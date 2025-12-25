Cercetătorii în psihologia socială analizează darurile ca semnale ale angajamentului

Atunci când un cadou pare impersonal, lipsit de implicare sau deconectat de povestea cuplului, acesta poate indica o problemă mai profundă, fiind parte dintr-o dinamică relațională complexă, relatează Psychologies.

Conform unui studiu publicat în revista Evolution and Human Behavior, cadourile pot fi indicatori ai nivelului de implicare al partenerului, mai ales în etapele timpurii ale relației, când angajamentul este fragil.

Studiul subliniază că semnificația cadoului nu constă în valoarea lui financiară, ci în atenția acordată destinatarului.

„Ce contează nu este ceea ce este oferit, ci faptul că s-a gândit la celălalt”, explică cercetătorii.

Psihologii adaugă că un cadou poate funcționa ca un semnal, asemănător scăderii interacțiunilor, lipsei de proiecte comune sau dificultății de a exprima emoțiile. Acest gest nu este ceea ce determină ruptura unei relații, ci confirmă o problemă existentă.

Psihologii clinicieni folosesc termenul de „prezență psihică” pentru a descrie abilitatea de a ține cont de celălalt, anticipând preferințele, emoțiile și așteptările sale. A dărui un cadou presupune un efort mental care, atunci când lipsește, poate fi perceput drept o lipsă de considerație afectivă.

Darurile semnificative sunt cele care reflectă o înțelegere profundă a persoanei care le primește

O altă analiză, publicată în Journal of Consumer Research, arată că darurile semnificative sunt cele care reflectă o înțelegere profundă a persoanei care le primește. Pe de altă parte, cadourile generice sau standardizate sunt asociate cu o satisfacție mai scăzută în relație, mai ales când legătura afectivă este deja fragilă. După cum a menționat Psychologies, aceste observații pun în evidență importanța detaliilor și a contextului relațional.

Nu toți oamenii își exprimă dragostea în același fel. Conceptul de „limbaje ale iubirii”, popularizat de Gary Chapman, include cadoul ca una dintre formele posibile de exprimare afectivă, alături de cuvintele de apreciere, timpul petrecut împreună sau contactul fizic.

Diferențele în limbajele predominante pot duce la neînțelegeri. Un cadou considerat insuficient de unul dintre parteneri poate fi perfect adecvat pentru celălalt, fără intenția de a sugera un dezinteres.

Psihologii punctează necesitatea de a privi gestul în contextul întregii relații. Astfel, cadoul, în sine, nu trebuie considerat un semn singular de probleme, ci mai degrabă un indicator al unei dinamici mai ample.

