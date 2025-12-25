Focul s-a produs la o construcție din lemn din Cluj și a afectat o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la o cabană construită din lemn situată în localitatea Beliș. Din primele date, incendiul a cuprins o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați”, a transmis ISU Cluj.

Femeia din Cluj a suferit arsuri ușoare și primește îngrijiri medicale de la paramedicii SMURD.

Intervenția pompierilor este sprijinită de Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Beliș.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD, din Huedin și Cluj-Napoca.