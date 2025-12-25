Detalii despre rolul jucat recent de Daniel Nuță: „Nu mai știe pe ce drum să o ia”

Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, Daniel Nuță a dezvăluit cum i se pare cel de-al doilea sezon al serialului „Groapa”.

Ce spune Daniel Nuță despre „Groapa”

„E un serial foarte personal, bazat pe niște principii autentice de familie. E vorba despre iubire, e vorba despre loialitate, e vorba despre încredere, e vorba despre sângele care se transpune și colcăie între membrii familiei. Pentru că ce se întâmplă în «Groapa» e o familie mare. E o familie mare care are tot felul de probleme, e o familie mare cu multe neînțelegeri, e o familie mare care nu își comunică lucruri, e o familie mare care se teme… Membrii familiei se tem… Au secrete între ei, nu vor să și le spună, le e frică să și le spună, nu sunt în stare să comunice…

Și cred că asta e o situație atât de autentică, atât de profundă, care se poate regăsi în orice relație, în orice familie, încât cred că de-aia și oamenii care au văzut produsul simt o apropiere mai mare față de proiectul ăsta. Pentru că se regăsesc mult mai mult în chestia asta de familie și întotdeauna când un lucru e profund, are la bază niște principii foarte clare pe care le regăsim cu toți”, a spus Daniel Nuță.

Întrebat cum se înțelege cu familia lui în serial, formată, printre alții, din Zina Vlahu, jucată de Maria Buză, Sandu Vlahu, jucat de Nicu Mihoc și Alma Coman, jucată de Teona Stavarachi, actorul ne-a dezvăluit că nu reușește să-i țină aproape pe cei dragi.

Ce încearcă Maria Buză și Nicu Mihoc să facă în serialul de pe VOYO

„Mi se pare că se întâmplă o chestie care e făcută din scriitură și mi se pare foarte smart că e făcută așa. Cu cât încearcă să strângă mai mult cordonul familiei, eu vorbesc despre Sasha, personajul meu, cu cât încearcă să strângă mai mult, cu atât pierde mai mult din mâna. Adică e ca un efect de bulgăre pe care încerci să-l păstrezi acolo, dar el se duce mai departe, mai departe și crește, și crește, și crește… Și pierde controlul… Cu cât vrea, își dorește mai tare să țină aproape, cu atât pierde controlul mai mult asupra familiei.

El e acolo în familie, dar nu reușește să-i țină aproape, nu reușește… Și asta este o încercare și a personajului meu și a personajului Zina Vlahu, mama mea din serial, jucată de Maria Buză, și a personajului Sandu Vladu, jucat de Nicu Mihoc… Adică toți încercăm, fiecare pe partea lui, să dea secretele la o parte, să aducă adevărul în față… Dar cu cât aduci mai mult adevărul în față, cu atât omul se sperie și fuge mai tare. E un principiu de viață și asta mi se pare că e speculat foarte bine în sezonul ăsta”, a adăugat Daniel Nuță pentru Libertatea.

Chiar dacă în acest sezon din „Groapa” nu mai este trădat de nimeni apropiat, Daniel Nuță dezvăluie că, deși își dorește să strângă familia cât mai aproape, nu reușește acest lucru.

„Concret și fizic nu-l trădează nimeni. Îl trădează doar dorința asta a lui foarte mare de a uni și de a strânge familia la un loc. Devine, la un moment dat, foarte overwhelming pentru el și nu mai face față. Chiar e un punct, nu vă zic, dar e un punct important într-un climax al personajului din sezonul ăsta în care real spune: «Nu mai știu! Nu mai știu încotro să mă duc, nu mai știu ce să fac, nu mai știu nimic!». Și cedează.

În primul sezon, el avea un traseu foarte clar. Chiar dacă Alma, soția lui, jucată de Teona Stavarachi, nu-l recunoștea, în mintea lui lucrurile erau foarte clare. Sezonul ăsta nu mai e clar pentru el. Adică ajunge în punctul în care nu mai înțelege nimic și nu mai știe pe ce drum să o ia. Cum să facă să fie liniște și pace și să comunice toți între ei… Nu mai poate”, a încheiat actorul.

