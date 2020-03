De Cristian Otopeanu,

„Pe alocuri, în mainstream media din România, cât și în rețelele de socializare s-au ascuțit în ultima vreme voci radicalizate ale urii față de românii din Diaspora, cu mesaje despre cum ne-ar „îmbolnăvi” dacă ar veni în România, ori ne-ar „lua din resurse” dacă mâine am combate epidemia (n.r. de coronavirus) la noi acasă”, se arată în scrisoarea trimisă Administraţiei Prezidenţiale.

Semnatarii cererii precizează apoi că „în Occidentul din care muncitorii noștri trimit milioanele de euro anual către ţară nu se întâlnesc numai români fericiți. Există și cazuri izolate de cetățeni care cer ajutor și care nu pot fi lăsaţi în urmă”.

În finalul scrisorii, cele 30 de grupuri civice şi ONG-uri îi solicită preşedintelui Klaus Iohannis să intervină „în favoarea cetățenilor români din străinătate, în special din zonele cele mai afectate de COVID19, care doresc să se fie repatriați pentru că se află în imposibilitatea de a rămâne prin resurse proprii în afara ţării”.

România nu poate lăsa aceste persoane să „se descurce” ci trebuie să acționeze sistemic, în vederea unei extrageri care arată că niciun român nu e lăsat în urmă. Autoritățile române ar arăta astfel că le pasă, pentru că fiecare cetățean contează

Scrisoare adresată Administraţiei Prezidenţiale:

De asemenea, este cerută „instituirea unei Celule pentru situații de urgență ale românilor din Diaspora, care să monitorizeze starea de sănătate a cetăţenilor români din zonele afectate de COVID19 şi care să poată organiza reîntoarcerea în România în condiţii de siguranţă”.

Semnatarii scrisorii sunt:

Recomandări Români din Germania ajunși în carantină dintr-o eroare a autorităților. Cum se face triajul la graniță?

Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei

Voluntari în Europa

Ștafeta Steagului Uniunii Europene

Acțiunea Civică Galați

Mișcarea Civică Diaspora Austria

Aradul Civic

Inițiativa România

Vă vedem din Iaşi

Rezist Iaşi

Cuza vrea dreptate Iaşi

Umbrela Anticorupție Cluj

RESET

Grupul Civic Madrid Ro

Diaspora Milano

Rezist Budapesta

Oradea Civică

#activAG Pitești

Rezist Galați

Rezistența Civică Galați

Corupția Ucide

#Rezist Milano

Brașovul Civic

Diaspora.ro

Canada Save Roșia

Inițiativa Timișoara

Democracy Next Level

VocipentruDemocrațieșiJustiție

#REZISTENȚA

Rădăuțiul Civic

