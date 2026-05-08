Contextul anunțului: probleme de guvernanță

„Hidroelectrica marchează un nou moment de referință pe piața de capital din România, atingând o capitalizare bursieră de 76,5 miliarde lei”, a transmis compania într-un comunicat oficial.

Această performanță a fost anunțată în aceeași zi în care Ministerul Energiei, acționarul majoritar al Hidroelectrica, a informat că Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată pe 29 mai 2026 pentru a vota suspendarea lui Silviu Răzvan Avram, președintele Consiliului de Supraveghere. Decizia vine în contextul în care Avram este inculpat într-un dosar de luare de mită aflat pe rolul Curții de Apel București. Dosarul penal, înregistrat în octombrie 2024, se află în faza procesului penal, iar Avram este investigat și în două alte dosare conexe.

Hidroelectrica a reacționat ulterior, exprimându-și îngrijorarea cu privire la modul în care Ministerul Energiei a comunicat public această situație. „Publicarea unui comunicat prin canale externe mecanismelor oficiale de informare a pieței (…) ridică îngrijorări din perspectiva respectării principiilor de guvernanță corporativă și a obligației de asigurare a tratamentului egal al acționarilor și investitorilor, prevăzute atât de Legea nr. 24/2017, cât și de OUG nr. 109/2011″, a transmis conducerea companiei într-un comunicat remis presei.

Încrederea investitorilor rămâne ridicată

În pofida controverselor, evoluția pe bursă reflectă încrederea investitorilor în strategia de dezvoltare a Hidroelectrica. Compania a anunțat că prioritățile sale includ accelerarea investițiilor, diversificarea portofoliului, integrarea capacităților de stocare și consolidarea poziției de lider pe piața de energie din România.

„Atingerea pragului de 76,5 de miliarde de lei confirmă faptul că strategia Hidroelectrica este validată de piață și că investitorii au încredere în capacitatea companiei de a continua să livreze performanță și stabilitate pe termen lung”, a declarat Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica.

Investiții record și planuri ambițioase pentru viitor

În 2025, compania a realizat investiții de aproximativ 781 de milioane de lei, cel mai mare nivel din istoria sa recentă. Pentru 2026, Hidroelectrica planifică să continue un program ambițios de investiții, concentrându-se pe proiecte de stocare a energiei, modernizarea activelor existente și dezvoltarea unor noi capacități regenerabile.

Cu o cotă de aproximativ 27% din producția națională de energie electrică în ultimii cinci ani și un portofoliu de peste 1,3 milioane de locuri de consum, compania și-a consolidat poziția de lider. Aceasta operează 188 de hidrocentrale cu o capacitate totală instalată de peste 6,3 GW și deține parcul eolian Crucea Wind Farm, cu o capacitate de 108 MW.

Potrivit oficialilor companiei, performanța pe bursă este susținută de perspectivele favorabile privind investițiile și eficientizarea activității de trading. „Performanța este susținută de perspectivele favorabile privind investițiile companiei, eficientizarea activității de trading și extinderea accelerată pe segmentul de furnizare”, se arată în comunicatul companiei.

