Centrul aflat la 12 km de Fălticeni e condus de Maria Fron, soția primarului comunei Cornu Luncii, pe raza căruia se află satul Sasca Mică.

”Nu s-a ținut cont de nici o măsură de protecție, iar acum, dacă nu vom avea măști și combinezoane, o să mai fie un schimb infectat”, povestește o asistentă, pentru presa locală.

Situație gravă la Centrul de Recuperare și Reabilitarea Neuropsihiatrică din Sasca Mică, Suceava: până la această oră, 242 dintre cei care locuiau acolo, ca beneficiari, și 59 de angajați au fost confirmați cu coronavirus.



Centrul de la Sasca Mică a fost înfiinţat în 1973, ca Spital de Bolnavi Cronici. În Centru sunt azi 385 de beneficiari cu vârste între 18 și 85 de ani de care au grijă aproape 200 de angajați.

Responsabilitatea vieții lor e pasată între două autorități.



1. Centrul e în subordinea Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava (DGASPC), care nu-și reproșează nimic. Instituția spune că e vina DSP, care, din 16 aprilie încoace, n-a testat toți rezidenții și angajații, iar virusul a fost adus de un asimtpomatic. Nicoleta Daneliuc, purtătorul de cuvânt DGASPC, a spus că se impune testarea întregului personal și a tuturor beneficiarilor, însă, marți dimineață, persoanele netestate de la Sasca Mică au așteptat degeaba.



2. Pe de altă parte, Direcția de Sănătate Publică Suceava a anunțat, marți, că, în urma testării pentru Covid-19, din 369 de beneficiari, 242 sunt pozitivi, iar din 86 de cadre de îngrijire, 59 au fost depistate infectate.



”Va trebui să lucrăm cu 250 de pacienți infectați și nu știu dacă vom avea cum să ne protejăm”

O asistentă a declarat pentru stiribucovina.ro: ”Marți, am fost chemați la testare, dar aceasta nu a mai avut loc. Am așteptat degeaba. Iar de miercuri va trebui să lucrăm cu 250 de pacienți infectați și nici nu știu dacă vom avea cum să ne protejăm. Am înțeles că va veni cineva de la DSP să ne aducă măști, combinezoane, și o să ne arate cum să le purtăm. Acolo nu s-a ținut cont de nici o măsură de protecție, iar acum, fără echipament adecvat, o să se mai infecteze un schimb”.



Centrul de Recuperare și Reabilitarea Neuropsihiatrică din Sasca Mică, Suceava. Foto stiribucovina.ro

DGASPC afirmă că din 26 februarie au fost dispuse măsuri de igienă strictă, iar din 12 martie s-au achiziționat termometre și se ia temperatura zilnic, la intrarea în tură, tuturor angajaților, iar fiecărui beneficiar "li se ia temperatura de două ori pe zi și rezultatul se trece într-un registru".

Pacientul zero a fost un rezident confirmat cu Covid-19, care e internat la Spitalul Județean Suceava.



Doar testarea ar fi putut departaja personalul infectat de cel sănătos. Noi am solicitat testarea de pe 15 aprilie și am revenit la DSP și pe 16 aprilie. Comunicat DGASPC:

Manuela Trifan, șefa DSP: ”Eu sper că au materiale de protecție”

Manuela Trifan, șefa DSP Iași | Foto: Youtube

Libertatea a vorbit miercuri dimineață cu șefa DSP, Dr. Manuela Trifan.



– Care este situația la centru acum? Ieri spuneau că așteptau să fie testați?

– Nu mai este cazul să facem teste, toți beneficiarii au fost fost testați, 369 de rezidenți, toți îngrijitorii au fost testați.



– Asistentele care intră azi în tură se tem că nu vor avea materiale de protecție.

– Eu sper că au, am tot avut discuții, în Consiliul Județean. Am trimis și un intructaj, nu e neapărat nevoie de combinezon, ci de ceva clasic, măști, mănuși. Să respecte igiena și, pe cât posibil, distanța, dar va fi foarte greu. Legat de personalul care intră la serviciu de azi, la ce i-ar ajuta testarea? Aceasta se va face la 7-10 zile după ce au intrat în tură. Nu există motivație pentru testare acum.

”Direcția de Asistență Socială trebuie să anunțe familiile”

– Pacienții sănătoși au fost izolați?

– Da, într-un corp, dar sunt puține speranțe se va putea păstra izolarea, tinând cont de patologia rezidenților. Personalul care a lucrat până acum merge în spitalele Covid-19 din județ.

– Mulți aparținători se plâng că nu au fost anunțați dacă persoanele din familile lor sunt infectate sau nu.

– Această problemă e a Direcției de Asistență Socială.



– Familiile spun că nu li se răspunde la telefon…

– Noi nu avem lista rezidenților, nu e obligația noastră.

”Nu sunt vinovați”

– Cine credeți că este vinovat de situația creată?

– Nu trebuie să găsim vinovați. Infecția a fost adusă în centru de un angajat asimptomatic. Nu văd de ce am mai continua ancheta epidemiologică. Am făcut teste, am identificat contactele.

– Am citit un raport de acum cațiva ani asupra centrului, erau probleme la un corp, rezidenții stăteau în paturi supratajate sau lipite, grupurile sanitare erau insalubre, iar în alt corp, abia renovat, nu mergea liftul. Ce știți, s-au remediat lucrurile?

– Eu sunt venită aici de trei săptămâni, de la Iași, nu cunosc unitatea deloc. Au fost acolo echipele de recoltare. Nici pe șefa centrului n-o cunosc, nici nu știu dacă e medic sau nu.



– DGASPC vorbea de restructurare centrului, prin diminuarea capacităţii de la 405 beneficiari la 255, un proiect 2019-2021. Cunoașteți ceva?

– Mai este un an jumătate, mai e timp. Pe timp de pace, aș fi participat și eu la toate discuțiile, la planuri. Așa, le vor reorganiza fără mine. Eu sunt ieșeancă, nu vreau să mă fac suceveancă.

– O ultimă întrebare, mai e vreo vreo persoană de la centru în spital?

– Nu, în afara de primul pacient, nimeni.



Comuna Cornu Luncii este una din marile comune ale judeţului Suceava, cu peste 7.000 de locuitori



Primarul Gheorghe Fron se lăuda pe 16 aprilie, pe rețelele sociale, cu un ajutor primit pentru CRRN Sasca Mică de dezinfectanți, combinezoane și măști de protecție. Însă instituția condusă de soția lui a devenit, la doar câteva zile, focar de infecție cu Covid-19.

Centrul de Resurse Juridice sesizase încă din 2016 problemele: Paturi suprapuse și lipite, grupuri sanitare insalubre

Acum patru ani, într-un raport realizat de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și cofinanțat printr-un grant din Elveția, se identificau mai multe probleme la instituția condusă și atunci de Maria Fron, soția primarului. Șefa instituției se afla în concediu la data vizitei de monitorizare, iar obţinerea aprobării DGASPC Suceava pentru ”a durat 5 ore”.



În anumite saloane, există paturi supraetajate, un risc pentru siguranța rezidenților – iar în alte situații paturile sunt lipite, existând probabilitatea ca rezidenții să doarmă mai mulți în același pat”.

Casa Oskar, unul dintre corpuri, se află ȋntr-un stadiu avansat de degradare cu grupuri sanitare comune insalubre. Țevile sunt ruginite, pereții sunt sparți, crăpați. În camera de duș, faianță e spartă și din tavanul umed, mucegăit, se desprind bucăți de tencuială”.

Deși Casa Erika este prevăzută cu lift, proiect REGIO, dar acesta nu a funcționat niciodată, ceea ce impactează libertatea de mișcare a rezidenților de la etajele 1, 2 și mansardă.

Nimeni nu ne-a putut preciza dacă au fost remediate problemele. DGASPC Suceava nu a răspuns la întrebările ziarului până la publicarea acestui articol.



Libertatea a încercat să ia legătura cu primarul Gheorghe Fron, dar nici el, nici soția, Maria Fron, șefa Centrului, nu au putut fi contactați.



”Are foarte multă treabă, doamna Fron se ocupă chiar în aceste momente cu separarea pacienților”, a precizat Nicoleta Daneliuc, purtător de cuvânt DGASPC Suceava.

