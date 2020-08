ÎNREGISTRĂRI. În numele primarului Scripcaru, spoturile contracandidaților sunt cenzurate în Brașov. “Îmi iau ăștia gâtul dacă apare vreun USR în mașină!”

“Cred că îmi iau ăștia gâtul dacă apare vreun USR în mașină, mă zboară cu totul de acolo, adică nu… nu am cum să le las!”. Declarația îi aparține directorului Regiei de Transport Brașov (RATBV), liberalul George Cornea, într-un dialog pe care l-a avut, la începutul lunii august, cu Melinda Țuțuianu, șefa agenției de publicitate AD & GO Advertising, care are exclusivitate pentru transportul local.

Apăruse o problemă: în perspectiva alegerilor locale, firma încheiase mai multe contracte de publicitate electorală, între care și cu vicepreședintele și senatorul USR Allen Coliban, principalul contracandidat al actualului edil.

George Scripcaru

Libertatea a intrat în posesia unor înregistrări video și audio care ne dezvăluie metodele neortodoxe prin care primarul penelist George Scripcaru încearcă să-și asigure al cincilea mandat, dar și cât mai multe voturi pentru partid.

Campanie mascată, “să nu bată la ochi”

Pe data de 6 august, directorul RATBV se întâlnește cu șefa firmei de publicitate, prilej cu care George Cornea cere explicit introducerea unor materiale despre realizările lui Scripcaru în rețeaua de televizoare din transportul local. Materiale ce trebuiau camuflate în știri, “ca să nu bată la ochi” în campania electorală.



Prima discuție dintre George Cornea, director RATBV, și Melinda Țuțuianu, patroană de firmă de publicitate, în data de 6 august 2020:

George Cornea: Eu venisem să vă rog să ne ajutați cu alte lucruri că (…) vrem acum să începem o campanie de comunicare, cu știri venite mai ales din zona primăriei, dar și din partea Consiliului Județean, care să fie numai titluri. Și niște tag-uri pentru cine vrea apoi să se uite, cam cum rulează știrile într-un crawl. O să vă dăm niște imagini. (…) Numai rugămintea e să ne ajutați să punem, dar alea nu o să fie politice. O să fie niște știri pozitive cu lucruri care s-au mai întâmplat în Brașov.

Melinda Țuțuianu: A, ce s-a întâmplat.

George Cornea: Ce s-a întâmplat, da.

Melinda Țuțuianu: Ok, ok!

George Cornea: De asta venisem eu să vă rog, că chiar voiam să vorbim un pic. Oricum mai avem două săptămâni până în 27…

Melinda Țuțuianu: Și alea ce sunt, niște link-uri sau?

George Cornea: O să fie niște imagini, un fel de publicitate cu ce s-a întâmplat în Brașov. O să încercăm să fie așa…, neutre, adică administrative, ca să nu apară discuții ce și cum. Am niște titluri deja, dar să creăm cât de cât o grafică să nu fie… pe partea asta. Că, sincer, cred că îmi iau ăștia gâtul dacă apare vreun USR în mașină, mă zboară cu totul de acolo, adică nu… nu am cum să le las! Și atunci nu ne băgăm, noi ținem cumva partea asta de comunicare, să zicem, instituțională. Nu ne ducem în zona politică ca să nu fie…

Melinda Țuțuianu: Să nu bată la ochi!

George Cornea: Să nu bată la ochi, da!”



Enervat de clipurile USR, Scripcaru ar fi amenințat că scoate televizoarele din autobuze

A doua discuție dintre directorul liberal și firma de publicitate a avut loc pe 12 august, la două zile după ce clipurile electorale ale USR rulaseră deja în autobuze. George Cornea cere stoparea imediată a difuzării acestora. Între timp, potrivit reprezentanților firmei, George Scripcaru ar fi amenințat că scoate toate televizoarele din autobuze și le lasă în fața sediul RATBV.



A doua discuție dintre George Cornea și Melinda Țuțuianu, din 12 august 2020:

George Cornea: Nici eu nu vreau să fiu într-o situație din asta. Explicați-le (celor de la USR – n.r.), domnule, asta e, nu putem, vă dăm banii înapoi și asta e, ce să facem.

Melinda Țuțuianu: Am luat 800 de euro…

– Păi, știu, dar… na!

– Când mi-a zis Dragoș: “Domnul Cornea, zice, stai că ți-l dau pe domnul primar. Și zice: Bă, Melinda, mi-a zis că îmi scoate toate televizoarele și mi le pune în față la RAT!

– Era…, să știți că a avut o zi bună. Na, nu, a zis că nu, nu e… Deci să nu mai tensionăm relația, părerea mea! Dacă e, punem alea, că alea sunt știri (știrile pro-Scripcaru – n.r.) și nu au nicio chestiune și mai lăsați o zi, două, trei și o temperăm, că… Părerea mea, nu-l sunați astăzi că e cu scântei. (…)

– Dar când m-ați sunat erați tot cu el (n.r. – George Scripcaru)?

– Nu, dar v-a sunat el de pe fix, dacă aveți un apel de pe fix el v-a sunat.

– Am un apel de pe fix.

– El v-a sunat de pe fix.

– Dar fixul de unde e?

– Fixul de la primărie, de la secretara de la primărie. (…)

– Nici nu mă gândeam că iese așa circ.



Cornea o învață pe șefa firmei de publicitate cum ducă partidele cu vorba



Șefa firmei de publicitate cere o adresă oficială din partea RATBV cu care să justifice blocarea contractelor de publicitate încheiate deja cu partidele politice și spune că se teme că va fi dată în judecată.

Melinda Țuțuianu: Da, dar numai că în adresă nu scrie. Și trebuie făcută o adresă, ca să le arăt.

George Cornea: Lăsați-i în pace, dă-o-ncolo. Domnule, nu mi s-a permis accesul, accesul pentru validarea conținutului…

Melinda Țuțuianu: O să mă dea în judecată.

– Nu o să vă dea nimeni în judecată.

– Credeți?

– Astea sunt din astea electorale. Azi sunt în 12, dacă nu mă înșel, sau în 11.

– 11 sau 12, nu mai știu.

– Până pe 27, după aia, pe legea campaniei, nu mai au voie să facă nimic. Suntem în 12, exact 14 zile, două săptămâni. N-are… Și ei știu foarte bine lucrul ăsta, n-are nici el, nici… Plus că deja știu și ei că pierd, că nu au o șansă reală. Ei au încercat să formeze un val, dar care nu le-a ieșit și acum stă mai bine Ialomițianu decât ei, dacă vă vine să credeți. Da, duceți-i și dumneavoastră două săptămâni în povești și după aia ziceți gata. (…) Trec câteva zile și se închide povestea și… După aceea o să vedeți cum se pupă unii cu alții.

Scripcaru, sperietoare în PNL

Ca să o sperie, șeful RATBV îi povestește Melindei Țuțuianu cât de puternic este Scripcaru în PNL și cum se temeau liderii partidului de acesta.

Melinda Țuțuianu: Săracu Dragoș (coleg din firmă – n.r.), a fost mortal! Zice: “Mi-a zis domnul Scripcaru că îmi scoate toate televizoarele și mi le pune în față la RAT”.

George Cornea: Era la telefon și zice: Dă-mi-l mie!

Melinda Țuțuianu: Cred că și dumneavoastră v-ați speriat.

– Nu chiar, ce să vă zic, îl cunosc deja de ceva timp, nu mă mai sperii atât de tare.

– Îți găsești toate televizoarele în față la RAT.

– Să știți că e în stare să facă din astea. Are niște abilități pe zona politică care nu sunt de bătut.

– Și are susținere de unde trebuie, în primul rând!

– Păi, sunt niște înregistrări din alea publicate pe internet când îl înjura pe Boc, și-și băga, și-și scotea și-l mai făcea și pitic prost. Și sunt înregistrări când Videanu zice: Hai să-l calmăm pe nebunul ăla de la Brașov, să-i dăm ministru de finanțe! Că așa a ajuns Ialomițianu ministru de finanțe, că voiau să-l calmeze pe el.

Proprietara firmei de publicitate se teme că primarul o va distruge. Vrea să-l reclame la DNA

Melinda Țuțuianu a prezentat pentru Libertatea și înregistrarea unei conversații telefonice pe care a avut-o cu primarul Scripcaru:

În această înregistrare, primarul George Scripcaru neagă că ar fi amenințat cu scoaterea televizoarelor din autobuze, dar cere răspicat eliminarea tuturor clipurilor electorale.

“Eu am spus că niciun partid politic, nici măcar eu, nu își face campanie electorală în autobuze”, a afirmat primarul.

Melinda Țuțuianu insistă să primească o adresă oficială, dar primarul nu vrea să stea la discuții: “Chiar nu înțelegeți, stimată doamnă?! Adică, chiar trebuie să despicăm firul în patru?!”. Acuzat de reprezentanta firmei că “are o atitudine gen Corleone”, George Scripcaru pune capăt brusc conversației: “Ați folosit un termen care este de neacceptat pentru mine, vă rog să închideți telefonul”.

Patroana firmei de publicitate se teme că afacerile sale vor fi distruse.

Eu o să fac denunț la DNA, fără doar și poate, eu nu mă opresc. Știu că, dacă în clipa asta mă opresc, mă va distruge. Și, credeți-mă, îmi este frică, pentru că am construit un business serios, frumos, cunoscut de toți brașovenii, am un copil și mi-este frică și pentru el. Gândiți-vă că eu, în dimineața asta, mi-am asigurat toate televizoarele, pentru că nu e exclus ca să-mi trimită o trupă și să-mi spargă toate televizoarele. Melinda Țuțuianu, patroana AD & GO Advertising:

Patroana firmei de publicitate mai spune că a primit un avertisment. Mai mulți tineri au așezat un televizor în fața porții companiei:

Imaginile surprinse pe camerele de luat vederi:

Directorul RATBV a închis telefonul reporterilor Libertatea când a aflat de înregistrări

Contactat de Libertatea, directorul RATBV, George Cornea, susține că firma de publicitate a fost cea care și-a asumat, cu ocazia altor alegeri, că nu difuzează mesaje politice și că le-a cerut proprietarilor acesteia să-și respecte angajamentul.

Libertatea: Puteți să-mi spuneți dacă e vreo lege sau vreun contract care interzice?

George Cornea: Nu, nu. A fost un comunicat oficial al firmei în octombrie 2019 în care și-au asumat că nu dau mesaje politice și le-am pus în vedere să-și respecte poziția. Nu am nimic cu USR.

Întrebat de ce a declarat că, dacă sunt difuzate clipuri cu USR în autobuze, i se ia gâtul și e dat afară, acesta nu a recunoscut.

– Nu am zis eu așa ceva. Aveți vreo înregistrare?

– Da, avem o înregistrare …

– Nu, nu am zis.

– Ați făcut chiar o complexă analiză electorală legată de șansele USR…

– Doamnă, nu știu ce aveți dumneavoastră, dar eu nu mai vreau să continui această discuție”.

Imediat după, George Cornea a închis telefonul.

Firma de publicitate a primit recent o adresă în care erau indicate o lege și un acord cu BERD în baza cărora nu ar fi avut voie să difuzeze publicitate politică. RATBV a încercat, totodată, să impună și o schimbare de ultimă oră a contractului, dar Melinda Țuțuianu a refuzat să semneze, solicitând să i se indice legea în baza căreia acest tip de publicitate este interzis.

Libertatea a încercat să obțină un punct de vedere din partea primarului George Scripcaru, deocamdată fără succes.

USR acuză presiuni și șantaj politic

Candidatul USR la Primăria Brașov, Allen Coliban, susține că nu există bază legală pentru eliminarea clipurilor electorale și cere reluarea difuzării. “Noi avem o relație contractuală cu operatorul de publicitate din autobuze, aștept să fie difuzate din nou clipurile”, spune Coliban, care se plânge, într-o declarație pentru Libertatea, și de faptul că mulți oameni de afaceri au refuzat să facă donații de teama represaliilor: “Au venit la mine proprietarii de businessuri și mi-au spus că nu se mai poate: vine cineva dinspre primărie la tine și îți face viața grea”.

Și nu ar fi doar vorba de oameni de afaceri, adaugă acesta.

Candidatul USR susține totodată că a încercat să aibă o întâlnire cu suporterii echipei de fotbal Steagul Roșu Brașov, dar aceștia i-au transmis că au primit semnale dinspre oameni ai primăriei că, dacă vor merge la întâlnire, riscă să nu mai pună piciorul pe stadion.



