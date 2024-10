Atacul, în urma căruia alte cel puțin 54 de persoane au fost rănite, potrivit Semilunii Roșii din Palestina, a avut loc în orașul Deir Al-Balah, unde un milion de oameni s-au adăpostit după ce au fugit de luptele care au avut loc în alte zone ale Fâșiei Gaza după mai bine de un an de război.

🚨 Palestine Red Crescent teams responded to 27 fatalities and 54 injuries following the Israeli occupation armys targeting of Rafida School, located near the Palestine Red Crescent Society headquarters in Deir Al-Balah, in central #Gaza. pic.twitter.com/QrsnxOfHHi