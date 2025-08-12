În Turcia se irosesc 23 de milioane de tone de alimente anual

Potrivit Fundației Turce pentru Prevenirea Deșeurilor, în fiecare an se irosesc aproximativ 23 de milioane de tone de alimente, dintre care circa 35% din fructe și legume sunt aruncate înainte de a fi consumate.

Consiliul Prezidențial pentru Agricultură și Politici Alimentare, care a elaborat un raport detaliat pe această temă, îl va prezenta președintelui Recep Tayyip Erdoğan.

Ulterior, Parlamentul va discuta reglementări legale pentru a reduce risipa și a împiedica localurile să impună restricții la servirea micului-dejun.

Jumătate din alimentele de la micul-dejun se aruncă

Ramazan Bingöl, membru al Consiliului și președinte al Asociației pentru Toate Restaurantele și Turism (TÜRES), a declarat că jumătate din micul-dejun mixt se aruncă, problemă amplificată de obligativitatea unui număr fix de porții în funcție de numărul de clienți.

El a menționat și risipa din bufeturile hotelurilor, propunând trecerea la sistemul à la carte, unde oaspeții comandă strict ce vor să mănânce.

Noile reglementări ar permite, de exemplu, ca trei persoane să comande un mic-dejun mixt pentru două persoane, iar în caz contrar, localul ar putea fi sancționat la sesizarea Ministerului Comerțului.

Risipa alimentară, o problemă națională

Raportul include și observații privind hrănirea animalelor vagaboande. Acesta avertizează că aruncarea alimentelor pe stradă poluează și poate răspândi bacterii, îmbolnăvind animalele.

Conform datelor TİSVA, risipa alimentară este răspândită în gospodării, sectorul serviciilor, comerțul cu amănuntul și distribuție. Problemele din lanțul de aprovizionare, recoltare și depozitare agravează situația.

În fiecare an, în Turcia se aruncă 4,38 miliarde de pâini, iar un locuitor irosește, în medie, 102 kilograme de alimente.

Reducerea risipei cu 5% ar aduce economii de zeci de miliarde de lire, în contextul în care la nivel mondial, peste 783 de milioane de oameni suferă de foame, iar peste 25.000 de copii mor zilnic din cauza acesteia.

