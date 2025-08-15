Opt autospeciale cu apă și spumă au fost mobilizate pentru a stinge flăcările. Incidentul a avut loc pe strada Trei Fântâni, conform News.

În zona respectivă sunt două hale – un depozit şi o hală pentru reparaţii auto.

Potrivit unor surse de la faţa locului, depozitul unde a izbucnit incendiul ar aparţine firmei de curierat Sameday.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași a intervenit prompt, trimițând inițial trei autospeciale de stingere, o autospecială de transport apă, o autospecială pentru intervenții la înălțime și un echipaj de prim ajutor. Situația a necesitat însă resurse suplimentare.

În scurt timp, numărul echipajelor prezente la fața locului a crescut semnificativ.

„În acest moment, la faţa locului acţionează un total de opt autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), două autospeciale pentru salvări de la înălţime (ASII), un echipaj de prim-ajutor (EPA), echipajul CBRN, specializat în substanţe chimice, biologice, radioactive sau nucleare, o autospecială de roboţi pentru intervenţii (AspRoboti) şi autospeciala de transport apă (ATA-AFZM), însumând 52 de subofiţeri şi doi ofiţeri”, a precizat ISU.

Din cauza fumului dens degajat în urma incendiului, autoritățile au emis RO-Alert pentru zona afectată.

„Incendiu major cu degajări mari de fum, produs la un depozit în municipiul Iaşi, strada Trei Fântâni. Ocoliţi/evitaţi zona. Lăsaţi libere căile de acces pentru forţele de intervenţie. Luaţi măsuri de autoprotecţie. Închideţi uşile şi ferestrele, astupaţi gurile de aerisire şi opriţi funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie sau climatizare! Informaţi şi ajutaţi persoanele din vecinătatea dumneavoastră”, se precizează în mesajul transmis cetățenilor.

Nu au fost raportate victime în urma acestui incident.

Investigațiile privind cauzele izbucnirii incendiului sunt în desfășurare.

