Câte țări celebrează Crăciunul?

Majoritatea țărilor de pe glob marchează sărbătoarea Crăciunului. În Europa, unde creștinismul este religia predominantă, aproape toate statele recunosc Crăciunul ca sărbătoare. Americile, atât de Nord, cât și de Sud, sărbătoresc, de asemenea, Crăciunul, iar Statele Unite și Canada îl consideră o zi liberă legală. În aceste regiuni, majoritatea afacerilor și instituțiilor rămân închise în ziua de Crăciun, cu excepția unor locuri precum restaurantele chinezești și cinematografele. Serviciile esențiale, cum ar fi spitalele, rămân însă deschise, în timp ce clinicile ambulatorii sunt, de regulă, închise.

Ce țări nu sărbătoresc Crăciunul?

Există și state care nu recunosc Crăciunul ca sărbătoare legală. Printre acestea se numără Afganistan, Algeria, Bhutan, Coreea de Nord, Libia, Mauritania, Republica Democratică Arabă Sahrawi, Arabia Saudită, Somalia, Tadjikistan, Tunisia, Turkmenistan, Uzbekistan și Yemen.

În aceste țări, Crăciunul nu este o zi liberă oficială, iar activitățile obișnuite, cum ar fi școlile și serviciile guvernamentale, funcționează normal. Totuși, creștinii din aceste regiuni își pot lua zi liberă pentru a sărbători, dacă legislația locală permite acest lucru.

Crăciunul în Japonia

În Japonia, Crăciunul este sărbătorit în mod diferit față de multe țări occidentale. În timp ce în Statele Unite și Europa oamenii se concentrează pe aspectele religioase, cum ar fi mersul la biserică, în Japonia această zi este mai degrabă o ocazie pentru socializare.

Prietenii și cuplurile organizează adesea mese festive și petreceri pentru a se bucura împreună de această sărbătoare. De aceea, multe afaceri și restaurante rămân deschise în Japonia, spre deosebire de situația din Occident.

O sărbătoare internațională cu diverse tradiții

Deși Crăciunul nu este recunoscut oficial în toate țările, el rămâne o sărbătoare globală, marcată prin tradiții diverse. Fie că este vorba de celebrarea religioasă sau de momentele petrecute cu cei dragi, Crăciunul continuă să fie o zi specială pentru milioane de oameni din întreaga lume.

Creștinii celebrează Crăciunul, sărbătoarea Nașterii Domnului, în fiecare an, pe 25 decembrie. Există multe tradiții și obiceiuri legate de acest eveniment și, chiar dacă unele dintre ele au fost înlocuite, multe altele s-au păstrat. Iată care sunt cele mai îndrăgite tradiții și obiceiuri de Crăciun.