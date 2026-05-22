Toate afacerile lui Dan Plaveti

Absolvent al Facultății de Aeronave din cadrul Politehnicii București în anul 1993, Iulius Dan Plaveti s-a aruncat în afaceri încă din 1995 devenind asociat și administrator în firma German Top Trading SRL. Firma, care în prezent este dealer pentru mărcile de autoturisme Seat, Cupra și Geely, a mers tot timpul bine, iar anul 2024 l-a încheiat cu un profit de aproape 800.000 de lei. La succesul companiei au contribuit și contractele din bani publici, inclusiv servicii de întreținere și reparații pentru autoturismele Opel derulate cu Camera Deputaților, dar și alte parteneriate cu diverse instituții publice care dăinuie și în prezent.

În paralel, Plaveti a început să își extindă interesele private asociindu-se în mai multe firme. Cele mai interesante sunt cele din sectorul energetic. Printre acestea s-a numărat Ansthall Green Energy SRL, o companie axată pe energie eoliană în care a fost asociat în perioada 2021 – 2022 și care a obținut avizul tehnic de racordare de la Transelectrica cu trei ani în urmă. Acesta a ales ulterior să își vândă toate părțile sociale deținute în firmă către investitorii suedezi de la OX2 Holding New Markets AB. O altă tentativă antreprenorială a fost reprezentată de Eco Sole Mio SRL, o firmă fondată direct de el în anul 2022 în domeniul producției de electricitate, însă aceasta a funcționat exclusiv pe pierdere și a intrat în cele din urmă în dizolvare.

Un alt nod important al intereselor sale private este firma Infinicom Hub SRL, unde Plaveti a intrat ca asociat în anul 2021 în locul lui Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună de la stat despre care Libertatea a scris.

Pe lângă multele alte posturi pe care le ocupă la companii de stat și private, Benghea este și director general la companiile S. Parc Fotovoltaic Turceni SA, S. Parc Fotovoltaic Rovinari SA, S. Parc Fotovoltaic Pinoasa SA, S. Parc Fotovoltaic Bohorelu SA și S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni SA, toate rezultate din parteneriatul dintre compania privată Tinmar Energy (controlată de antreprenorul Augustin Oancea) și Complexul Energetic Oltenia (societate controlată de stat), asociere bazată pe o participare egală de câte 50%.

Practic, în prezent, Iulius Dan Plaveti, ca președinte al directoratului CEO, este actualul șef al lui Benghea. De la înființare și până în prezent, Infinicom Hub SRL a pierdut sute de mii de lei, nefiind niciodată pe profit.

Ascensiunea în companiile de stat

Prima funcție importantă, care i-a deschis lui Plaveti calea spre posturile la stat, a fost în anul 2009 la ANRE. Articole de presă mai vechi au speculat că ascensiunea sa ar fi fost facilitată și de legăturile de rudenie prin alianță cu un influent baron local, Costache Rădulescu, fost senator PDL și președinte al Consiliului Județean Ilfov, cel care l-ar fi sprijinit de-a lungul timpului în ocuparea unor funcții importante.

Această oportunitate din cadrul ANRE a deschis calea unui impresionant traseu prin consiliile de administrație ale unor companii de importanță strategică din România. Plaveti a fost membru în structurile de conducere de la I.C.H. Construcții Grup SA, Aeroporturi București, CFR Călători SA și Transelectrica SA. De asemenea, el a preluat frâiele companiilor TAROM SA și Hidroserv din postura de director general, iar la ANRE a fost, pe rând, vicepreședinte și președinte.

În ciuda imaginii sale de tehnocrat, presa locală a scris că pentru obținerea poziției de conducere de la Complexul Energetic Oltenia acesta s-a bucurat de această dată de o puternică susținere din partea Partidului Social Democrat. Deși, singura sa legătură vizibilă cu PSD reiese dintr-o declarație de avere din anul 2019 în care menționa vânzarea unui teren și a unei clădiri din Caracal, pentru suma de 573.000 de lei, către Cristian Marian Doldurean. Acesta din urmă este nimeni altul decât fiul primarului PSD din Caracal și patronul companiei ce deținea stația GPL ilegală din Crevedia, locul unde s-au produs exploziile catastrofale din august 2023.

Succesul combinat din viața publică și cea privată se oglindește fidel în radiografia detaliată a averii sale. Din declarațiile de avere din anul 2024 reiese că Plaveti a încasat câștiguri salariale substanțiale, în valoare totală de peste 372.000 de lei, cumulate de la Complexul Energetic Oltenia, Tulcea Gaz și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Municipiul București (structură formată din toate cele șapte primării ale Capitalei).

Aceste salarii au fost completate în același an de dividende de peste 16.000 de lei de la German Top Trading SRL și de suma de 65.000 de euro încasată din tranzacția cu grupul suedez OX2 pentru acțiunile Ansthall Green Energy SRL. În plus, conturile sale au fost masiv rotunjite cu peste un milion de lei obținuți ca despăgubiri de la Hidroserv SA, după ce a acționat în instanță compania pentru rezilierea anticipată a contractului său de management fără ca vina să îi aparțină.

Puterea sa financiară i-a permis, de asemenea, să acorde împrumuturi mari în nume personal, în valoare totală de 1,723 de milioane de lei, direcționate atât către firme în care este sau a fost asociat (cum sunt German Top Trading, Infinicom Hub, Alfa Rent A Car și Netronice Investments), cât și către entități precum Rosil SRL, Auto Consulting C&G SRL sau persoana fizică Tudor Hristescu. Dincolo de lichidități și plasamente, patrimoniul său imobiliar este vast, incluzând peste 73.000 de metri pătrați de teren agricol în județul Olt, aproximativ 25.000 de metri pătrați de teren extravilan în Glina, o mie de metri pătrați de teren intravilan în Traian și alți 650 de metri pătrați în București, unde deține, de asemenea, o casă și două apartamente.

Bătălia pentru Hidroelectrica

În prezent, Iulius Dan Plaveti cumulează mai multe funcții de conducere în companii de stat fiind membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA, președinte al Directoratului Complexului Energetic Oltenia și reprezentant al acestei instituții în CCGT Power Ișalnița SA (deținută de CEO în parteneriat cu ALRO SA). Acestora li se adaugă poziția din consiliul de administrație al Tulcea Gaz SA, o companie aflată sub controlul omului de afaceri Horia Roșu, fost consilier al ministrului industriilor Dan Ioan Popescu, și care reunește ca acționari minoritari gigantul Engie și mai multe primării din județul Tulcea. Cu toate acestea, ambițiile sale curente vizează fotoliul de director general al Hidroelectrica, companie aflată în plin proces de selecție pentru conducerea executivă și financiară, ambele asigurate acum prin mandate interimare.

Oricum, la CEO nu prea este iubit fiind recent huiduit de minerii care i-au cerut demisia și se împotrivesc planului de restructurări.

Principalul său oponent în această cursă pentru Hidroelectrica este actualul director interimar Bogdan-Nicolae Badea, personaj care este înțepenit de mulți ani în funcții la Hidroelectrica, companie pe care a mai condus-o în perioada 2017-2023.

Trecerea de la Complexul Energetic Oltenia la Hidroelectrica ar reprezenta un salt financiar uriaș pentru cariera lui Plaveti, însemnând înlocuirea unei companii care a înregistrat pe anul 2024 un profit de 317,5 milioane de lei cu o structură gigant ce generează un profit colosal de peste 4 miliarde de lei.

Dar decizia finală aparține Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, prezidat de Silviu-Răzvan Avram, un personaj aflat în prezent în centrul unui imens scandal public după ce a fost trimis în judecată de procurorii DNA sub acuzația de luare de mită, dosarul fiind înregistrat pe rolul Curții de Apel în octombrie 2025. Din acest motiv penal, Ilie Bolojan a solicitat recent suspendarea sa din funcție, însă Avram beneficiază de o solidă susținere politică, fiind fiul nașului de căsătorie al lui Sorin Grindeanu. Această situație tensionată a determinat conducerea Hidroelectrica să reacționeze printr-un comunicat oficial, avertizând public că modul în care Ministerul Energiei a comunicat intenția de suspendare poate fi interpretat drept o posibilă ingerință politică în activitatea unei companii listate la bursă.

