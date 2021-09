INTERVIU | AUR, marele câștigător al crizei politice. Șeful INSCOP: „George Simion s-a trezit cu o șansă extraordinară și o exploatează”

PNL este divizat în lupta pentru șefia partidului și pentru păstrarea lui Florin Cîțu în fruntea Executivului, iar cei cinci miniștri USR-PLUS, în frunte cu vicepremierul Dan Barna, au anunțat că se retrag din Cabinetul Cîțu, după numai opt luni de la formarea coaliției de guvernare.

Din această luptă se prefigurează un singur câștigător: AUR, consideră șeful INSCOP, Remus Ștefureac. „E un partid care critică modul în care funcționează sistemul politic, iar zilele acestea, sistemul politic oferă românilor multe motive de nemulțumire”, explică politologul.

„Partidele mainstream pierd puncte, iar partidul antisistem câștigă”

Remus Ștefureac, politolog și directorul INSCOP | Sursa foto: Facebook

Libertatea: Cât de mult câștigă AUR de pe urma acestei crize din sânul coaliției de guvernare?

Remus Ștefureac: De regulă, atunci când asistăm la crize politice, guvernamentale, sistemice, cum este și aceasta, partidele antisistem câștigă puncte. Dezamăgirea cetățenilor este foarte mare. Au trecut doar opt luni de la alegeri, ne confruntăm cu o criză sanitară și economică, așteptările populației sunt legate de politici publice care să le rezolve nevoile și problemele. Cetățenii nu sunt interesați de certuri și de crize între și în interiorul partidelor care formează coaliția. Oricum partidele din coaliție formau la începutul guvernării o majoritate destul de fragilă, puțin peste 50%.

Prin urmare, este de așteptat ca, în acest context, partidele mainstream, PNL și USR-PLUS, să piardă puncte, iar partidul antisistem, respectiv AUR, să câștige puncte. AUR e un partid care critică modul în care funcționează sistemul politic, iar zilele acestea, sistemul politic oferă românilor multe motive de insatisfacție, nemulțumire. Prin urmare, atenția se poate îndrepta spre acest partid. Remus Ștefureac, politolog:

– Există un precedent, o situație similară?

– Aș face o comparație cu o situație care s-a întâmplat în urmă cu 20 și ceva de ani. În timpul mandatului guvernării de centru-dreapta, asigurată de CDR, PD și UDMR, au fost numeroase crize guvernamentale – criza Guvernului Ciorbea, criza Guvernului Vasile. Aceste crize au produs o dezamăgire profundă la nivelul populației care avusese așteptări foarte ridicate, exact după Guvernarea PDSR-ului, care n-a fost tocmai apreciată.

Consecințele au fost următoarele: CDR a dispărut de pe scena politică, PNȚCD, principalul partid al coaliției, a dispărut, PNL, care forma CDR, a luat sub 10%, PD a luat sub 10%, iar la alegerile din 2000, Partidul România Mare a devenit al doilea partid al țării și Corneliu Vadim Tudor a intrat în turul doi la prezidențiale.

– E posibil ca George Simion să-i calce pe urme lui Vadim Tudor și să-l vedem prezidențiabil la alegerile din 2024?

– Orice este posibil. Așa cum George Simion s-a născut în viața politică românească în mai puțin de un an, e la fel de posibil să ne trezim și cu alte construcții, alte personaje, care se vor cățăra pe acest val de nemulțumire a populației. Partide populiste, opțiuni populiste pot oricând să apară.

În politică, în ape tulburi întotdeauna vor apărea astfel de consecințe. Este extrem de plauzibil ca astfel de momente să se repete, dacă acest comportament iresponsabil al partidelor aflate la guvernare va continua. Remus Ștefureac, politolog:

O creștere AUR în intenția de vot, de așteptat

– Sunt voci care susțin că AUR a fost legitimat odată cu asocierea cu USR-PLUS. În ce fel influențează acest lucru electoratul?

– Institutul pe care îl coordonez a realizat, în februarie-martie, prima cercetare cu privire la performanța AUR postelectorală, atunci se situa la 16-17% în intenția de vot a populației. În lunile următoare, până la această criză, s-a stabilizat în măsurătorile noastre pe la 15-16%. O creștere este de așteptat, având în vedere plusul de vizibilitate și faptul că AUR este tratat ca un partid mainstream.

AUR nu mai pare un partid așa extremist, în condițiile în care cei mai etici dintre politicienii scenei românești, USR-PLUS, au decis să semneze o moțiune alături de el. Practic, AUR este validat de celelalte partide, e un partid respectabil, frecventabil – dacă e frecventabil de USR-PLUS, atunci poate fi frecventabil de oricine altcineva. Evident că AUR iese câștigător de pe urma acestei lupte.

– Așadar, AUR are șansa acum să rupă și din electoratul USR-PLUS și din al PNL.

– AUR poate să rupă din mai multe categorii. O parte din votanții AUR sunt cei antisistem, care inițial simpatizau USR-PLUS. Oricât ar părea de surprinzător, acestea sunt concluziile cercetărilor sociologice. În momentul în care USR-PLUS a devenit partid al sistemului, fiind la guvernare, o parte dintre votanții acestei alianțe s-a orientat către AUR.

AUR poate să rupă și din non-votanți. Să nu uităm că la ultimele alegeri a fost o prezență foarte scăzută, a fost un minim istoric, aproximativ 30%, deci 70% din electorat nu s-a prezentat la vot. Inclusiv acei alegători care nu și-au exprimat opinia la ultimele alegeri se vor putea orienta către acest partid.

Toate partidele tradiționale, mari ar trebui să dea dovadă de un plus de responsabilitate, pentru că România are nevoie de stabilitate, de construcție, de o menținere foarte clară a orientării euro-atlantice, are nevoie de politici strategice majore legate de schimbările climatice, de strategia energetică, de acorduri comerciale.

Noi nu vorbim despre aceste lucruri, întreaga clasă politică pare complet ruptă de realitățile care ne vor lovi mai devreme sau mai târziu. Prioritățile sunt altele, iată. Aceste dovezi de iresponsabilitate se vor răzbuna și pe partide, dar mai ales pe cetățeni și pe întreaga țară. Remus Ștefureac, politolog și șeful INSCOP:

„George Simion s-a trezit cu o șansă extraordinară și o exploatează eficient”

Liderul AUR George Simion a transmis, luni, în direct pe Facebook dezbaterile din ședința Birourilor Permanente Reunite ale celor două Camere | Foto: Dumitru Angelescu

– Va reuși AUR să capitalizeze acest moment?

– Are toate șansele și condițiile să facă acest lucru. Gândiți-vă că acest partid a obținut aproape 10% din voturi în condiții neașteptate pentru toată lumea. După alegeri, aproape că și-a dublat scorul, tocmai pentru că a devenit mai cunoscut.

În acest moment, AUR are o nouă trambulină, în sensul în care mulți alegători văd că acest partid este legitimat prin parteneriatele pe care le are. E un partid cu care se discută, cu care se negociază, deci cetățenii vor spune că nu au motive să nu voteze cu el. Are toate șansele să crească, iar „meritul” aparține partidelor care, în loc să guverneze, să conducă țara, se ocupă mai mult de campanii interne și de certuri care nu au nicio legătură cu interesele cetățenilor.

– Cum apreciați discursul lui George Simion din ultimele zile?

– George Simion s-a trezit cu această șansă extraordinară oferită de marile partide și o exploatează destul de eficient. Face ce ar face orice alt lider de partid, încearcă să fie cât mai vizibil, transmite mesaje. Până la urmă, el urmează aceeași rețetă de până acum și valorifică momentul.

În opt luni de la debutul acestei coaliții, am trecut deja prin mai multe tensiuni, demiteri de miniștri, conflicte între partide și în interiorul lor. George Simion și AUR nu fac decât să profite de această incoerență.

Avem multe alte subiecte de care această coaliție ar trebui să se ocupe în loc să livreze muniție pentru un partid nou apărut pe scena politică și care nu pare pregătit, analizându-i mesajul, să ofere soluții realiste, constructive pentru o Românie care nu-și poate avea locul decât în lumea euroatlantică. Remus Ștefureac, politolog:

