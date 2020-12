﻿Un grafician român apreciat de o publicație de cinema din New York, printre cei mai buni creatori de afișe de film din 2020

Eugen Erhan, designerul afișului filmului documentar Colectiv, apare în topul realizat de publicația thefilmstage.com, sub semnătura lui Jared Mobarak. Afișul creat de Erhan ocupă poziția 11 din cele 25 de nominalizări făcute de criticul de film.

Jared Mobarak este director de artă pentru Buffalo, seria de filme din NY Cultivate Cinema Circle și membru al Online Film Critics Society și Greater Western New York Film Critics Association.

„Nimic nu bate cerneala pe hârtie!”

„Suntem la sfârșitul unui an de uitat. Majoritatea cinematografelor au fost închise timp de nouă luni consecutive, astfel încât streamingul online să devină rege. Dintr-o dată multiplexul digital a format locul de joacă pentru competiția cinematografică, iar creativitatea continuă a designului de postere s-a trezit funcționând la vârful său, ca întotdeauna”, spune Jared Mobarak.

Alegând cele mai bune afișe de film din 2020, criticul de film, crede că posterele ”sunt frumusețea artei cheie a filmului. Funcționează pe ecran la fel de bine ca la imprimare. Nu mă înțelegeți greșit: nimic nu bate cerneala pe hârtie. Dar mesajul rămâne intact indiferent. Valoarea estetică a artei, tipografia, comercializarea, compoziția și inventivitatea sunt susținute dincolo de platforma utilizată pentru a o experimenta”.

Cum s-a născut afișul filmului „Colectiv”?

Eugen Erhan, realizatorul lui, a explicat pentru Libertatea cum a ajuns la ideea care a primit recunoaștere într-una dintre cele mai competitive zone ale creației grafice.

Eugen Erhan

„Am fost sunat de către Alexander să văd filmul. Am fost la ei la studio. Spre finalul documentarului, în biroul ministrului Vlad Voiculescu, medicul Camelia Roiu are un mesaj care m-a cutremurat. Dânsa îi spunea ministrului că medicii îi acoperă pe pacienți cu niște cearceafuri ca să nu-i mai vadă… M-a marcat mult! A fost incredibilă mărturia medicului”, spune Eugen.

„Mesajul medicului Roiu era perfect pentru a face afișul filmului «Colectiv»”

Din acel moment a început munca designerul de 30 de ani. „Sincer să fiu am avut mai multe idei și am vrut să-i prezint lui Alexander direcțiile mele. Era previzibil să folosesc foc sau scântei. Atunci mi-am dat seama că mesajul medicului Roiu era perfect pentru a face afișul filmului «Colectiv». Era vorba de suferință! Se mula foarte bine ideea mea, pe dezbaterea legată din biroul ministrului, despre suferința acelor oameni. Am văzut filmul, am propus ideea și am dat drumul la treabă”, mai mărturisește Erhan.

Afișul filmului „Colectiv”

Designer cu mai multe proiecte importante, chiar și pentru mari companii din România, Eugen spune că munca depusă la afișul filmului „Colectiv” a fost de lungă durată.

„Am lucrat destul de mult la afiș, nu a fost deloc simplu. Am avut noroc că am găsit aceste siluete 3D pe site-uri de profil, le-am cumpărat și am început să mă joc cu ele. Nu a fost nevoie să găsim noi manechine, să facem o ședință foto specială pentru asta. A fost unul dintre cele mai elaborate proiecte ale mele și sunt bucuros să afișul a prins un top select, pe 2020”, a mai declarat Eugen.

Afișul „Colectiv”, peste filme din Franța și Statele Unite

Clasat pe locul 11 în topul celor de la thefilmstage.com, afișul filmului „Colectiv” a detronat în acest an posterele pentru filme ca Liberté (scris și regizat de Albert Serra), producția sud-coreeană Metamorphosis, drama americană Residue sau un alt film dramatic, american, Lost Girls and Love Hotels.

„The Sharks”, poster realizat de Brandon Schaefer

Pe primele locuri ale topului realizat de criticiul Jared Mobarak se află „The Sharks”, poster realizat de Brandon Schaefer. „Este o alta dintre acele orchestrații aparent simple, dar complexe, care transformă pielea în țărmuri nisipoase, umbrele în valuri și degetele în fricile și plăcerile sexuale care se ridică prin suprafață, precum aripa presimțitoare a rechinului”, spune criticul.

„The New Mutants”

Pe locul s-a clasat „The New Mutants”: „Portretele decupate, filtrate prin culori, colajate îi conferă o senzație de benzi desenate, pe măsură ce benzile sfâșiate ale fontului său de graffiti ne păcălesc ochii să creadă că privim sub suprafață când diagramele scheletului său alb-negru sunt, de fapt, suprapuse deasupra”.

Afișul de la „Nomadland”

Iar pe poziția a treia a podiumului a fost ales afișul de la „Nomadland”, nominalizarea fiind făcută pentru că: „Conceptele la fel de simple au tendința de a vă face să credeți că designul grafic este ușor și totuși timpul, efortul și modificările care intră în ele dezvăluie uneori mai multă muncă decât omologii lor elaborați”.



