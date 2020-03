De Tiberiu Lovin,

Libertatea a vorbit cu una dintre româncele care au decis să plece în mijlocului pericolului care amenință Europa. Femeia a recunoscut, simplu, că alegerea nu a fost una grea. Rămânând acasă, risca să moară de foame.

Carantină la Viena

Odată ajunse la Viena, celei 200 de noi angajate vor sta două săptămâni în carantină, într-un hotel de trei stele, apoi se vor apuca de muncă pentru o lună și jumătate. Vor reveni în țară, vor sta în carantină și vor pleca iar la Viena dacă situația de acum continuă, așa cum e precizat pe un grup intern al îngrijitoarelor române.

Una dintre femei a postat un clip pe pagina ei de Facebook, unde a prezentat condițiile din locul de carantină, dar și alte date. Ea le sugera colegelor de breaslă să nu le fie teamă, pentru că situația e diferită față de România, în special pentru că nu e carantină la cort, ci în condiții decente. Pe de altă parte, îngrijitoarea a precizat că a plecat în străinătate, pentru că se simțea străină (n.r. – lucrează de 7 ani în străinatate, unde a plătit toate asigurările, cum a punctat), dar și pentru că singurii bani pe care-i mai avea erau doi euro.

“M-au acuzat niște doamne că am plecat. Am avut de ales: să mor de foame sau de virus. Am evitat foamea, iar aici am venit la risc. De virus poți muri oriunde”, a spus îngrijitoarea, în timp ce punea cei 2 euro în seiful camerei de hotel.

97 de euro pe zi pentru o îngrijitoare cu experiență

Libertatea a contacta-o pe femeia care a postat filmul, dar ne-a rugat să nu-i difuzăm numele, pentru că-i este teamă ca autoritățile române să nu-i facă rău.

“Am fost aduse prin 11 firme, iar selectarea noastră a fost în funcție de experiență. De exemplu, eu lucrez de 7 ani aici. Știu limba și să lucrez cu pacienți cu diverse afecțiuni, de la cei care stau în pat la cei care trebuie duși la baie, iar recomandările mele sunt impecabile. Poți câștiga între 50 și aproape 100 de euro pe zi. Acum, am un contract de 97 de euro. Altfel de ce să vin? În România puteam muri de virus și de foame. Măcar acum am exclus virusul. În plus, aici sunt asigurată”, ne-a spus femeia, cu regretul că a trebuit să-și lase copilul acasă, dar precizând că în România nu avea absolut nici o șansă.

“Statul român ne-a alungat prin lipsa de oferte și un sistem defect, că nici mie nu-mi place să mă duc slugă la străini și aș fi lucrat cu drag acasă, alături de familie. Oricum, mie îmi este mai frică de sărăcie decât de moarte”, ne-a mai spus îngrijitoare de la Viena.

