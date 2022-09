INTERVIU. „Când sicriele vor începe să se rostogolească, urletele mamelor nu vor mai putea fi ascunse”. Ce se întâmplă în Rusia după anunțul mobilizării parțiale

„În Rusia, în zilele noastre, poți fi băgat la închisoare pentru că ai comunicat cu un jurnalist din altă țară”, explică Olexandr*. Bărbatul are 30 de ani şi este un critic literar cunoscut în oraşul Sankt Petersburg. Nu a primit încă ordin de mobilizare, dar se gândeşte cu teamă la această posibilitate. După ce s-a asigurat că numele său şi alte informaţii personale nu vor fi publicate de ziar, Olexandr a acceptat să vorbească despre tensiunea din preajma anunţului cu privire la mobilizarea militară parţială şi despre cum crede el că a fost primit ordinul lui Putin de către poporul rus.

„La 20 septembrie, regiunile ucrainene aflate sub influenţa Rusiei au cerut organizarea de referendumuri încă din acest weekend, iar Duma de Stat a adoptat fulgerător legi care înăspresc pedepsele pentru sustragerea de la mobilizare. După-amiaza era deja clar că lucrurile stau prost – toată lumea aștepta discursul lui Putin și încerca doar să prevadă amploarea dezastrului care s-ar putea întâmpla”, povesteşte bărbatul.

În aşteptarea discursului, Olexandr a stat în faţa televizorului până târziu în noapte, în acelaşi timp citind ştirile de pe aplicaţia Telegram. „Dar discursul nu a avut loc – a fost amânat pentru dimineață. Dimineața, m-am trezit devreme, am băut cafea și am luat micul dejun. La ora 9:00 a.m. un fulger a venit deodată de pe mai multe canale de Telegram – discursul a început. Am pornit imediat televizorul. Putin a anunțat mobilizarea și a amenințat cu arme nucleare. Am fost cu toții uimiți – ar trebui să existe un cuvânt rusesc vulgar aici pentru a exprima gradul extrem de surprindere negativă”.

Recomandări Confesiunea Ioanei Aron. O femeie povestește care sunt mecanismele prin care violul rămâne nepedepsit. „12 ani mi-am zis că nu mi s-a întâmplat”

Sankt Petersburg este cunoscut drept cel mai european oraş din Rusia, iar opoziţia cetăţenilor faţă regimul de la Kremlin a fost cel mai vizibilă în ultima lună, în special după ce mai mulţi deputaţi din districtiele municipale locale au cerut Dumei de Stat să îl demită pe Vladimir Putin. În plus, după anunţul preşedintelui Rusiei cu privire la mobilizarea militară parţială, militanţii mişcării tineretului pro-democraţie din Rusia „Vesna” (primăvară, n.r.), cu sediul în Sankt Petersburg, au lansat apeluri pentru organizarea de proteste pe întreg teritoriul ţării. „Niet moghilizaţii!” a fost sloganul tinerilor, care au asociat cuvintele „moghila” (mormânt, n.r.) şi „mobilizaţia” (mobilizare, n.r.).

„Să-ţi spui părerea e un act eroic”

Libertatea: Din ce știți, care sunt cele mai importante reacții de aprobare sau dezaprobare față de anunțul lui Vladimir Putin privind mobilizarea parțială?

Olexandr: Ieri (miercuri. n.red.) au avut loc proteste spontane în Rusia, cu peste 1.000 de persoane reținute în 38 de orașe și, având în vedere sancțiunile dure pentru participarea lor (de la amenzi și arestări administrative la pedepse grele cu închisoarea), devine un act eroic să ieși în stradă și să-ți spui părerea.

Recomandări Cum ajunge un parc să nu mai aparțină cetățenilor. Cazul Grozăvești, împărțit între SRI și investitori imobiliari apropiați unui fost primar PDL

Forțele ruse de ordine rețin participanții unui protest împotriva mobilizării parțiale, în St Petersburg, pe 21 septembrie 2022. Foto: EPA

De asemenea, mișcarea „Soft Power” a inițiat o petiție împotriva mobilizării pe change.org – aceasta a fost semnată de peste 300.000 de persoane într-o zi și jumătate. Reacțiile personalităților publice sunt toate cunoscute dinainte; în afară de postarea lui Alla Pugaciova de acum trei zile, nimeni nu va avea nimic mai semnificativ sau nou de spus.

– Care este opinia dumneavoastră despre decizia președintelui Vladimir Putin? Ați fi de acord să mergeți la război dacă vi s-ar cere să faceți acest lucru? Ați lua în considerare opțiunea de a vă sustrage operațiunilor militare?

– Opinia mea personală este net negativă. Acum, și mai mulți oameni – slab pregătiți și, în general, fără dorința de a lua parte la război – ar putea ajunge în această mașină de tocat carne și să se întoarcă fie profund răniți, fie în sicrie de zinc. Această mobilizare este o crimă împotriva țării și a națiunii. Şi nu este prima. Eu însumi nu am fost chemat în primul val din cauza stării mele de sănătate, dar, dacă mă vor chema pentru cel de-al doilea val, voi face tot posibilul să nu mă duc acolo: voi face un alt examen medical, voi pleca din țară, mă voi ascunde în pădure – orice. Nimeni nu ar trebui să moară în acest război – nici ucrainenii, nici rușii, nimeni. Pur și simplu, nu ar trebui să existe.

„Toată lumea cumpără medicamente, oamenii încep să plece”

Coadă de mașini pe strada Zvenigorodskaya din centrul St. Petersburg, pe 21 septembrie 2022. Foto: Hepta

– Care este părerea oamenilor din jurul dumneavoastră?

– Dintre rudele mele, prieteni, cunoștințe, colegi, nu există nimeni care să vrea să ia parte la război, să fie chemat la mobilizare. Ieri (miercuri, n.r.), după anunțul de începere, toți s-au sunat și și-au scris unii altora, cerând detalii despre categoriile lor (A – apt, B – apt cu limitări, C – apt cu limitări, D – temporar inapt, D – inapt), ce trebuie să facă, dacă vor fi recrutați sau nu. Cei care sunt în pericol au încercat să plece ieri și încearcă și astăzi – în orice țară în care pot ajunge acum, atâta timp cât regiunile nu au emis ordine de mobilizare care să restricționeze ieșirea – aceasta este încă o posibilitate reală. Toată lumea discută posibile opțiuni alternative, face schimb de contacte cu avocați și organizații pentru drepturile omului, oamenii pur și simplu nu au timp pentru altceva.

Săptămâna viitoare, după referendumuri, există riscul ca în țară să fie declarată legea marțială sau un regim de operațiuni antiteroriste – atunci este foarte probabil ca ieșirea din țară să fie închisă complet, să fie introdusă cenzura oficială, să fie impusă starea de asediu și așa mai departe.

Toată lumea cumpără medicamente suplimentare, nu există încă o grabă pentru produse alimentare. Desigur, este important de spus că cel mai interesat grup în oprirea războiului sunt mamele, toate se tem pentru copiii lor și îi vor proteja. Ele ar putea fi cele care vor forța regimul să se scuture atunci când sicriele vor începe să se rostogolească – urletele lor nu mai pot fi ascunse, ele sunt deja auzite.

„Nu ştie să piardă, iar asta îl face să fie înfricoșător”

Imagine din fața unui centru militar de mobilizare din Chita, regiunea Zabaikalsky Krai aflată în estul Federației Ruse, pe 23 septembrie 2022. Foto: Hepta

– De ce credeţi că Vladimir Puțin a luat această decizie şi care credeți că sunt implicațiile pentru poporul rus?

– Desigur, majoritatea oamenilor cred că este doar nebun (îi spun bunicul nebun), dar eu cred altceva. Cred că este disperat după contraofensiva din regiunea Harkov și vrea să facă ceva care să consfințească succesul guvernării sale, fără a permite succesorilor săi să dea înapoi. Este disperat acum că a decis să folosească armele nucleare și se pare că nu glumește – nu știe deloc cum să piardă, iar acest lucru îl face să fie înfricoșător. Bărbații ruși vor încerca prin toate mijloacele să evite să fie trimiși la război, mai ales cei care locuiesc în marile orașe – după războaiele din Cecenia se obișnuiește să fugă de recrutare, mersul acolo este considerat o afacere prostească, inutilă și periculoasă. Așa că rămân mai ales oamenii din regiunile agricole care nu au nicio șansă de a evita serviciul militar. În ceea ce privește consecințele pentru poporul rus – greu de spus. Nu pot decât să presupun că o astfel de rezistență (tăcută și târâtoare) nu a mai fost întâlnită niciodată de către regim, singura întrebare este dacă protestul va deveni zgomotos – dar nu este nimic sigur.

Rudele bărbaților chemați la mobilizare, în fața unui centru militar din Chita, regiunea Zabaikalsky Krai aflată în estul Federației Ruse, pe 23 septembrie 2022. Foto: Hepta

– Ce ar trebui să înțeleagă statele occidentale în urma ordinului de mobilizare?

– Nu știu ce ar trebui să înțeleagă ei. Dacă aș fi în locul lor, m-aș adresa direct poporului rus, aș crea programe de primire a oamenilor care nu vor să participe la război, în loc să închid granițele. Sunt sigur că cifrele oficiale privind sprijinul pentru război în Rusia sunt false, iar mobilizarea este o măsură complet nepopulară pentru a disipa anxietatea, frica și furia. Acum, cei care au susținut războiul ca pe ceva îndepărtat vor vedea că acesta îi afectează pe cei dragi lor – și sunt sigur că mulți își vor schimba părerea. Deci, oamenii scriu deja că oficialii, deputații și propagandiștii ar trebui trimiși la război, nu tinerii care nu sunt vinovați de nimic și nu doresc acest război.

– Credeți că ordinul de mobilizare militară parțială indică faptul că Rusia se află, oficial, în război cu Ucraina sau se vorbeşte tot de o „operațiune militară specială”?

– „Operațiunea militară specială” este o ficțiune propagandistică de care a fost nevoie doar pentru a-i convinge pe unii oameni loiali regimului că totul este în regulă, că profesioniștii își vor face treaba. Dar toți ceilalți, în ciuda faptului că este interzis să numești acest război un război printr-un articol penal și administrativ „privind discreditarea forțelor armate” (pentru care majoritatea presei independente din Rusia a fost închisă – acum le citim prin VPN-uri și rețele sociale), au înțeles că războiul a început deja pe 24 februarie – și așa este numit între ei. Doar că ieri (miercuri, n.r.) a început o nouă fază a acesteia și sperăm că Putin nu poate face față.

*Olexandr este un pseudonim ales de criticul literar din Sankt Petersburg.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Noi imagini cu bătaia dintre Anamaria Prodan și Reghecampf » De la ce a plecat totul

Playtech.ro PROBLEME în cuplul regal! Decizia şoc luată de Regele Charles. Camillei nu i-a picat deloc bine

Viva.ro Acum totul e clar! Ce s-a întâmplat cu Patrick Mouratoglou și soția, după divorțul Simonei Halep

Observatornews.ro Momentul accidentului din Cluj, în care Bogdan şi-a pierdut viaţa, surprins de camere. BMW-ul în care se afla tânărul s-a despicat pur şi simplu în două

Știrileprotv.ro Mesajul la care nimeni nu se aștepta! Ce a scris Anamaria Prodan în ziua botezului fiului lui Reghecampf

FANATIK.RO Reghecampf face botezul fiului, astăzi, la 48 de ore după bătaia cu Anamaria Prodan. Antrenorul a apărut cu ochiul vânăt. Câți invitați vin la petrecere. Update

Orangesport.ro Ce nu s-a văzut după finalul imaginilor! O a treia persoană s-a implicat în bătaia dintre Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf. Cine e: "Bătut şi el" | VIDEO

HOROSCOP Horoscop 25 septembrie 2022. Berbecii au la dispoziție o zi care aduce un dinamism special, care îi invită la modificarea condițiilor de trai

PUBLICITATE Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402): device-ul de care nu vei dori să te desprinzi