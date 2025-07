Având în vedere gravitatea potențială a situației, Centrul de Coordonare a Urgențelor Medicale a activat imediat protocolul de urgență pentru victime multiple. Această procedură a dus la o mobilizare importantă pentru a se asigura un răspuns medical adecvat unui număr mare de victime.

Martorii oculari au relatat momente de mare tensiune și panică în rândul pasagerilor. Evacuarea a avut loc prin ieșirile de urgență de pe aripile aeronavei, forțându-i pe pasageri să sară de la o înălțime mare direct pe pistă.

Pasagerii nu au avut timp să-și adune bunurile personale. Urgența situației i-a împiedicat pe mulți să urmeze instrucțiunile obișnuite ale echipajului pentru evacuare, ceea ce a sporit haosul și confuzia.

Ryanair 737-800 evacuated at Palma de Mallorca Airport after a fire indication developed on board during taxi.



The SAMU061 coordination center received a call at a.m, reporting a fire on flight RK3446 to Manchester.



A total of 18 people were injured during the evacuation, six