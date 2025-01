După opt ani de relație, Mario Fresh și Alexia Eram au luat-o pe drumuri diferite. Despărțirea lor, petrecută în urmă cu câteva luni, a lăsat loc unor noi începuturi, atât pentru fiica Andreei Esca, cât și pentru artist. Alexia are deja un nou iubit, despre care se zvonește că ar deține un magazin de haine, iar Mario Fresh pare să fi cucerit-o pe Nadd Hu, o fostă prezentatoare TV și fostă concurentă la „Chefi la cuțite”.

Deși nu s-au afișat oficial împreună, urmăritorii celor doi au remarcat detalii care le sugerează apropierea. Recent, Mario Fresh și Nadd Hu au postat pe Instagram fotografii din același restaurant, cu preparate identice, lăsând impresia că au luat masa împreună. Această coincidență nu a trecut neobservată, iar fanii s-au grăbit să speculeze că cei doi ar forma un cuplu. Cei doi se află în Bali, deși inițial Mario Fresh a arătat că a plecat în vacanță doar cu unul dintre prietenii săi.

Primele zvonuri despre posibila relație dintre Mario Fresh și Nadd Hu au apărut după ce s-au întâlnit într-un club, unde artistul ar fi reușit să o cucerească. De atunci, niciunul nu a confirmat sau infirmat speculațiile, dar postările recente par să confirme că între ei există mai mult decât o simplă prietenie.

Cine este Nadd Hu

Pe numele real Nadia, Nadd Hu este o influenceriță de succes, cu peste 160.000 de urmăritori pe Instagram și o prezență puternică pe TikTok. Jumătate româncă și jumătate chinezoaică, Nadia s-a născut în România și a copilărit în București. Ea și-a câștigat popularitatea prin postările de lifestyle, modă și provocările amuzante pe rețelele sociale, care i-au adus un public fidel.

De-a lungul timpului, Nadd Hu a dezvăluit detalii despre viața sa personală și cariera ei. Absolventă a Universității de Arte din București, tânăra de 26 de ani a urmat inițial un parcurs artistic, luând lecții de canto și pian la Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”. Totuși, a decis să-și schimbe direcția, orientându-se către fashion, make-up și tehnologie.

„Era o nebunie mare când eram mică. I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut-o și pe asta”, a povestit Nadd Hu. Concurenta de la Chefi la cuțite a absolvit Universitatea de Arte din București în anul 2018 și este pasionată de modă, make-up și tehnologie.

Nadd Hu a avut o florărie, însă a vândut-o între timp. „Mi-am deschis o florărie în februarie. În continuare activez și în online, doar că acum vreau să mai schimb puțin. Eu când sunt la florărie am două straturi de pantaloni pe mine că mi-e frig, este îngrozitor de frig. Iubesc florile”, a povestit ea, în urmă cu doi ani.

