Miercuri, activiștii au lipit pentru scurt timp o fotografie a unei mame și a unui copil plin de sânge, din Gaza, pe un tablou de Picasso dintr-o galerie londoneză, solicitând un embargo asupra armelor Israelului.

Galeria Națională a declarat că două persoane au fost arestate, după un incident care a implicat lucrarea „Maternitate” a lui Picasso din 1901.

First it was the climate change activists that attacked one-of-a-kind pieces of art but now the anti-Israel protesters have started doing it too.



