„Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne amintește de acasă, de magia copilăriei și ne readuce mai aproape de esența valorilor care dau sens vieții noastre”, a scris președintele României în postarea sa.

Președintele a subliniat importanța momentelor petrecute în familie, considerându-le „cele mai prețioase daruri”. El a încurajat românii să reflecteze asupra valorilor lor și să aprecieze mai mult aceste clipe.

„În aceste zile speciale, să ne regăsim liniștea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înțelepți și mai înțelegători pentru ca, împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să își construiască viitorul cu încredere”, a transmis acesta.

Mesajul său s-a încheiat cu urarea: „Vă doresc tuturor un Crăciun binecuvântat!”.

