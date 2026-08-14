O defecțiune la motor ar fi provocat un incendiu la bord

Incidentul s-a produs marți după-amiază, în timp ce iahtul Angiola II, un model Amer F100 cu o lungime de 30 de metri, se afla în apele din apropierea Porto Cervo, pe Costa Smeralda. Potrivit informațiilor oferite de ANSA, o defecțiune la motor ar fi provocat un început de incendiu la bord, după care ambarcațiunea s-a scufundat.

La bord se aflau proprietarul, invitați ai acestuia și membri ai echipajului, în total 14 persoane. Oamenii au reușit să părăsească iahtul și au fost preluați de alte ambarcațiuni care navigau în apropiere. Nicio persoană nu a fost rănită. Proprietarul a rămas în zonă până la sosirea echipelor de intervenție și a reprezentanților Căpităniei Portului La Maddalena, care au coordonat operațiunile pentru securizarea ambarcațiunii.

Iahtul de 30 de metri se află la aproximativ 7 metri adâncime

Angiola II se află acum culcat pe o parte, la aproximativ șapte metri adâncime, în apele dintre insula Cappuccini și Capo Ferro, în zona Costa Smeralda. În jurul epavei au fost amplasate baraje plutitoare pentru a reduce riscul unei eventuale poluări. Până acum nu au fost observate scurgeri de combustibil în mare.

Epava urmează să rămână sub supraveghere până la sosirea unui remorcher al unei companii specializate. Operațiunea va avea ca scop readucerea iahtului la suprafață și transportarea lui la țărm. Cauzele exacte ale incidentului urmează să fie stabilite.

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