Stăpânii au căutat-o pe Bindi ani de zile după ce a dispărut de acasă

O pisică neagră și familia ei s-au reunit chiar înainte de Crăciun, după ce a lipsit timp de cinci ani. Pisica, pe nume Bindi, a dispărut fără urme din casa sa din Haddenham, Cambridgeshire, în august 2020, potrivit Express.com.

Stăpâna sa, Jilly Fretwell, manager de proiect în domeniul software, de 29 de ani, a încercat să o găsească luni de zile, postând anunțuri pe rețelele sociale și căutând pe trasee locale, însă fără succes. După ce s-a mutat în altă locuință, ea credea că Bindi s-a pierdut pentru totdeauna.

Pisica neagră a apărut „ca un miracol de Crăciun”

Totuși, pe 18 decembrie 2025, a primit un telefon neașteptat de la un veterinar, care i-a spus că pisica sa a fost găsită.

„A fost ca un miracol de Crăciun. Nu ne-am crezut ochilor până când nu am văzut-o din nou”, a declarat Jilly Fretwell. „Suntem doar atât de fericiți că am microcipat-o și că este vie și sănătoasă. Nu am mai auzit de o pisică dispărută atât de mult timp și care să revină înapoi în stare perfectă”, a mai adăugat ea.

Unde ar fi fost pisica neagră în toți cei cinci ani

Înainte de a dispărea, Bindi obișnuia să plece de acasă pentru câteva ore, dar se întorcea mereu.

„Deci, a fost foarte ciudat că a dispărut mai mult de o zi. Eram complet în întuneric afară și nu am mai găsit-o”, a mai spus stăpâna ei. Acum, ea încurajează alți proprietari de pisici să le implanteze microcipuri pentru a-și crește șansele de a le regăsi dacă dispar.

Despre locul unde ar fi fost Bindi în acești cinci ani nu se știe nimic concret. „Este cea mai afectuoasă pisică pe care am cunoscut-o vreodată. Își pune lăbuțele pe umeri pentru a te îmbrățișa cu adevărat. Este foarte calmă și iubitoare. Cred că cineva a avut grijă de ea, arată foarte bine. Probabil a stat în casă, dar nu am nicio idee”, a mai adăugat stăpâna felinei.

De o adevărată minune de Crăciun a avut parte și o familie de români. Aceștia au reușit să găsească o femeie care dispăruse timp de 17 ani în Italia. Mama se stabilize în Peninsulă și a fost identificată în momentul în care a revenit în țară. Polițiștii i-au anunțat imediat familia.

