De Cristina Radu, Vlad Chirea (foto),

Într-o după-amiază de joi, când la Dristor Kebap era de obicei plin, pe terasa acoperită sunt trei clienți, iar în local, încă doi, la distanță mare unul de altul. Respectă semnul care te întâmpină pe ușă, la intrare: „Măsuri de prevenție COVID-19. Pentru siguranța tuturor, vă rugăm să păstrați o distanță de 1 metru față de persoanele din jurul dvs”.

Teama de coronavirus a ajuns și în cel mai plin de turiști loc din București.

Anunț pus la intrare la Dristor Kebap

„Ni s-au lungit gâturile uitându-ne după clienți”

Pe străduțele întortocheate dintre clădirile vechi din centru, hostessele abordează turiștii care trec prin fața restaurantelor. Dintr-o parte sunt ademeniți cu pizza și burgeri, dintr-alta cu șapte sortimente de clătite. Mai în față se servește „cea mai bună limonadă”, în timp ce în altă parte găsești „și cafea, și ceai, și cocktail, și bere, de toate”. Puțini trec, și mai puțini se opresc.

Terasele din Centrul Vechi au rămas mai mult goale, în timp ce unele restaurante nu mai strâng cinci-șase clienți în același timp

Terasele sunt mai mult goale, iar unele localuri sunt chiar închise.

„Ieri așteptam corporatiștii să vină aici. Ni s-au lungit gâturile uitându-ne după ei”, spune Cristina, o angajată de la Nenea Iancu.

Stă afară, în fața barului, într-o pauză de țigară. De altfel, într-o pauză a tot fost de dimineață. Înăuntru sunt doar doi clienți. De când cu criza de coronavirus, barul, cândva plin, abia are cinci-șase clienți în același timp.

„E gol acum, sunt clienți foarte puțini, nici pe-aici nu mai trec așa mulți. Și turiștii s-au împuținat. Acum, la ora asta, ar fi trebuit să fie moldovenii aici să petreacă pentru că și-au luat cetățenia. Nu a venit nimeni”, spune Cristina.

La picioarele ei, Thunder, bulldogul englez al prietenului ei, se joacă cu un dop de plută, pe care îl tot aruncă și îl ia din nou între dinți.

Thunder este fascinat de aparatul foto

Nu primește clienții care refuză să folosească dezinfectantul

Cele mai aglomerate seri la Nenea Iancu sunt cele de miercuri, joi și sâmbătă. Miercuri seară a avut doar patru clienți, trei băieți și o fată. Au stat la mese separate și s-au uitat la meci.

Cristina nu se teme de coronavirus. Nu pentru ea. Își face griji mai mult pentru părinții ei. Mama ei lucrează într-un magazin de cartier, în Vaslui, și are zilnic contact cu o mulțime de clienți. Poartă mască și mănuși, dar cât de eficiente sunt, de fapt?, se întreabă ea.

Cristina nu mai acceptă în local clienți care refuză să se spele pe mâini

În localul în care lucrează, la intrare, lângă o vază umplută cu dopuri de sticlă, a pus un dozator de dezinfectant. Nimeni nu intră dacă nu vrea să-l folosească.

„Sunt unii care spun vai, dar lasă, că nu am nimic, m-am spălat pe mâini în altă parte, la un alt restaurant. Așa, și? Ai pus mâna pe mânerul ușii când ai plecat de acolo. De unde știu eu de cât timp nu a mai fost dezinfectată ușa aia? Sau ce ai mai atins?”, povestește Cristina.

Mulți dintre ei chiar fac cale-ntoarsă, deși angajații de la Nenea Iancu le impun doar niște minime reguli de igienă. Primul lucru pe care ar trebui să-l faci când ajungi acasă sau la birou sau la restaurant este să te speli pe mâini, subliniază tânăra.

A răsfirat mesele ca să stea clienții mai departe unii de alții

De mai multe ore pe zi, dezinfectează meniurile, scaunele, mesele, spală pe jos cu dezinfectant și aerisește dimineața, înainte de deschidere și seara, la plecare. Șterge din oră în oră clanța ușii. Înăuntru, a mai scos din mese, ca să rămână mai puține, și le-a așezat astfel încât să rămână un spațiu mai mare între ele. Dacă în local sunt mai mult de zece oameni, nu mai primește clienți.

Se declară maniacă din punctul de vedere al curățeniei, deci pentru ea toate lucrurile pe care le face sunt normale. „Acum nu îmi mai poate spune nimeni că exagerez”, glumește Cristina.

Urmează să plece curând în Germania, acolo unde locuiește și muncește pe timpul verii. La Nenea Iancu vine în perioada sezonului rece, ca să-l ajute pe patron, care îi este prieten. În Germania crește bujori, foarte apreciați de nemți. Îi e teamă, însă, că vor fi blocate granițele și se gândește serios să renunțe la plecare.

„Dacă stau în izolare acolo, nu e problemă. E spre binele meu și spre binele tuturor. Dar mă gândesc, dacă mi se întâmplă ceva și e nevoie să trieze și Germania pacienții, nu cred că mă salvează pe mine înaintea unui neamț”, spune ea.

„Mai mult de a pune dezinfectant la intrare ce aș putea să fac?”

Nici peste drum, la Boulevard Pub, nu lipsește dezinfectantul. Un angajat ștergele mesele de afară cu spirt.

„Făceam asta și înainte, e ceva normal. Spălăm și dezinfectăm tot. Mai mult de a pune dezinfectant la intrare pentru clienți ce aș putea să fac?”, ridică el din umeri.

Aproape toate restaurantele și barurile din Centrul Vechi și-au luat măsuri suplimentare de dezinfecție: curăță meniurile mai des decât de obicei, spală mai des pe jos și au montat dozatoare de gel dezinfectant la intrare.

„Am pus dezinfecanți și la intrare, și la baie, iar noi, angajații, folosim și mănuși”, spune un ospătar de la Taverna Covaci.

Localuri închise pentru o săptămână

Centrul Vechi pare acum pustiu, iar obișnuita aglomerație lipsește. Terasele au fost închise, iar scaunele, pentru că nu are cine să le folosească, au fost strânse și legate cu lanțuri. Oamenii au rămas acasă, în mare parte. Alții aleg să se înghesuie la mici și bere în Piața Obor.

Unii patroni au recurs și la măsuri mai drastice: au închis cu totul localul, pentru „protecția stării de sănătate a echipei și a oaspeților”.

Comercianții se tem că Centrul Vechi se va închide în totalitate

În timp ce viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu anunța luni că Poliția Locală a făcut mai multe vizite în Centrul Vechi, pentru a informa comercianții cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, patronii de restaurante spun că toate măsurile pe care le-au luat au fost din proprie inițiativă și din recomandările Guvernului.

Aproape toate localurile din Centrul Vechi au montate dozatoare de gel dezinfectant

Mai mult, fiecare patron pare să știe altceva, din zvonurile care circulă de la un restaurant la altul: se va închide Centrul Vechi de săptămâna viitoare, se vor închide cluburile care au capacitate mai mare de 100 de persoane, vor fi obligați să nu mai lase clienții să intre după un anumit număr de oameni, se vor închide doar cluburile de noapte. Nu au siguranța că toate astea sunt adevărate, dar nici nu le infirmă vreo autoritate, spun oamenii.

„În acest moment, acești comercianți, cel puțin din Centrul Vechi, s-au organizat astfel încât vor să deschidă alternativ, o parte o zi, alți comercianți în altă zi. În felul acesta, în ziua în care închid să sporească măsurile de dezinfecție din bucătăriile pe care le au”, mai spunea Bădulescu luni, în cadrul unui comandament convocat la Primăria Capitalei.

Municipalitatea știe că restaurantele se vor închide o zi cu o zi, doar șefii restaurantelor nu știu că așa s-au organizat!

„Nu știu, nu am auzit de așa ceva. Am auzit că se va decide închiderea Centrului Vechi, care poate fi doar un zvon, dar nouă nu ne-a spus nimeni să procedăm așa, să închidem pe rând. Nu am vorbit nici cu colegii de la celelalte localuri despre asta”, spun mai mulți comercianți.

Viceprimarul Bădulescu nu a răspuns solicitărilor Libertatea pentru lămurirea acestui aspect.

În timp ce numărul cazurilor de îmbolnăvire cu coronavirus crește de la o oră la alta, în Centrul Vechi continuă să se servească „șapte feluri de clătite” și „cea mai bună limonadă” puținilor turiști care au curajul să iasă în oraș. Și care acceptă să folosească dezinfectantul.