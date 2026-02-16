Recrutarea agenților în Europa

Deși viitorul grupării este incert după moartea liderului său, Evgheni Prigojin, în august 2023, Wagner continuă să fie utilizat de Moscova pentru a destabiliza țările occidentale.

Potrivit oficialilor, Agenția de Informații Militare a Rusiei (GRU) și Serviciul Federal de Securitate (FSB) exploatează rețeaua Wagner pentru a recruta „agenți de unică folosință” din Europa.

Scopul lor este de a semăna haos și a slăbi sprijinul occidental pentru Ucraina.

„GRU folosește talentul pe care îl are la dispoziție”, a declarat un oficial occidental, subliniind colaborarea strânsă și de lungă durată dintre Wagner și agențiile de informații rusești.

Rețelele sociale joacă un rol central în această campanie. Wagner și susținătorii săi, care dețin o prezență semnificativă online, au reușit să atragă europeni vulnerabili, în special cei afectați economic, prin mesaje bine direcționate.

„Își cunosc publicul”, a spus un alt oficial european pentru Financial Times, adăugând că platformele Telegram utilizate de grup sunt „surprinzător de bine realizate”.

Wagner avea o rețea deja construită de propagandiști și recrutori care „vorbesc limba lor”, a declarat un oficial european.

Sabotaje în Europa

Un caz notabil este cel al britanicului Dylan Earl, un tânăr de 21 de ani, recrutat de Wagner în 2023 prin intermediul rețelelor sociale. Acesta, alături de alți patru tineri, a incendiat un depozit din estul Londrei în martie 2024.

Incidentul a fost calificat de judecătoarea Cheema-Grubb drept un exemplu de „mână ascunsă a internetului”, care a radicalizat tineri marginalizați în schimbul unor câștiguri financiare. Earl a fost condamnat la 23 de ani de închisoare.

„Mâna ascunsă a internetului a dat rezultate deoarece recrutorii anonimi care operau prin intermediul camerelor de chat de pe internet, de obicei pe platforme criptate, au găsit în Regatul Unit tineri care erau pregătiți să se supună unei forme de radicalizare și să-și trădeze țara pentru ceea ce părea a fi bani ușori”, a declarat judecătoarea Cheema-Grubb.

Acțiunile de sabotaj orchestrate de Wagner includ incendierea mașinilor politicienilor, a depozitelor de ajutoare destinate Ucrainei și răspândirea de propagandă extremistă.

Oficialii europeni subliniază că, deși rețeaua Wagner este eficientă în recrutare, atacurile coordonate de aceasta sunt adesea lipsite de sofisticare, ceea ce a permis autorităților să dejoace mai multe planuri decât cele care au fost duse la bun sfârșit.

O strategie de destabilizare

Începând din 2024, agențiile europene de securitate au descoperit o rețea extinsă de agenți recrutați de Wagner, utilizată pentru a alimenta instabilitatea în Europa.

Campania de sabotaj a Moscovei reprezintă o stratagemă de război hibrid, având ca scop destabilizarea țărilor NATO și reducerea sprijinului pentru Ucraina.

După expulzarea multor agenți ruși sub acoperire din capitalele europene în ultimii ani, Kremlinul a apelat la rețele de intermediari, cum ar fi Wagner, pentru a-și continua operațiunile.

Această schimbare de strategie evidențiază dificultățile întâmpinate de Rusia în menținerea operațiunilor de spionaj și sabotaj în Europa.

Totuși, utilizarea de agenți amatori, recrutați adesea pentru bani, a slăbit eficiența acestor operațiuni și a facilitat identificarea și prevenirea unor atacuri de către autoritățile europene.

Oficialii continuă să monitorizeze îndeaproape activitățile Wagner, în contextul în care rețeaua își extinde eforturile de recrutare și propagandă pe plan internațional prin intermediul canalelor online sofisticate.

