De Andreea Archip,

Dacă ne uităm acum la statistici, eu tot verific Worldmeter, și Elveția în momentul ăsta are 1443 de cazuri active și România are spre 7000. Austria are o mie de cazuri active și este pe lista roșie. Rusia are 200.000 de cazuri active și nu e pe lista roșie. Este treabă tipic românească, haos total.

Răzvan Bădărău: