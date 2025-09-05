Cuprins:
Clădirea a fost abandonată
Fostul Hotel Bristol din Brăila, o clădire emblematică din secolul XIX, este astăzi un „hotel-fantomă”. Odată un reper al luxului, el este acum în paragină, potrivit De Brăila.
Clădirea, redenumită «Pescăruș» în perioada comunistă, a fost lăsată de izbeliște de actualul proprietar, firma Crown Business & Industrial Group, din București. Aceasta a achiziționat imobilul în 1999, dar a devenit oficial proprietar abia în 2017, după ani de procese și birocrație. În tot acest timp, cifra de afaceri a firmei a fost zero, iar interesul pentru reabilitarea clădirii a lipsit cu desăvârșire.
„Din clădire a mai rămas doar un schelet arhitectonic peste care cresc copaci, o carcasă roasă de timp și, până la urmă, o rană deschisă în inima Brăilei”, notează jurnaliștii de la De Brăila.
În loc să fie restaurat, fostul hotel a devenit un pericol public, protejat doar de câteva plase și mesh-uri care maschează degradarea.
Primăria Brăila a impus o supraimpozitare de 500%
Într-o încercare de a stimula reabilitarea clădirilor degradate din centrul istoric, Primăria Brăila a impus o supraimpozitare de 500% pentru proprietarii acestora.
Cu toate acestea, societatea care deține fostul Hotel Bristol a contestat această măsură în instanță, dar a pierdut procesul. Supraimpozitarea a rămas în vigoare, iar amenzile aplicate anual nu au determinat firma să ia măsuri pentru salvarea imobilului.
Iar viitorul clădirii este unul incert. Fostul Hotel Bristol continuă să se degradeze. Vegetația a invadat pereții, iar structura este tot mai fragilă.
Cum a ajuns clădirea în proprietatea firmei din București
După Revoluție, clădirea a trecut prin mai multe mâini. În 1997, a fost vândută unui cetățean străin, Mekkaoui Nada, care, doi ani mai târziu, a cedat-o firmei Crown Business & Industrial Group. Tranzacțiile au fost, însă, contestate de Biserica Catolică, care revendica proprietatea, potrivit sursei citate.
În 2003, instanța a declarat nule contractele de vânzare-cumpărare din 1997 și 1999, constatând că SC Traian SA, vânzătorul inițial, știa că proprietatea era revendicată.
După mai bine de un deceniu de incertitudini, în 2015, justiția a decis ca statul român să despăgubească financiar revendicatorii, iar clădirea să rămână în proprietatea firmei Crown Business & Industrial Group.
Totuși, din cauza lipsei unei cărți cadastrale, firma a devenit oficial proprietar abia în decembrie 2017.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.