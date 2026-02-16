Recrutarea agenților în Europa

Deși viitorul grupării este incert după moartea liderului său, Evgheni Prigojin, în august 2023, Wagner continuă să fie utilizat de Moscova pentru a destabiliza țările occidentale.

Potrivit oficialilor, Agenția de Informații Militare a Rusiei (GRU) și Serviciul Federal de Securitate (FSB) exploatează rețeaua Wagner pentru a recruta „agenți de unică folosință” din Europa.

Scopul lor este de a semăna haos și a slăbi sprijinul occidental pentru Ucraina. 

„GRU folosește talentul pe care îl are la dispoziție”, a declarat un oficial occidental, subliniind colaborarea strânsă și de lungă durată dintre Wagner și agențiile de informații rusești.

Rețelele sociale joacă un rol central în această campanie. Wagner și susținătorii săi, care dețin o prezență semnificativă online, au reușit să atragă europeni vulnerabili, în special cei afectați economic, prin mesaje bine direcționate. 

„Își cunosc publicul”, a spus un alt oficial european pentru Financial Times, adăugând că platformele Telegram utilizate de grup sunt „surprinzător de bine realizate”.

Wagner avea o rețea deja construită de propagandiști și recrutori care „vorbesc limba lor”, a declarat un oficial european.

Sabotaje în Europa

Un caz notabil este cel al britanicului Dylan Earl, un tânăr de 21 de ani, recrutat de Wagner în 2023 prin intermediul rețelelor sociale. Acesta, alături de alți patru tineri, a incendiat un depozit din estul Londrei în martie 2024. 

Incidentul a fost calificat de judecătoarea Cheema-Grubb drept un exemplu de „mână ascunsă a internetului”, care a radicalizat tineri marginalizați în schimbul unor câștiguri financiare. Earl a fost condamnat la 23 de ani de închisoare.

„Mâna ascunsă a internetului a dat rezultate deoarece recrutorii anonimi care operau prin intermediul camerelor de chat de pe internet, de obicei pe platforme criptate, au găsit în Regatul Unit tineri care erau pregătiți să se supună unei forme de radicalizare și să-și trădeze țara pentru ceea ce părea a fi bani ușori”, a declarat judecătoarea Cheema-Grubb.

Acțiunile de sabotaj orchestrate de Wagner includ incendierea mașinilor politicienilor, a depozitelor de ajutoare destinate Ucrainei și răspândirea de propagandă extremistă.

Oficialii europeni subliniază că, deși rețeaua Wagner este eficientă în recrutare, atacurile coordonate de aceasta sunt adesea lipsite de sofisticare, ceea ce a permis autorităților să dejoace mai multe planuri decât cele care au fost duse la bun sfârșit.

O strategie de destabilizare

Începând din 2024, agențiile europene de securitate au descoperit o rețea extinsă de agenți recrutați de Wagner, utilizată pentru a alimenta instabilitatea în Europa. 

Campania de sabotaj a Moscovei reprezintă o stratagemă de război hibrid, având ca scop destabilizarea țărilor NATO și reducerea sprijinului pentru Ucraina. 

După expulzarea multor agenți ruși sub acoperire din capitalele europene în ultimii ani, Kremlinul a apelat la rețele de intermediari, cum ar fi Wagner, pentru a-și continua operațiunile.

Această schimbare de strategie evidențiază dificultățile întâmpinate de Rusia în menținerea operațiunilor de spionaj și sabotaj în Europa. 

Totuși, utilizarea de agenți amatori, recrutați adesea pentru bani, a slăbit eficiența acestor operațiuni și a facilitat identificarea și prevenirea unor atacuri de către autoritățile europene.

Oficialii continuă să monitorizeze îndeaproape activitățile Wagner, în contextul în care rețeaua își extinde eforturile de recrutare și propagandă pe plan internațional prin intermediul canalelor online sofisticate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Orașul „de basm” care se află la granița a trei țări și este la două ore și 40 de minute de zbor de România
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Unica.ro
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Tudor Chirilă, declarații RARE despre viața de familie. Artistul și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste de dragoste discretă. Actorul a făcut public acum un detaliu neașteptat despre partenera lui: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”
Elle.ro
Tudor Chirilă, declarații RARE despre viața de familie. Artistul și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste de dragoste discretă. Actorul a făcut public acum un detaliu neașteptat despre partenera lui: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”
gsp
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.RO
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
GSP.RO
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
Parteneri
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Avantaje.ro
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Botez de poveste în familia Roxanei Nemeș! Vedeta și-a creștinat gemenii, pe Ania și Zain, într-un decor de basm. Secretul siluetei sale la doar câteva luni după naștere
Tvmania.ro
Botez de poveste în familia Roxanei Nemeș! Vedeta și-a creștinat gemenii, pe Ania și Zain, într-un decor de basm. Secretul siluetei sale la doar câteva luni după naștere

Alte știri

Vremea în București, în perioada 16-19 februarie 2026: temperaturi scăzute, ninsori și viscol
Știri România 12:13
Vremea în București, în perioada 16-19 februarie 2026: temperaturi scăzute, ninsori și viscol
Elena Mateescu, director ANM, anunță frig, lapoviță și strat de zăpadă în unele zone. Când va ninge în București
Știri România 11:04
Elena Mateescu, director ANM, anunță frig, lapoviță și strat de zăpadă în unele zone. Când va ninge în București
Parteneri
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul” african ce zboară pe lângă CFR
Adevarul.ro
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul” african ce zboară pe lângă CFR
Mihai Stoica, dezamăgit după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “Un egal era echitabil! Cu un punct eram la mâna noastră”. A făcut calculele pentru play-off
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezamăgit după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “Un egal era echitabil! Cu un punct eram la mâna noastră”. A făcut calculele pentru play-off
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Anunțul important făcut de Sore. Artista a luat o decizie mult așteptată de fani, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Declarațiile vedetei: „Am o surpriză pentru toată lumea”
Elle.ro
Anunțul important făcut de Sore. Artista a luat o decizie mult așteptată de fani, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Declarațiile vedetei: „Am o surpriză pentru toată lumea”
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

„Desafio: Aventura” 2026. Bătălia pentru teritoriu are loc în această seară
Stiri Mondene 12:28
„Desafio: Aventura” 2026. Bătălia pentru teritoriu are loc în această seară
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 12:04
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Parteneri
Misterul numelui cu 4 litere! Laura Cosoi, dezvăluiri exclusive despre bebelușul nr. 5. Va fi tot fetiță?
TVMania.ro
Misterul numelui cu 4 litere! Laura Cosoi, dezvăluiri exclusive despre bebelușul nr. 5. Va fi tot fetiță?
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
ObservatorNews.ro
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Libertateapentrufemei.ro
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Parteneri
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.ro
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Mihai Bobonete a ieșit jubilând de la Craiova - FCSB și a făcut o promisiune: „Turneu național!”
GSP.ro
Mihai Bobonete a ieșit jubilând de la Craiova - FCSB și a făcut o promisiune: „Turneu național!”
Parteneri
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Mediafax.ro
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
VIDEO Tentativă de răpire în supermarket! Fetița de un an și jumătate a fost smulsă de lângă mama ei
StirileKanalD.ro
VIDEO Tentativă de răpire în supermarket! Fetița de un an și jumătate a fost smulsă de lângă mama ei
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Redactia.ro
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
ȘOCANT! După ce Gheorghe Chindriș a fost ucis, principalul suspect a în... Vezi mai mult
KanalD.ro
ȘOCANT! După ce Gheorghe Chindriș a fost ucis, principalul suspect a în... Vezi mai mult

Politic

Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal”
Politică 15 feb.
Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal”
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută”
Politică 15 feb.
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută”
Parteneri
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
Assad Al-Hamlawi, out din lot după ce a fost pedepsit de Coelho! Preşedintele Craiovei confirmă: “Nu a făcut un titlu de glorie din asta!”
Fanatik.ro
Assad Al-Hamlawi, out din lot după ce a fost pedepsit de Coelho! Preşedintele Craiovei confirmă: “Nu a făcut un titlu de glorie din asta!”
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată