Norvegianul Carlsen, în vârstă de 31 de ani, era neînvins de 53 de jocuri la șah clasic și a avut avantajul de a juca cu piesele albe, adică a avut avantajul primei mutări.

La scurt timp după joc, Carlsen s-a retras din turneu fără explicații, în ciuda faptului că mai erau încă șase runde, o mișcare practic fără precedent la nivelul superior al șahului.

În timp ce comentatorii, jucătorii și fanii încercau să înțeleagă de ce s-a retras, Carlsen a postat un tweet care includea un videoclip cu managerul de fotbal Jose Mourinho în care spunea: „Dacă vorbesc, voi avea mari probleme”.

I’ve withdrawn from the tournament. I’ve always enjoyed playing in the @STLChessClub, and hope to be back in the future https://t.co/YFSpl8er3u