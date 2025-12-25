Turtă dulce cu suflet. Sute de figurine și căsuțe-unicat, făcute de 80 de copii și tineri, vândute pentru caritate

„Am început acțiunea aceasta în urmă cu 19 ani”

Sute de obiecte-unicat, realizate cu migală și cu suflet, au fost vândute, iar banii adunați au fost donați în scopuri caritabile. Cea mai mare parte a produselor au fost comercializate în cadrul tradiționalului târg de turtă dulce ce are loc, anual, înainte de Crăciun, în curtea Bisericii Evanghelice.

Acțiunea în sine a beneficiat, încă de la început, de sprijinul Parohiei Evanghelice Sebeș, unii dintre copiii și tinerii implicați fiind parte a trupei de dansuri săsești din oraș.

„Am început acțiunea aceasta în urmă cu 19 ani și am început-o din dorința de a face un bine oamenilor din jurul nostru. În fiecare an sunt tot mai mulți copii implicați. Anul acesta sunt 80 de copii și tineri cu vârste cuprinde între 20 și 25 plus. Am folosit 400 de kilograme de făină, iar produsele au ajuns în toate colțurile țării și chiar în afara țării”, spune Anamaria Dahinten, coordonatoarea proiectului.

Fără a divulga suma de bani adunată, aceasta afirmă că este vorba despre o valoare „impresionantă”. O parte din bani au fost donați Centrului de îngrijiri paleative „Carl Wolf” din Sibiu, unde sunt tratați copii bolnavi de cancer. O altă parte din bani a mers pentru sprijinirea unui copil din localitatea Lancrăm, care are nevoie de o operație în Germania. Restul sumei a fost folosită pentru cumpărarea a 40 de pachete pentru tot atâtea familii dezavantajate din zona Sebeșului.

Membrii comunității de „turtă dulce” s-au adunat în curtea Bisericii Evanghelice, unde are loc anual tradiționalul târg de Crăciun

Clienți tradiționali și din străinătate

La început, membrii comunității de „turtă dulce” de la Sebeș au realizat și vândut doar șapte căsuțe. De-a lungul timpului, inițiativa a crescut, iar în 2025, zeci de voluntari au lucrat timp de câteva săptămâni într-un spațiu special amenajat din Sebeș. Aici, figurinele sunt decorate cu mare atenție la detalii. Steluțe, Moși Crăciun, oameni de zăpadă și căsuțe de poveste, toate din turtă dulce, sunt ambalate cu grijă și pregătite pentru vânzare.

Căsuțe de poveste realizate de copii

Produsele sunt realizate după rețete tradiționale săsești, cu multă miere și mirodenii. O parte dintre ele au fost trimise către clienți din Austria, Germania și Franța.

Aproape 500 de căsuțe și figurine au fost vândute la târgul de turtă dulce, unde au venit câteva sute de oameni dornici să contribuie la inițiativa copiilor. Produsele se vând, de obicei, în câteva minute.

Oameni veniți la târg să cumpere o căsuță sau să doneze bani

Oamenii formează cozi, încă de dimineață, pentru a obține o căsuță sau o figurină din turtă dulce. Pe lângă 400 de kilograme de făină, s-au mai folosit 100 de kilograme de miere, plus multe alte ingrediente cum ar fi ghimbir și scorțișoară.

„Au venit oameni la târg, care au cumpărat un produs sau două și au donat și bani. Da, au donat bani fără să cumpere neapărat produsele respective. Ceea ce putem spune este că am putut sprijini toate cazurile pe care ni le-am propus. Am muncit și ne-am dedicat timpul în ultimele șase săptămâni. În fiecare zi am fost în atelier, deși fiecare dintre noi are școală sau serviciu”, a completat Anamaria Dahinten.

Copiii au petrecut în atelier, zilnic, aproximativ cinci ore de la 17.00 și până la 22.00. Sunt din Sebeș, Petrești și din satele din împrejurimi, iar mulți au devenit prieteni prin intermediul acestui proiect caritabil inedit. Adulții implicați au „pierdut” multe nopți, în această perioadă, pentru ca produsele să fie gata la timp.

Copiii realizează cu mânuțele lor căsuțe și figurine ce vor fi vândute în scopuri caritabile

De la dansuri la activități caritabile

„De-a lungul timpului sponsorii noștri principali au fost Parohia Evanghelică Sebeș, pentru că așa am început. În primii ani ei ne donau inclusiv alimentele și noi «donăm» timpul nostru pentru prepararea căsuțelor din turtă dulce.

În timp, acțiunea a devenit cunoscută și sunt mult mai mulți sponsori care ne ajută. Spre exemplu, anul acesta Primăria Sebeș a donat o parte din alimente. O mare companie din Sebeș ne-a ajutat și ne-a renovat bucătăria, iar Ministerul de Interne al Germaniei a donat al altă parte de bani pentru procurarea ingredientelor necesare. Sunt firme locale care ne ajută cu ambalajele necesare”, a mai precizat coordonatoarea proiectului.

În urmă cu 19 ani, banii obținuți după licitarea primelor căsuțe de turtă dulce au fost folosiți pentru donații către câteva familii din zona Văii Jiului. „Noi în timpul anului dansăm. Suntem un ansamblu de dansuri și, acum mulți ani, în perioada sărbătorilor, din dorința de a face bine am încercat să facem câteva căsuțe din turtă dulce și le-am licitat. Am făcut câteva pachețele pentru oameni care erau din Petroșani, Lupeni, din zona aceea.

Eram implicați într-un proiect, am ajuns o dată acolo și am văzut câtă nevoie este de sprijin. Și atunci ne-am gândit cum am putea să facem un pic de bine acolo și să le ducem ceva pentru masa Crăciun și practic așa s-a născut proiectul. Și fiecare an facem tot mai mult, sunt tot mai mulți oameni implicați care vor să ne să ajute.

Suntem foarte bucuroși că am reușit și anul acesta. Fiecare turtă dulce pe care o vindem are un mesaj special. Este un mod de a le mulțumi celor care o cumpără și de a le arăta că, prin gestul lor, ne ajută să ducem mai departe o faptă bună”, a spus Anamaria.

Astfel, prin implicarea voluntarilor și sprijinul comunității, o inițiativă locală reușește, an de an, să aducă bucurie atât celor care oferă, cât și celor care primesc. Faptele simple ale acestor copii inimoși, pot avea un impact real în viețile unor persoane aflate în nevoie.

