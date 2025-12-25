Vânzarea ilegală continuă

Chiar dacă aceasta este prima sărbătoare de iarnă de la intrarea în vigoare a legii care interzice utilizarea petardelor, liniștea nu pare garantată. Petardele și artificiile de mari dimensiuni sunt în continuare disponibile pe piață, uneori chiar la colț de stradă, sub ochii autorităților. În unele cazuri, comercianții afișează mesaje de protest, precum: „Artificiile aduc oamenii împreună, nu le interziceți”.

Un vânzător a declarat: „Tu mi-ai luat banii pe toate nebuniile, accize, alea, alea și eu am rămas cu ele în depozit. Ce fac cu ele? Că nu am luat de 30 de lei. Nu pot rămâne cu marfa”. Aceeași atitudine este împărtășită de mulți alți comercianți care preferă să riște sancțiuni decât să rămână cu marfa nevândută.

Comerțul online cu petarde

O mare parte din petarde și artificii ajung să fie vândute pe rețelele de socializare. Prețurile pentru așa-numitele „bombe” variază între 200 și 300 de lei bucata. Vânzătorii promovează produsele, subliniind că o singură baterie poate oferi sute de focuri, iar comentariile demonstrează existența unei piețe active, cu clienți interesați de achiziții în cantități mari.

Reglementări stricte pentru articolele pirotehnice

Din cele opt categorii de artificii, doar categoria F1 mai este permisă pentru uz civil. Aceasta include articole cu risc scăzut, precum artificiile de brad, bețișoarele, lumânările de tort sau bobițele. Cu toate acestea, vânzarea acestora către minori sub 16 ani este interzisă, iar comercianții care încalcă această regulă riscă pedepse severe. Andreea Balaș, purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov, a explicat: „Fapta constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 1 an. Articolele pirotehnice pot fi folosite doar în spații adecvate”.

Confiscări masive de artificii ilegale

În ultimele luni, polițiștii din cadrul Serviciului Arme și Explozivi au confiscat 53 de tone de artificii ilegale. Totuși, piața neagră continuă să fie alimentată, în mare parte, de produse provenite din Asia, în special din China. De asemenea, și țări europene precum Italia sau Spania exportă astfel de articole, iar o parte dintre ele sunt introduse ilegal în România prin Bulgaria.

Cei care aleg să ignore legea și să comercializeze petarde pot primi amenzi considerabile, care ajung până la 7.500 de lei. Cu toate acestea, riscurile nu par să descurajeze pe deplin comerțul ilegal, iar autoritățile continuă să lupte pentru a reduce acest fenomen.

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 6 iunie, legea care interzice vânzarea materialelor pirotehnice către minori şi către persoane neautorizate, dar și deținerea și folosirea lor, fără drept.

