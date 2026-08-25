O misiune letală pe frontul din Donețk

Drumul din regiunea Donețk este scena unei lupte constante pentru supraviețuire. Pe această șosea, cunoscută drept „drumul vieții sau al morții”, o unitate mobilă a brigăzii „Hîjak/Khyzhak” (brigada „Răpitorul”) își riscă viața în fiecare zi pentru a doborî dronele rusești și a proteja mișcările trupelor ucrainene. Publicația The Guardian a oferit, într-un reportaj, o privire detaliată asupra acestei realități brutale.

„Ușor ca un fulg!”, strigă Dzhango, membru al brigăzii „Răpitorul” imediat după ce a reușit să doboare o dronă rusească FPV. Misiunea sa este clară: să fie vigilenți și să anihileze orice amenințare din aer. În timp ce alții se adăpostesc de pericol, grupul mobil de foc, din care face parte Dzhango, rămâne expus pe H20, drumul care leagă Kramatorsk de Kostiantinivka, pentru a proteja colegii din linia întâi.

Drumul este o hartă vie a războiului modern, presărat cu resturi de drone, muniții explodate și vehicule blindate făcute scrum. Printre ruinele din Donețk, brigada „Răpitorul”, formată din foști ofițeri de poliție, își găsește refugiu într-un adăpost subteran împărțit cu Zhuzha, un câine care i-a găsit în căutare de hrană și afecțiune.

Pe șoseaua morții din Donețk cu brigada „Răpitorul”

Dzhango, un tânăr de 31 de ani din Cernăuți, își începe diminețile vorbind cu familia sa prin apel video. „Cel mai mult îmi lipsește familia, copilul meu… să fiu departe când trăiește cele mai frumoase momente din copilăria lui”, spune el. „I-au căzut primii dinți! Aș fi vrut să-i scot eu, cu ața, cum făcea și tata”, a adăugat acesta.

Pe măsură ce patrulează zilnic aceleași drumuri și margini de pădure, peisajul se schimbă constant – cratere proaspete, fum la orizont și resturi de drone și muniții care marchează pământul. Într-un copac, o dronă kamikaze Molniya rusească stă înțepenită; la câțiva pași, un cadavru al unui civil zace sub o folie neagră încă din iulie.

„Ceva zboară!”, strigă cineva, iar focurile de armă încep în câteva secunde. Young, un alt membru al brigăzii, în vârstă de 41 de ani, povestește despre primele sale întâlniri cu moartea. Fost polițist cu opt ani de experiență, servește de aproape doi ani în prima linie.

La prima sa misiune, două fragmente mici i-au intrat în corp. „Am avut noroc”, spune el pentru The Guardian. Într-o misiune ulterioară, o dronă FPV a pătruns prin geamul lateral al vehiculului blindat în care se afla. „O explozie în spatele meu – din colțul ochiului am văzut o străfulgerare. Scântei, fum, nu vedeai nimic, nu puteai respira”. Un camarad a murit pe loc, iar altul a fost grav rănit. „Cred că încărcătura a trecut prin el și a explodat între picioarele altui luptător…”, a adăugat el.

Sub umbra copacilor de pe marginea drumului, luptătorii își găsesc câteva momente de respiro așezați pe scaune improvizate. Dzhango pune muzică pe telefon – Madonna, Justin Timberlake – și dansează ușor. Din când în când, se oprește să asculte, să verifice dacă nu se apropie ceva din cer. Și apoi pornește din nou muzica, cântând încet versurile. A doua zi, avea să trimită vestea: „Am doborât încă nouă drone”.

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