Eliud a fost însoțit pe toată durata cursei de câte șapte pacemakeri, care s-au tot schimbat, adică alergători care i-au dat ritmul perfect, cinci în față să îl apere de vânt. 43 de paceri atleți de renume internațional.

O mașină care a mers în fața lor le-a proiectat pe un ecran pace-ul (ritmul) exact la care să alerge toată cursa. Au existat și două proiectoare care trasau pe trotuar linia de care nu aveau voie să se despartă tot traseul.

Aici a intrat în scenă echipa de profesori Sean Hartnett și Helmut Winter care cu asta se ocupă. Ei asigură din mașini speciale tempoul perfect pentru atleți. Li se spune “profesorii maratoanelor”, fiindcă fac turul celor mai mari competiții ale lumii cu acest Pace System Display, invenția care îi ajută pe atleți să doboare record după record.

Din ultimele 20 de recorduri mondiale, 18 au fost “ajutate” de acest sistem.

Ziarul Libertatea a vorbit cu profesorul neamț Helmut Winter despre știința unui record mondial la atletism și despre lipsa limitelor.

Helmut Winter a fost profesor de fizică la Universitatea Humboldt din Berlin, pe unde au trecut 29 de laureați Nobel, inclusiv Albert Einstein. După pensie, profesorul pasionat de atletism din copilărie a perfecționat împreună cu partenerul său, profesorul american Sean Hartnett, sistemul de pacing.

Este vorba de mașinile pe care le vezi în competiții că merg în fruntea atleților de elită și care au un ecran pe care este proiectat în timp real ritmul cu care se aleargă. În cazul lui Eliud Kipchoge a fost însă diferit, că pe lângă ritmul pe care trebuiau să-l mențină, au pus și reflectoare care proiectau linii pe trotuar pentru ghidaj.

Eliud Kipchoge, ghidat de o mașină specială în cursa pentru doborârea recordului la maraton

Matematica unui record mondial

Profesorul Winter ar putea să vorbească zi și noapte despre măsurători, ritm, kilometri, umiditate. Toată lumea este curioasă să afle din culisele recordului lui Eliud Kipchoge în care a avut un rol important. “Dacă zic tot, va trebui să-mi iau adio de la carieră”, glumește profesorul, făcând referire la contractul dur de confidențialitate pe care îl are cu Nike, sponsorul evenimentului.

Helmut Winter pregătește fiecare detaliu înainte de cursă

Câteva lucruri poate spune totuși despre pregătirea kenyanului.

“Pregătirile sunt păstrate la secret, cu mici excepții. Antrenamentul lui Eliud îl găsești pe internet, are un antrenor foarte bun și experimentat, Patrick Sang, dar a avut niște sesiuni speciale de antrenament în Viena, la care nimeni nu știe ce a făcut exact. Și în special, nimeni nu știe pace-ul (ritmul) pe care l-a avut. Dacă alergi 30K contează foarte mult ritmul pe care îl ai. Și asta nu s-a comunicat. Evident, recordul mondial al lui Kipchoge a fost planificat în detaliu, au fost niște probleme cu pacemakerii la început, dar s-a rezolvat imediat”, spune Helmut Winter.

Există multe cărți care te învață cum se pregătește un maraton sub două ore. Și tot există necunoscute în teren.

Sean Hartnett, Eliud Kipchoge și Helmut Winter, după recordul mondial de la Maratonul din Berlin

De la o foaie fotocopiată, la sistemul complex cu display

Ideal este ca atleții și pacerii să se antreneze cu sistemul, să înțeleagă ce înseamnă să urmărească mașina. Înainte de recordul din Berlin al lui Kipchoge, cu un an înaintea cursei de la Viena, pacermakerii lui s-au antrenat cu profesorul Helmut în orașul în care locuiește. Nu e obligatoriu, dar atunci când lupți la secundă, mașina te salvează.

“Poți să ai ceas la mână, dar câștigi timp când ai panoul în față și nu mai trebuie să apleci privirea către mână”, explică profesorul finețea calculelor care se fac azi în atletism. Pentru el e aproape o obsesie. Dacă merge prin centrul Berlinului localizează în minte bornele de kilometraj de la concurs, în loc să se bucure de frumusețea orașului.

Sistemul a fost inițial creat de Sean Hartnett în SUA. El era și jurnalist la revista Track and Fields News și un pasionat al domeniului. Așa că făcea măsurători și calcula ce tempo trebuie să menții în funcție de ce rezultat îți doreai. Așa că Haile Gebrselassie, un atlet etiopian cu patru titluri mondiale la activ, i-a cerut să îi facă o astfel de hartă.

“Și Haile Gebrselassie a făcut trei copii, una a pus-o pe banda de alergat, una în sufragerie și una în dormitor și a început să învețe acești timpi pe de rost ca să-i folosească în cursă. Apoi a venit în Berlin și prima oară condițiile meteo nu au fost atât de bune, așa că nu realizat un record mondial, dar i-a spus profesorului: de ce nu îmi dați timpii în timpul cursei? Și cam atunci a început sistemul”, povestește Helmut Winter. Iar în 2008, etiopianul a doborât recordul mondial la maraton, la cursa din Berlin.

“Nici un om nu este limitat”

Chiar dacă recordul din Viena al lui Kipchoge nu a fost acceptat oficial, performanța lui rămâne excepțională. Helmut Winter crede însă că în condiții normale, primul maraton sub două ore mai are de așteptat câțiva ani.

Helmut Winter, pregătindu-și mașina, înainte maratonului din Istanbul, din noiembrie 2019

“Ca să-l cităm pe Eliud Kipchoge: «Nici un om nu este limitat» și ne-a arătat că el nu are limită… Atunci poate se va ajunge la o oră și 10 minute ca limită a maratonului, deși nu pare realist. Totuși, există în continuare loc pentru îmbunătățire. Dacă, de exemplu, te uiți la condițiile meteo din Viena sau în Berlin, când a fost doborât recordul mondial, vremea a fost bună, dar nu a fost optimă. Am avut punctul de condens puțin cam ridicat. Apoi mai sunt și pantofii speciali pe care îi poți folosi. Și tot așa… Eliud a fost primul om care a alergat un maraton sub două ore. Dar sunt sigur că și asta, la fel ca încercarea de la Monza, va fi uitată repede. Poate în patru sau opt ani, cineva va alerga sub două ore într-un maraton oficial și asta va fi o reușită. Adică va fi omul care va alerga o milă în mai puțin de patru minute”, spune “profesorul maratoanelor”.

Unde ar organiza Helmut Winter maratonul ideal, în care toți factorii să sprijine atleții?

“În deșert”, râde. Și vine și cu explicația.

O mașină specială le proiectează atleților limita pe care să o urmărească pentru a scoate timpul dorit

“Un atlet e ca o mașină și mașinile au o anumită eficiență. Și dacă eficiența e la 30-40%, trebuie să scapi de căldură. Dacă organismul tău se încălzește la mai mult de 42 de grade, toți aminoacizii intră în zona critică și organismul tău trebuie să lucreze mai mult. Singura variantă ca să te răcorești este transpirația, dar apa care iese trebuie să se transforme în vapori imediat și această încălzire latentă este modalitatea cea mai eficientă de răcorire. Și atunci e bine să nu existe umiditate mare, că așa nu se mai evaporă transpirația și ai efectul de saună. Adică tu transpiri, apa curge și tu tot nu te răcorești. Și noi verificăm mereu punctul de condensare. Și astăzi a fost la 7 grade și a fost aproape perfect”, explică profesorul.

Dacă la competițiile internaționale s-ar accepta și ultimul tip de încălțări, cum sunt cele roz folosite de Kipchoge în ultimele competiții neoficiale, și asta ar ajuta la micșoarea timpilor.

A înregistrat mii de maratoane pe casetă video

În fiecare dimineață, înainte de micul dejun, profesorul Winter iese la alergat. Din plăcere, dar și pentru că cel mai bine simți pe pielea ta condițiile din ziua respectivă.

“Am fost toată viața interesat de sport. N-am fost nici cel mai bun, dar nici slab. Am făcut ceva sărituri și apoi alergări lungi. În 1984 a fost Olimpiada de la Los Angeles și părinții mei aveau deja un video recorder și puteai înregistra orice apărea la tv. Și pentru nu știu ce motiv am înregistrat maratonul masculin de la Los Angeles și l-am tot urmărit. Apoi am început tot să înregistrez maratoane pe casete și am o colecție acum de câteva mii. Și apoi s-a dovedit că anumite curse, cum e cel din Chicago, nu erau date la TV în Germania și am zis: bun, atunci mă duc acolo. Am devenit mai implicat, am tot pus cărămidă cu cărămidă la pasiunea asta și acum sunt foarte implicat”, povestește germanul.

Eliud a alergat cu 43 de paceri care s-au tot schimbat pe parcursul cursei

Maratonul și semimaratonul sunt probele la care s-au înregistrat cele mai multe recorduri în ultimii ani. Asta ridică nivelul curselor din toată lumea: Berlin, Londra, Chicago.

Cu toate că sportivii profesioniști sunt vedetele competițiilor, important pentru organizatori este să atragă tot mai mulți participanți la cursele populare. Dar devine tot mai greu în era fotbalului.

“E la modă să le spui prietenilor că ai alergat un maraton. Dar când alergi un maraton, e destul de greu. Ești bucuros că ai făcut asta, dar e atât de dureros că nu mai vrei să repeți experiența. Asta înseamnă că numărul mare de oameni care să alerge la maraton este limitat și se va restrânge cu cât apar alte sporturi. Ca o consecință, la unele competiții, e destul de greu să aduni oameni să alerge la maraton. Cred că numărul va scădea și un motiv este că și presa care joacă un rol important a create aproape un monopol pentru fotbal. Toți vor să vadă fotbal, dar maratoane nu prea des”, spune profesorul.

