Armata israeliană a spus că investighează moartea în captivitate a celor doi ostatici, Yagev Buchshtab, un tehnician de sunet în vârstă de 35 de ani și Alex Dancyg, 76 de ani, istoric, care au fost răpiți din kibbutzurile lor de lângă frontiera cu Gaza, în timpul atacului Hamas din 7 octombrie.

Conform Reuters, o echipă israeliană de negociere ar trebui să reia joi discuțiile privind o încetare a focului în Gaza care să se refere și la eliberarea ostaticilor în schimbul unor prizonieri palestinieni.

„Yagev și Alex au fost luați în viață și ar fi trebuit înapoiați în viață familliilor și țării lor. Moartea lor în captivitate este o consecință tragică a tergiversării negocierilor”, se spune între declarație a Forumului Familiilor Ostaticilor.

Dancyg avea și cetățenie poloneză, iar Ministerul polonez de Externe s-a declarat consternat de moartea acestuia.

„Polonia va continua să ceară eliberarea necondițională a tuturor ostaticilor din Gaza”, se spune în declarația ministerului.

Autoritățile israeliene au pronunțat până acum moartea „in absentia” a aproximativ o treime dintre ostaticii din Gaza.

Today, the IDF informed the families of the two hostages Alex Dancyg and Yagev Buchshtab that they are no longer alive.



Alex and Yagev were brutally abducted into Gaza and their bodies are still being held by Hamas. The confirmation of their deaths comes after thorough… pic.twitter.com/nufhHEgiL4