Atac armat la o școală din Zagreb. Un copil a murit, șapte răniți | VIDEO

Incidentul s-a produs la ora 9.50, când atacatorul în vârstă de 19 ani a intrat în școală și a început să îi lovească pe cei prezenți cu un obiect ascuțit. Agresorul ar fi fost un fost elev al școlii.

Ofițeri de poliție croați efectuează cercetări la locul atacului cu cuțitul de la Școala primară Precko din Zagreb, Foto: Profimedia Images

Bilanțul victimelor

Ministerul Sănătății a raportat că șapte persoane au fost rănite și transportate la spital – doi adulți și cinci copii. Elevii și profesorii care au fost răniți au fost transportați de urgență la spitalele din apropiere.

O profesoară, care ar fi fost pe cale să se pensioneze, se luptă în prezent pentru viața ei după ce a fost transportată de urgență la spital în stare critică.

Irena Hrstić și poliția croată au confirmat că un copil, o fetiță de șapte ani, a murit în atac.

Reacții oficiale

„Suntem îngroziți, ca și întregul public croat, de această mare tragedie care a avut loc în această dimineață la școala elementară Prečko din Zagreb. De asemenea, ne exprimăm regretul și simpatia pentru familiile copiilor răniți de la școala elementară Prečko”, a declarat prim-ministrul croat Andrej Plenković.

Andrej Plenkovic, Prim-ministru al Croației, Foto: Profimedia Images

„Nu putem fi bine, nu suntem bine. Nu facem nicio declarație, vă rugăm să fiți înțelegători în acest moment”, a declarat directorul școlii elementare.

„A fost groaznic, am auzit țipete și am fugit. Am fugit de la școală. Au fost țipete, a fost groaznic”, a declarat un personal al scolii.

„Cred că acest caz ne-a îngrozit și ne-a devastat pe toți. Doi băieți, de 7 și 11 ani, au fost aduși la noi cu răni de înjunghiere în trup. Din fericire, sunt în afara oricărui pericol în acest moment. Cu toate acestea, procedura de diagnosticare este încă în desfășurare și trebuie să stabilim gravitatea rănilor”, a declarat directorul interimar al Clinicii pentru Bolile Copiilor, Iva Hojsak.

Reacțiile părinților

Între timp, părinții frenetici s-au adunat îngrijorați la porțile școlii pentru a vedea dacă copiii lor sunt în siguranță.

Un tată, vizibil zguduit, a povestit haosul: „Totul a fost haotic, poliția era la școală, făptuitorul a fugit de la școală la ambulanță, la 30-40 de metri. Era plin de sânge, se presupune că avea 19 ani, purta un tricou cu mâneci scurte.”

O mamă disperată și-a împărtășit necazul, spunând că copilul ei din clasa întâi este încă dispărut.„Nimeni nu-mi va spune nimic. Ceilalți copii au plecat acasă, dar copilul meu… încă nu este aici.”, a declarat aceasta.

Autoritățile au reținut suspectul și au demarat o anchetă pentru a elucida circumstanțele acestui atac violent care a zguduit comunitatea din Zagreb.

