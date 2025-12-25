5 știri by Libertatea - Filme de Crăciun pe care nu trebuie să le ratezi: comedii, drame și povești întunecate

Pavel Bartoș joacă rolul principal în filmul „Crăciun cu Ramon”, disponibil doar în cinematografe. Protagonistul pleacă în căutarea nepoatei soției lui însărcinate, Sonia, despre care nimeni nu știa că există. Ramon ajunge într-o serie de situații amuzante și pline de suspans, care pun în pericol Crăciunul.

Rowan Atkinson, cunoscut în toată lumea drept Mr. Bean, joacă rolul principal în miniseria de Crăciun „Om vs bebeluș”, disponibilă pe Netflix. Atkinson joacă un îngrijitor divorțat și neîndemânatic care primește o ofertă de nerefuzat: să aibă grijă de casa unor milionari cât ei sunt plecați în vacanță. Planurile protagonistului iau o turnură neașteptată când este forțat să ia cu el un bebeluș pierdut.

„Crăciun sângeros” este filmul de sărbători perfect pentru pasionații de horror. Lungmetrajul, care rulează deja în cinematografe, este al doilea remake al filmului cu același nume din anul 1984. Personajul principal, Billy, asistă la uciderea părinților săi de către un bărbat costumat în Moș Crăciun. Ani mai târziu, ca adult, el însuși se costumează în Moș Crăciun și pornește în căutarea răzbunării.

Kate Winslet și Helen Mirren sunt mamă și fiică în emoționanta dramă de Crăciun „Adio, June”. Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun când June, jucată de Mirren, ajunge pe patul de spital în stare gravă. În jurul ei se adună soțul și cei patru copii, care sunt obligați să-și rezolve neînțelegerile pentru a-i putea fi alături.

Michelle Pfeiffer joacă rolul principal în filmul de Crăciun „Oh. What. Fun.”, disponibil pe Prime Video. Lungmetrajul spune povestea unei mame care se dă peste cap să organizeze Crăciunul perfect pentru familia ei numeroasă, doar ca să fie uitată acasă, în stilul lui Kevin din „Singur Acasă”. Supărată foc, femeia fuge în celălalt capăt al Americii ca să-și îndeplinească un vis, punându-se pentru prima dată în capul listei ei de priorități.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE