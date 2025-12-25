Din 2019, el a realizat 625 de ghete unice. Karl a descoperit tradiția Sfântului Nicolae prin prieteni din Polonia și a fost impresionat de semnificația acestei sărbători, relatează BBC.

„Am crezut că este uimitor și cred că ar trebui să o sărbătorim și noi”, a declarat el.

De șase ani, împreună cu soția sa, promovează această tradiție oferind copiilor ghete pe care le umple cu dulciuri și poezii originale. Pentru realizarea lor, Karl folosește materiale reciclate, precum tuburi de carton și sticle de plastic, astfel încât să poată fi reutilizate anual.

Munca începe în fiecare an în a doua săptămână din ianuarie, imediat după ce decorațiunile de Crăciun sunt strânse.

„De obicei, îmi ia până la sfârșitul lunii martie să le termin. Când apar narcisele, toate ghetele sunt gata. Apoi le împachetez cu grijă până în septembrie, când fac ultimele retușuri”, spune Karl.

Anul acesta, toate ghetele pe care le-a creat au fost destinate copiilor care nu au reușit să primească anul trecut. De asemenea, el are deja comenzi pentru anul următor.

Pe lângă confecționarea acestora, Karl le livrează personal, costumat fie în ținuta tradițională a lui Moș Nicolae, fie în costumul roșu mai cunoscut.

În tot acest timp, el refuză să accepte bani pentru eforturile sale.

„Nu vreau să fac bani din asta, vreau doar să arăt adevărata semnificație a Crăciunului”, a subliniat el.

„Nu am câștigat niciun ban din asta. Totul vine din inima mea. Încerc să privesc Crăciunul prin ochii unui copil”.



