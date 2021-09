Zeci de oameni s-au înghesuit la un eveniment de la Sibiu, oraș aflat în scenariul roșu. Reacția organizatorilor

„Cel mai mare parc de distracții din Transilvania” este sloganul Obor Fest, evenimentul care se desfășoară în acest sfârșit de săptămână în spațiul îngrădit al Târgului Obor din Sibiu.

Doar că, începând de vineri, 24 septembrie, Instituția Prefectului Sibiu a anunțat că rata de incidență cumulată la nivelul municipiului a ajuns la 3,07 cazuri la mia de locuitori. Sâmbătă, incidența cazurilor la mia de locuitori a ajuns la 3,41.

Oamenii au luat cu asalt instalațiile de la Obor Fest

În acest context epidemiologic, Sibiul a intrat în scenariul roșu, situația în care se impun mai multe restricții. Atfel, la evenimente de genul Obor Fest numărul de participanți este limitat, iar aceștia trebuie să fi fost vaccinați cu schema completă de cel puțin zece zile, fie să fi trecut prin boală de cel mult șase luni sau să fie în posesia unui test negativ, RT PCR sau antigen.

Presa locală estimează că au fost între 3.000 și 5.000 de persoane. Organizator: „Am vândut 1.000 de bilete”

Potrivit Turnul Sfatului, nimeni nu a fost verificat în ceea ce privește documentele de testare sau vaccinare. Estimările portalului sibian au fost, pentru seara de vineri, când pe scenă Obor Fest a urcat și Dorian Popa, că la eveniment au participat între 3.000 și 5.000 de persoane.

O imagine publicată de ziarul sibian arată tineri și alte persoane îngrămădite, una lângă alta, mulți dintre cei prezenți alegând să nu poarte masca sanitară.

Reprezentanții Obor Fest spun însă că la eveniment nu a fost permis decât accesul a cel mult 1.000 de persoane în același timp.

Avem un perimetru de 10.000 mp aici. Potrivit normelor în vigoare, noi am fi avut voie să permitem accesul a 2.500 de persoane, dar am decis să limităm accesul pentru 1.000. Am decis acest lucru chiar dacă reducerea numărului de spectatori înseamnă scăderi pentru vânzările comercianților care participă la eveniment. Organizator Obor Fest:

Organizatorii întăresc că accesul la festival este permis doar celor care prezintă un certificat digital european COVID (obținut în urma vaccinării, a unui test PCR valabil 72 de ore, a unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore sau în urma trecerii prin boală).

„Nu este permis nici accesul celor care nu poartă mască. Tocmai de aceea am cumpărat și măști de protecție: aproximativ 1.000 de măști am distribuit doar vineri. De asemenea, am amplasat 100 de afișe în format A3 prin care îndemnăm oamenii să poarte mască, inclusiv de pe scenă Dorian Popa a îndemnat la purtarea măștii. Mai multe, ca organizatori, nu putem face. Faptul că a fost depășită incidența de 3 la mie nu interzice astfel de evenimente, doar impune niște restricții pe care noi le respectăm în totalitate, în calitate de organizatori. Considerăm că am aplicat chiar mai multe restricții decât cele prevăzute de norme”, mai arată cei de la Obor Fest

