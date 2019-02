Imagini de pe cea mai nouă insulă din lume, făcute publice de NASA / FOTO&VIDEO

Specialiștii spun că noua insulă este de natură vulcanică și este acoperită cu un mâl de culoare deschisă. Cu toate că insula s-a format în urmă cu trei ani, pe suprafața acesteai crește vegetație, iar specii de păsări trăiesc deja acolo.

Animalele au adus și semințele plantelor care cresc în mâl, notează Mediafax.

Potrivit specialiștilor, insule noi apar frecvent, însă majoritatea dispar după câteva luni. În ultimii 150 de ani, au rămas doar trei insule.

Land Ho! Visiting a Young Island – @NASA

31 JAN 2019. The island in Tonga, has no official name & is referred to by the combined names of its neighbors, Hunga Tonga-Hunga Haapai (HTHH).

IMAGES: Dan Slaybackhttps://t.co/jJKZc2GJd9

pic.twitter.com/4reuOnJinA

— Jeannie Curtis (@VolcanoJeannie) February 1, 2019