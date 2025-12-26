Fugarul (Richard Bachman / Stephen King, Editura Nemira, imprint Armada)

Porția de carte. Jocuri pline de capcane / Creierul din inimă

Pe final de an 2025, iată cum și-l imagina în 1982 Stephen King, ascuns sub pseudonimul Richard Bachman: sărăcie lucie, poluare ucigașă, autorități care iau totul de la oameni și nu dau nimic înapoi, în afara unei false senzații de securitate și de niște forme de entertainment pentru mase care frizează cruzimea și sacrificiul total – oarecum obsesiv pentru cel pe atunci numit Bachman, care a scris și Marșul cel lung.

Fugarul, în traducerea lui Mihai-Dan Pavelescu, nu e un simplu thriller; e o radiografie a disperării, scrisă în secolul trecut, dar care astăzi seamănă pe alocuri cu un act de jurnalism, cu un reportaj curajos, despre o societate care și-a pierdut busola.

Ben Richards nu e vreun erou războinic, nici vreun gladiator modern dintr-o lume scrântită. E doar un tată învins de un sistem potrivnic, care-și privește fiica murind din cauza unei boli, într-o lume unde la fel de bine se poate muri de foame.

Așa că Richards intră în cea mai sângeroasă emisiune TV, o vânătoare umană, pentru a-și asigura supraviețuirea – pe a sa, dar mai ales pe a fetiței sale. Dacă Ben rezistă 30 de zile fără să fie prins și ucis de cei care-l vânează, câștigă un miliard de dolari. 

Violența e firul roșu care străbate cartea alter ego-ului lui King, dar cel mai brutal detaliu este complicitatea celor care asistă la spectacolul macabru al vânătorii de oameni. King descrie dureros ca un obuz cum publicul e antrenat să urască fugarul, să-l vâneze la rândul său dincolo de ecranele televizoarelor, să-l dea de gol pentru câțiva dolari. 

Așa că Richards nu se luptă doar cu lunetiștii care sunt pe urmele sale, ci cu sute de milioane de oameni care au o singură bucurie în viețile lor teleghidate: acest concurs sălbatic.

Dacă unora dintre voi vi se pare cunoscută această distopie sumbră, este pentru că ați vizionat, cu multă vreme în urmă, filmul „The Running Man”, cu Arnold Schwarzenegger în rolul principal, dar cu schimbări destul de importante aduse scenariului. 

Maestru al alegoriilor, King (cel de pe vremea Bachman, când știa să scrie și volume mai scurte de 700 de pagini) rămâne brutal, vizionar și nemilos. O rețetă de succes aplicată unui alt volum celebru, care pune toate punctele posibile pe i.

Inteligența inimii (Kimberly Snyder, Editura Bookzone)

Porția de carte. Jocuri pline de capcane / Creierul din inimă

Inima trimite mai multe semnale către creier decât invers. Este un fapt pe care se bazează acest volum, care vorbește despre deblocarea forței și inteligenței pe care le adăpostim în cord, la etajul median, nicidecum la nivelul superior.

Volumul scris de Snyder și tradus de Gabriela Stoica dă Cezarului ce-i al Cezarului: inima nu trebuie lăsată deoparte când vine vorba despre gândire, deși, până acum, tendința era să-i lăsăm ceea ce ține de simțire și de emoții. Trebuie însă folosită pentru logica și pentru rațiunea sa imbatabilă, lucruri care îi aparțin, în mod surprinzător.

Mesajul e simplu și vine sub forma unui semnal de alarmă: suntem deconectați de la o baterie impresionantă – acel câmp electromagnetic al inimii care, științific vorbind, e de 100 de ori mai puternic decât cel al creierului. Trăim fără să conștientizăm resursele intelectuale care rezidă în noi la nivelul inimii.

Inima are propriul sistem nervos – peste 40.000 de neuroni care simt înainte ca mintea să proceseze prin filtrul rațiunii. Câți dintre noi mai au curajul să asculte acea „vibrație” despre care vorbește Snyder, fără s-o îngroape imediat sub presiunea logicii și a obligației față de gândire, nu față de simțire?

Cartea conține și o serie de exerciții sugerate de autoare pentru a ne recupla la o parte din noi pe care uneori o ignorăm voit, dar și o combinație echilibrată de știință și de filosofii orientale, care pun accentul pe reconectarea la mecanismele noastre interioare care merg cu combustibil emoțional, nicidecum rațional.

„Coerența inimii te va ajuta să creezi mai multă pace și bucurie în viața ta, iar asta înseamnă ceva foarte important: să fii ancorat chiar aici, chiar în acest moment. Indiferent dacă ne dăm seama sau nu, evenimentele trecute și vechile amintiri emoționale sunt stocate în zona creierului numită amigdală și pot aduce cu ele durerea și frica din trecut în prezent. Acest lucru conduce la reactivitate, la gândirea excesivă care te secătuiește de energie și la tendința de a atribui prea multă însemnătate lucrurilor”, pledează Snyder pentru transferul încrederii noastre de la creier la inimă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Filme de Crăciun pe care nu trebuie să le ratezi: comedii, drame și povești întunecate
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată
Viva.ro
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Libertateapentrufemei.ro
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Program magazine de Anul Nou 2026. Unde poți face cumpărături pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie
Știri România 08:08
Program magazine de Anul Nou 2026. Unde poți face cumpărături pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie
Program Lidl de Anul Nou 2026. Când e deschis la Lidl pe 31 decembrie, 1 şi 2 ianuarie
Știri România 08:07
Program Lidl de Anul Nou 2026. Când e deschis la Lidl pe 31 decembrie, 1 şi 2 ianuarie
Parteneri
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un salariu de 1.800 euro: „Nu acceptați aceste mizerii”
Adevarul.ro
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un salariu de 1.800 euro: „Nu acceptați aceste mizerii”
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
Fanatik.ro
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Cum arată bradul de Crăciun împodobit de Antonia și Alex Velea. Cadru de poveste în casa celor doi artiști
Stiri Mondene 25 dec.
Cum arată bradul de Crăciun împodobit de Antonia și Alex Velea. Cadru de poveste în casa celor doi artiști
Detalii despre rolul jucat recent de Daniel Nuță: „Nu mai știe pe ce drum să o ia”
Exclusiv
Stiri Mondene 25 dec.
Detalii despre rolul jucat recent de Daniel Nuță: „Nu mai știe pe ce drum să o ia”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
ObservatorNews.ro
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Libertateapentrufemei.ro
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Mediafax.ro
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
A murit cunoscutul om de afaceri gălățean, Corneliu Istrate
StirileKanalD.ro
A murit cunoscutul om de afaceri gălățean, Corneliu Istrate
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Alertă de Crăciun! Raed Arafat a activat planurile de urgență, după avertizările făcute de meteorologi
Wowbiz.ro
Alertă de Crăciun! Raed Arafat a activat planurile de urgență, după avertizările făcute de meteorologi
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026
KanalD.ro
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026

Politic

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 24 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru: „Când parchez maşina, dau un milion şpagă!”
Fanatik.ro
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru: „Când parchez maşina, dau un milion şpagă!”
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)