Horoscop Berbec – 26 decembrie 2025:

Ai nevoie de odihnă, dar va trebui să-ți creezi singur mediul potrivit pentru asta, inclusiv prin concesii directe față de cei apropiați, care ar putea avea cu totul și cu totul alte planuri.

Horoscop Taur – 26 decembrie 2025:

Este esențial să te retragi din orice discuție care nu te atrage în mod deosebit, adică nu-ți spune nimic. Așa vei reuși să stai departe de orice fel de provocare care nu ar face decât să te consume inutil.

Horoscop Gemeni – 26 decembrie 2025:

Ziua vine cu multe provocări neobișnuite și le vei face față doar dacă ai deja o strategie permanentă care să-ți permită să stai departe de orice situație care nu-ți oferă nimic, în afară de conflict inutil și risipă de resurse.

Horoscop Rac – 26 decembrie 2025:

Energia acestei zile promite o oarecare armonie, cu condiția să știi când să te oprești și ce ai de protejat, inclusiv față de propriile porniri distructive. Ar fi bine să îți exprimi sentimentele prin fapte și gesturi, nu prin cuvinte.

Horoscop Leu – 26 decembrie 2025:

S-ar putea să ți se pară prea mult ceea ce-ți cer apropiații și să reacționezi ca atare. Problema nu este refuzul tău de a le îndeplini solicitările, ci cum le explici acest lucru.

Horoscop Fecioară – 26 decembrie 2025:

Este o zi cu un ritm mai lent, poate chiar mai calm decât ți-ai fi dorit. Ai ocazia de a reface legătura cu unul dintre apropiații de care te-ai îndepărtat în ultima perioadă.

Horoscop Balanță – 26 decembrie 2025:

Va trebui să găsești singur motive pentru a-ți recăpăta fărâma de optimism de care ai nevoie acum. Cei din jur sunt ocupați cu problemele lor și nici nu înțeleg prea bine de ce ai tu nevoie în acest moment.

Horoscop Scorpion – 26 decembrie 2025:

Ai nevoie de cei dragi, nu doar pentru a-ți găsi motivația pentru a continua proiectele în care ești deja implicat, ci și pentru a cerceta propriile sentimente, ca să poți înțelege ce rol au ei în viața ta.

Horoscop Săgetător – 26 decembrie 2025:

O idee excelentă ar fi să dedici această zi liniștii din familie, fie că e nevoie să o protejezi sau să o creezi, dacă nu există în acest moment. Ai mare nevoie de ea, mai mult decât crezi.

Horoscop Capricorn – 26 decembrie 2025:

Veștile bune vin din anturajul apropiat, dar și cele supărătoare tot de acolo vin. Este important, pentru echilibrul tău, să nu te repezi nici când afli ceva ce-ți face plăcere, nici când te supără ceva.

Horoscop Vărsător – 26 decembrie 2025:

Ai ocazia să-ți dai seama că lucrurile sunt mai simple decât ai crezut, mai ales în problemele financiare. Porți o povară nedrept de grea în aceste chestiuni și o vei purta până vei înțelege cum să te eliberezi de ea.

Horoscop Pești – 26 decembrie 2025:

Este bine să ții cont de faptul că ai puterea de a influența nu doar starea, ci și intențiile și gesturile celor din jur. Nu e nimic ieșit din comun, doar o ipostază în care alegerile tale contează mai mult decât altădată.

