Cum arată bradul de Crăciun împodobit de Antonia și Alex Velea. Cadru de poveste în casa celor doi artiști

Antonia nu a folosit prea multe ornamente pentru decorarea bradului de Crăciun, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor vedete de la noi. Pomul este complet verde, decorat cu mii de luminițe. Ca accesorii, cântăreața a amplasat câteva lumânări, de sticlă sau plastic, unele incolore, iar altele roșii.

Anul acesta a fost unul cu momente grele pentru Antonia. Aceasta a trecut prin trei intervenții chirugicale, din cauza unei infecții, care a apărut la opt ani de la o operație în zona feselor.

„Am trecut printr-o experiență traumatică și periculoasă care sincer ar fi putut să aibă un final tragic… Totul a început în Iunie și de atunci au urmat luni pline de încercări, proceduri ( 3 operatii mai exact) și momente care m-au pus față în față cu limitele mele. În perioada asta am învățat o lecție foarte importantă (nu că nu o știam înainte, dar uneori viața te lovește ca să o înțelegi cu adevărat).

Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este și că, dacă vreau să îmi îmbunătățesc corpul, aleg să o fac pe cale naturală, cu răbdare și respect, așa cum am fost învățată! Să nu mai caut scurtături, să nu mai fiu leneșă pentru că uneori obsesia de a fi «perfectă» (fiecare cu definiția lui) te poate împinge să iei decizii care nu merită prețul sănătății tale!”, a declarat Antonia, pe Instagram.

