Atac în forță al israelienilor în Beirut. 22 de persoane au murit, iar alte peste 100 au fost rănite | VIDEO

În rândul victimelor se află o familie formată din opt persoane, între care trei copii, care fusese evacuată din sud, potrivit unei surse de securitate.

Organizația Națiunilor Unite a precizat că forțele sale însărcinate cu menținerea păcii din sudul Libanului sunt din ce în ce mai expuse pericolului.

Avertisment de evacuare

Bombardamentele au fost lansate asupra unui cartier rezidențial foarte populat cu blocuri și mici magazine din centrul Beirutului. Până la acest moment, Israelul nu a mai vizat zona, care se află la o distanță considerabilă de suburbiile sudice ale capitalei libaneze, acolo unde cartierul general al grupării Hezbollah a fost atacat în ultimele săptămâni.

Se pare că, potrivit unor surse de securitate, Wafiq Safa, care este în fruntea unității de legătură și coordonare a Hezbollah, însărcinată cu cooperarea cu agențiile de securitate libaneze, ar fi fost cel pe care Israelul voia să-l lichideze. Totuși, Safa a supraviețuit, au spus surse de securitate pentru agenția de presă Reuters.

The Lebanese 🇱🇧 health ministry reports that 22 people have been killed and 117 wounded in the Israeli 🇮🇱 strikes on central Beirut@AJEnglish Al Jazeera's correspondent in Beirut @DorsaJabbari reported earlier the strikes hit residential buildings in two densely packed… https://t.co/6zDw1Rx3S1 pic.twitter.com/vsRHBgflnX — Saad Abedine (@SaadAbedine) October 11, 2024

Recomandări Culisele achitării lui Călin Popescu Tăriceanu și a lui Petru Berteanu în dosarul mitei de la Fujitsu-Siemens. Ce au declarat martorii VIP la proces

Israelul nu a făcut declarații despre atac. De asemenea, armata israeliană a lansat un avertisment în cursul serii de joi privind evacuarea suburbiilor sudice ale capitalei libaneze, inclusiv pentru anumite clădiri.

Totodată, în aceeași zi, Israelul a atenționat civilii libanezi că nu ar trebui să revină la locuințele lor din sudul țării, dacă vor să evite confruntările.

Doi membri ai UNIFIL au fost răniți

Atacul sângeros a fost comis în contextul în care un oficial ONU a informat Consiliul de Securitate că în Liban este „din ce în ce mai periclitată” siguranța celor peste 10.400 de membri ai forțelor ONU de menținere a păcii, iar operațiunile au fost sistate de la sfârșitul lunii septembrie, în contextul escaladării acțiunilor Israelului împotriva Hezbollah.

Șeful ONU pentru menținerea păcii, Jean-Pierre Lacroix, a spus că Forța Interimară a ONU în Liban (UNIFIL) a hotărât să mute temporar în jur de 300 de membri ai forțelor de menținere a păcii în baze mai vaste pentru siguranța lor și că un membru a fost ucis.

Un bărbat se plimbă printre dărâmăturile unor clădiri distruse joi, în urma unui atac israelian aerian, în Beirut, Liban. Foto Profimedia

Recomandări De ce emoția va decide cine va fi președintele României

Declarațiile lui Lacroix au fost făcute după ce misiunea ONU de menținere a păcii din Liban a anunțat că trupele Israelului au lansat bombardamente asupra pozițiilor sale, rănind doi membri ai forțelor de menținere a păcii. UNIFIL a calificat atacurile asupra forțelor sale drept „o încălcare gravă a dreptului umanitar internațional”.

Ulterior, Casa Albă a transmis că Statele Unite sunt preocupate de informațiile făcute publice și a solicitat Israelului să prezinte detalii. În continuare, armata israeliană a susținut că forțele sale au acționat în zona Naqoura, „lângă o bază UNIFIL”.

„Forțele au deschis focul în zonă”

„În consecință, IDF a instruit forțele ONU din zonă să rămână în spații protejate, după care forțele au deschis focul în zonă”, a transmis Israelul.

‘Scene of chaos: 22 people killed and 117 wounded as Israel strikes densely-packed central Beirut.

The Israeli strikes hit a densely packed residential neighbourhood of apartment buildings and shops in working class districts in the heart of #Beirut 🇱🇧.#NetanyahuWarCriminal pic.twitter.com/b0I6uxjtWc — "Solidarity is a verb" (@SaveSJarrah) October 11, 2024

Forțele de menținere a păcii au decis să rămână pe poziții în pofida bombardamentelor și a instrucțiunilor armatei israeliene de a le părăsi, a declarat purtătorul de cuvânt al forțelor ONU, Andrea Tenenti.

Recomandări O garsonieră din Aiud, placă turnantă pentru un transport uriaș de cocaină pe ruta Ecuador – Olanda, via România. Cine e în spatele afacerii

„Suntem acolo pentru că ne-a cerut Consiliul de Securitate al ONU să fim prezenți. Așa că vom rămâne până când situația ne va împiedica să acționăm”, a spus Tenenti.

Cele 50 de state care contribuie la UNIFIL au decis joi, 10 octombrie, să continue desfășurarea a peste 10.000 de militari de menținere a păcii între râul Litani, în nord, și granița recunoscută de ONU dintre Liban și Israel, numită Linia albastră, în sud.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News