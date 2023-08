Republica Islamică Iran, duşmanul declarat al Israelului, nu recunoaşte statul evreiesc şi interzice orice contact între sportivii iranieni şi israelieni.

Sickening but sadly unsurprising: A weightlifter from #Iran has been given a lifetime ban by the Islamic Republic after shaking hands with a competitor from #Israel. This shows the Islamic Republic does not represent the people of Iran. https://t.co/56gkUY7rYY pic.twitter.com/7S8T3pvxGh