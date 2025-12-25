Crăciunul 2025 a fost mai scump pentru români

O analiză indică faptul că, în 2025, o familie obișnuită care sărbătorește Crăciunul în mod tradițional, cu gătit acasă, decorat un brad natural și oferit cadouri modeste, poate ajunge să cheltuiască aproximativ 500 de euro (2.500 de lei).

Suma reprezintă o creștere semnificativă față de anul 2024, când românii au plătit cu aproximativ 500 de lei mai puțin pentru masa de sărbători.

Masa de Crăciun s-a scumpit cu aproape 500 de lei față de anul trecut

Bugetul alocat mesei de Crăciun în 2025 variază între 1.300 și 1.500 de lei, cu o creștere estimată de 300-500 de lei comparativ cu anul precedent. Datele studiului arată că această majorare vine din creșterea inflației alimentare și prin modificările TVA pentru unele produse.

Chiar și cu reduceri ale meniului și orientarea către oferte, o familie trebuie să aloce o sumă considerabilă pentru mâncăruri și băuturi, susțin specialiștii consultați.

Cheltuieli adiționale de 200-500 de lei pentru bradul de Crăciun

Pentru un brad natural cu o înălțime între 1,6 și 2 metri, prețurile din 2025 variază între 70 și 150 de lei, conform datelor colectate de la marii retaileri și magazine.

Decorarea bradului cu tot cu instalații, globuri și alte accesorii de bază, poate ajunge la 400-450 de lei. Această sumă este valabilă pentru familiile care reutilizează o parte din decorațiunile anilor precedenți și caută produse la prețuri promoționale, mai arată studiul.

Românii dau între 400 și 600 de lei pe cadouri modeste

Conform studiilor de consum din anii trecuți, românii cheltuiesc în medie aproximativ 500 de lei pentru cadouri de Crăciun. În 2025, această sumă crește semnificativ din cauza inflației și a majorării TVA-ului.

Alocând 150-200 de lei pentru fiecare membru al familiei (3-4 persoane), bugetul pentru cadouri poate ajunge la 600-1.000 de lei, fără a include darurile suplimentare pentru bunici, nași sau prieteni.

Bugetul total pentru Crăciun 2025: între 2.300 și 2.950 de lei

Totalizând cheltuielile pentru masă, brad și cadouri, o familie care sărbătorește Crăciunul în mod tradițional, dar evită extravaganțele, ar putea cheltui între 2.300 și 2.950 de lei. Acest lucru reprezintă o creștere cuprinsă între 10% și 15% față de costurile înregistrate în 2024.

„Dacă ne uităm strict la cifre, Crăciunul 2025 nu este doar o sărbătoare de familie, este și un test de reziliență financiară pentru gospodăriile cu venituri medii.

Doar masa de Crăciun, a ajuns în jur de 1.400 de lei, o creștere considerabilă față trecut. La asta se adaugă bradul, decorațiunile și un minim de cadouri – ceea ce împinge nota de plată totală spre o valoare medie de 2.500 de lei pentru o familie care nu face excese.

Problema nu este doar inflația în sine, ci faptul că multe familii ajung să acopere această diferență din economii sau din credit de consum, ceea ce transformă o sărbătoare de o zi într-o povară pe mai multe luni”, a precizat și Cornelia Năstase, CEO CC Tax Advisory.

