DNA a început urmărirea penală şi a dispus măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile, faţă de Ion-Dacian Crainic, inspector superior la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (D.G.R.F.P.) Timişoara din cadrul ANAF. Acuzațiile sunt de trafic de influenţă.

„La data de 4 decembrie 2025, în calitatea menţionată, inculpatul Crainic Ion-Dacian ar fi acceptat, în mod direct, promisiunea inculpatului C.G., om de afaceri, de a primi suma de 1.500.000 de euro, pentru a determina funcţionari publici competenţi din cadrul A.N.A.F. Timişoara, pe lângă care a lăsat să se creadă că are influenţă, să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv să admită rambursarea de TVA (în valoare de aproximativ 21.000.000 de lei) în favoarea societăţii comerciale reprezentate de omul de afaceri, remiterea sumelor urmând a fi disimulată prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau de management”, au afirmat procurorii DNA.

Ei au adăugat că acceptarea acestei promisiuni ar fi fost repetată pe 19 decembrie 2025, când Ion-Dacian Crainic ar fi spus că din suma de 1,5 milioane de euro va opri 1.000.000 de euro pentru el și complicele său, iar 500.000 de euro pentru funcţionarii despre care ar fi lăsat să se înţeleagă că vor rezolva cererea omului de afaceri.

„În plus, la data de 9 martie 2026, inculpatul Crainic Ion-Dacian, în aceeaşi calitate, ar fi acceptat, în mod indirect, prin intermediul lui V.A., promisiunea aceluiaşi om de afaceri, inculpatul C. G., de a primi suma de 100.000 de euro, acceptare reiterată la data de 18 martie 2026, pentru a determina funcţionari publici competenţi din cadrul A.N.A.F. Timişoara, pe lângă care Crainic Ion-Dacian a lăsat să se creadă că are influenţă, să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu”, susține DNA.

Funcționarii urmau să fie convinși să aprobe redobândirea codului de TVA și rambursarea a circa 5 milioane de lei unei firme reprezentate în fapt de omul de afaceri, iar plata pentru intervenție urma să fie mascată prin contracte de servicii sau consultanță pentru fonduri europene, au transmis anchetatorii.

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