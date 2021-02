Un front rece a străbătut toată țara de sâmbătă, când s-au înregistrat temperaturi de până la -20 de grade Celsius în nordul Greciei, și a adus ninsoare în Atena, după o perioadă de vreme extrem de caldă. De luni, ninsoarea s-a întețit în capitala elenă.

Șeful Serviciului Național de Meteorologie, Theodoros Kolydas, a declarat că ninsoarea a fost „cea mai aprigă, din punct de vedere al intensității și volumului, din ultimii 12 ani.”

În orașul Kapandriti, la câțiva kilometri nord de capitală, zăpada a acoperit drumurile și vehiculele. „Nu am văzut acest lucru de 10, 12 ani. Este multă zăpadă.”, a spus Panagiotis Oikonomou, în timp ce își curăța intrarea casei cu o lopată.

