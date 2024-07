Primele concluzii ale anchetei arată că bărbatul a mers la azil ca să-și ucidă mama. Femeia lucra acolo de 10 ani, a declarat Marin Piletic, ministrul muncii, pensiilor, familiei şi politicii sociale.

Presa locală relatează că presupusul atacator este născut în 1973, fost jandarm și veteran de război, care a mai fost arestat pentru infracţiuni legate de ordinea publică şi pentru violenţă domestică.

Victimele sunt cinci rezidenți ai căminului și un angajat. Presupusul atacator a fost prins ulterior într-o cafenea.

„Ne-am ascuns sub paturi, apoi am sărit pe fereastră”

Martorii vorbesc despre un adevărat „masacru” la azilul din Daruvar.

„Am auzit ceva, ca nişte împuşcături, dar nu eram sigur. Până când nişte angajaţi au venit în fugă cerând ajutor. Am făcut ce am putut, am chemat poliţia şi serviciile de urgenţă. A fost oribil. Nu am mai văzut aşa ceva în Daruvar, acest tip de masacru, este atroce”, a declarat pentru AFP Antonio Demeter, angajat al unei librării aflate vizavi de cămin.

În librărie s-au adăpostit și angajați ai azilului atunci când au început împușcăturile.

„Puneam medicamentele deoparte când am auzit împuşcăturile. Ne-am ascuns sub paturi, apoi am sărit pe fereastră şi ne-am refugiat în librărie”, a relatat o angajată pentru televiziunea publică HRT.

„Îmi este greu să înţeleg cum s-a putut întâmpla acest lucru în oraşul nostru, în ţara noastră. Este dificil de spus ce a declanşat-o, acest lucru va fi stabilit de anchetă”, a declarat și primarul din Daruvar, Damir Lnenicek, pentru postul regional de televiziune N1.

La rândul său, premieul croat Andrej Plenkovic a declarat că țara este „în stare de șoc” după atac.

„Este un act monstruos, uciderea mai multor persoane, persoane în vârstă. Suntem indignaţi de această crimă odioasă”, a spus Plenkovic.

Și președintele Zoran Milanovic s-a declarat „șocat” de cele întâmplate.

„Crima sălbatică şi fără precedent comisă în Daruvar m-a şocat”, a precizat Zoran Milanovic într-un pe Facebook, făcând un apel la „toate instituţiile competente să facă mai mult pentru a preveni violenţa în societate” și insistând asupra unui „control şi mai strict al deţinerii de arme”.

