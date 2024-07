„Locuitorii continuă să îşi anunţe membrii de familie dispăruţi. Până în prezent, 46 de persoane au fost date dispărute”, a spus Heriyanto, şeful agenţiei locale pentru situaţii de urgenţă.

Acesta a explicat că printre victime se numără mineri, dar şi săteni care îi aprovizionau pe aceştia, cu toţii locuitori din taberele din regiunea minieră.

„Incidentul a avut loc în timp ce aceştia dormeau sau se odihneau în tabere”, a precizat Heriyanto, care a adăugat că 24 de persoane au supravieţuit acestui incident.

Autoritățile locale au transmis că o echipă de salvatori formată din 230 de persoane a fost desfăşurată în diferite zone unde se crede că s-ar afla numeroase persoane surprinse de alunecările de teren.

Operaţiunile de căutare şi salvare au fost însă îngreunate de ploile abundente şi de accesul dificil la zonele miniere, ceea ce a împiedicat desfăşurarea de utilaje grele.

Potrivit unui bilanț transmis de autoritățile locale pentru Reuters, cel puţin 12 persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 18 au fost date dispărute în urma alunecărilor de teren care s-au produs în weekend, în zona minei de aur ilegale din provincia indoneziană Gorontalo.

At least 11 people were killed and 17 others are missing due to a landslide at a traditional gold mine in Indonesias remote Bone Bolango district in Gorontalo province https://t.co/TiEELOsmnZ pic.twitter.com/fugEEfOD7T