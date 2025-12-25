Depozitarea obiectelor pe cuptorul cu microunde

Unii oameni folosesc partea de sus a cuptorului cu microunde ca spațiu de depozitare pentru diverse obiecte, fructe, prosoape de hârtie sau cărți de bucate. Experții avertizează că această practică poate fi periculoasă, relatează Daily Mail.

„Dacă aveți o bucătărie mică și un cuptor cu microunde pe blat, poate fi tentant să folosiți partea de sus pentru depozitare suplimentară”, explică specialiștii de la Cookology.

„Totuși, acest lucru poate bloca ventilația, cauzând supraîncălzirea, deteriorarea aparatului sau chiar un risc de incendiu”.

Andrew Wright, fondatorul Cookology, subliniază importanța utilizării corecte a acestui aparat.

„Cuptoarele cu microunde sunt instrumente excelente atunci când sunt utilizate corect, dar vedem aceleași greșeli iar și iar”, a declarat acesta pentru Daily Mail.

„Oamenii le tratează adesea ca pe o soluție universală, însă câteva cunoștințe de bază pot face o mare diferență în îmbunătățirea rezultatelor și prelungirea duratei de viață a aparatului”.

Alte greșeli atunci când folosim cuptorul cu microunde

1. Utilizarea recipientelor nesigure

Deși mulți știu că nu trebuie să folosească obiecte metalice în cuptorul cu microunde, Cookology avertizează că și utilizarea plasticului poate fi problematică.

„Recipientele din plastic care nu sunt sigure pentru microunde pot elibera substanțe chimice în alimente, mai ales la încălzirea preparatelor grase sau uleioase”, explică experții.

2. Sigilarea prea strânsă a recipientelor

Acoperirea alimentelor este esențială pentru o încălzire uniformă și evitarea stropirii. Totuși, experții avertizează să nu sigilați prea strâns recipientele.

„Este la fel de important să lăsați un mic spațiu pentru ca aburul să iasă”, explică Cookology.

„Capacele complet sigilate pot duce la acumularea presiunii, cauzând deformarea recipientului sau chiar săritura capacului”.

3. Ignorarea curățeniei

Curățarea cuptorului cu microunde este deseori o activitate evitată, dar este esențială pentru menținerea igienei și a eficienței aparatului.

„Un cuptor cu microunde murdar absoarbe mai multă energie și gătește mai puțin eficient”, au explicat experții Cookology.

De asemenea, resturile de mâncare pot cauza mirosuri neplăcute și fum.

Specialiștii recomandă evitarea soluțiilor de curățare care conțin înălbitori sau amoniac, deoarece acestea pot lăsa în urmă vapori toxici care pot contamina alimentele.

Cuptorul cu microunde este, pentru multe persoane, unul dintre cele utilizate electrocasnice. Cu toate acestea, există anumite controverse despre dacă și cât este de dăunător sau nu cuptorul cu microunde. Iată ce spun specialiștii.

