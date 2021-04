INTERVIU | Politologul Stelian Tănase: „Dacă lucrurile merg ca acum, PSD câștigă în 2024. Iohannis pentru România este terminat”

Despre Florin Cîțu: „Potrivit acordului nu mai este prim-ministru, este portarul de la Palatul Victoria. Data viitoare va trebui să facă exact la fel. Constituția îl apără în acest sens”.

„Potrivit acordului nu mai este prim-ministru, este portarul de la Palatul Victoria. Data viitoare va trebui să facă exact la fel. Constituția îl apără în acest sens”. Despre Klaus Iohannis: „Pentru România este terminat. Cred că singura temă care îl mai animă este să-și găsească un post pe la Bruxelles, într-o organizație internațională”.

„Pentru România este terminat. Cred că singura temă care îl mai animă este să-și găsească un post pe la Bruxelles, într-o organizație internațională”. Despre Dan Barna: „S-a bucurat că a scăpat de Vlad Voiculescu”.

„S-a bucurat că a scăpat de Vlad Voiculescu”. Despre Cioloș: „Este omul lui Virgil Ardelean «Vulpea» (fostul șef al serviciului secret de la MAI – n.r.) și al lui Florian Coldea (fost director adjunct la SRI – n.r.). Știu ce spun”.

„Este omul lui Virgil Ardelean «Vulpea» (fostul șef al serviciului secret de la MAI – n.r.) și al lui Florian Coldea (fost director adjunct la SRI – n.r.). Știu ce spun”. Despre Vlad Voiculescu: „El s-a luptat în numele unei mafii ca să dea la o parte o altă mafie. Mafie poate nu este cuvântul potrivit. Putem spune lobby, clanuri, afaceri. Dar până la urmă, structura acestui conflict este de tip mafiot”.

Stelian Tănase, de trei decenii pe baricade



Stelian Tănase, în 2018, la lansarea Asociației Mircea Ionescu Quintus | Sursa foto: Hepta

Absolvent al Facultății de Filosofie în 1977, Stelian Tănase a participat la protestele din 21-22 decembrie 1989 de la București. Nu le-a ratat nici pe cele din Piața Universității. Este primul președinte al Grupului de Dialog Social și unul dintre fondatorii Revistei 22, pe care a condus-o o perioadă.

Scriitor, istoric, politolog, scenarist, regizor, profesor universitar, Stelian Tănase avut și o scurtă carieră politică. Vicepreședinte al Partidului Alianța Civică (PAC), este ales deputat pe listele CDR în 1992. În 1996 se retrage din viața politică. În decembrie 2013 devine șeful televiziunii publice la propunerea PNL, post pe care îl ocupă până în 2015. În ultimii ani, spune că se trezește în fiecare zi la 4 dimineața și scrie până la ora 11.

„Criza nu s-a sfârșit”



Libertatea: Criza politică s-a încheiat prin completarea acordului coaliției. Ce garanții oferă acest document că nu se va repeta?

Stelian Tănase: În primul rând, criza nu s-a sfârșit. E ca la teatru, s-a terminat actul doi, să zicem, convențional, s-au luat și aplauzele. Au reușit să iasă dintr-o fundătură, pentru că au văzut cât de rapid se rostogolesc în sondaje și ce reacții adverse au, inclusiv extern. Trebuiau să se oprească.



Acest acord n-a urmărit de fapt decât să-i mai taie din atribuții lui Cîțu. Problema era foarte simplă: dacă primul-ministru dorește să concedieze un ministru, este dreptul lui constituțional, de aia e șeful Guvernului. Ei vor să nu se mai poată face așa, ci să-i întrebe pe ei.

„Nu mai este prim-ministru, este portarul de la Palatul Victoria”

– Și s-a reușit să i se taie din atribuții?

– În acord cam așa spune. Ei vor să-l dea afară un ministru doar dacă toată coaliția își dă acordul. Ăla nu mai este prim-ministru, ăla este portarul de la Palatul Victoria.



Sigur că e un guvern de coaliție, acești oameni au ajuns la putere pentru că au format o coaliție și de principiu ar trebui să-i întrebe. Dar una este să-i întrebi și să te consulți, pentru că asta este normal, și alta să ceri voie.



– Acordul spune că premierul face o evaluare și se consultă în cadrul coaliției…

– Or USR a înțeles că trebuie să le ceară voie, în timp ce liberalii au înțeles că de fapt au rămas intacte atribuțiile lui Cîțu. Eu cred că fiecare a înțeles ce-a vrut din acest acord și că au ieșit din sală crezând că au câștigat ceva. Dar, de fapt, fiecare s-a păcălit.



Toți sunt nemulțumiți, am stat de vorbă cu câțiva dintre ei, tuturor li se pare că li s-a luat ceva. Până la urmă depinde dacă Cîțu are cojones. El data viitoare va trebui să facă exact la fel. Constituția îl apără în acest sens. Stelian Tănase:

„Acordul n-are nicio valoare”

– Va exista „data viitoare”?

– Normal ar fi să nu dorim să dea afară, în sensul că Guvernul își face treaba. Noi nu vrem să vedem un circ, cum am văzut zilele astea. Noi raportăm niște cifre cu pandemia de te doare capul, și cu un nivel scăzut al vaccinării și stăm în discuții că ministrul X a făcut sau n-a făcut.

În ce lume ne aflăm? Suntem în criză sanitară? Sau numai noi suntem în criză și ei sunt la o recepție, într-o sală de bal. Eu prevăd o nouă criză în termen destul de scurt.

– În concluzie, acordul n-a rezolvat problema?

– Acordul n-are nicio valoare. E status quo ante: ce a fost înainte este și acum. Veți vedea la prima criză, și eu prevăd o nouă criză în termen destul de scurt, pentru că sunt acolo câteva tensiuni care nu s-au rezolvat. Mai bine le rezolvau pe astea în acord, crizele care vor veni, decât să dea spoiala asta.



– Tensiuni care implică alte nume din Guvern?

– Da. Dar și alte scandaluri, și alte teme. Nu cred că viitoarea criză va fi de același ordin ca și cea cu Voiculescu. Sunt fripți. Dar dacă, de exemplu, se mai întâmplă un accident pe la un spital, se vor aprinde tare de tot și vor da vina unii pe alții. Sau nu știu ce proiect, ce fonduri sunt ratate, din zona Ghinea, Năsui sau alții care se ocupă de aceste lucruri, s-ar putea să iasă iar probleme. Pentru că cineva trebuie să plătească.



Atunci vor trebui să schimbe iar pe cineva. Pentru că drama asta se joacă pentru publicul care va fi chemat la vot. Acolo este o mare rivalitate între cele două partide, dar și înăuntrul USR-PLUS, cum și în interiorul PNL sunt mari rivalități.



Ambele partide vor avea congrese anul acesta. Tot ce am văzut noi în aceste zile au fost mesaje pentru propriile partide în vederea congresului. Orban, Cîțu, Barna și Cioloș nu au făcut altceva decât, cu cuțitele pe masă, să se bată pentru voturi la propriile lor congrese. Nu a fost un mesaj spre noi, spre societatea românească.

Stelian Tănase:

„Mai mult a punctat Orban decât Cîțu”

Florin Cîțu (stânga) și Ludovic Orban au făcut echipă în fața USR-PLUS | Foto: Inquam

– Cu toate acestea, Orban a făcut front comun alături de premier.

– Nu aveau încotro. În situația asta, nu aveau de ales. Orban a apărut de braț cu Cîțu când mergeau la discuții. Dar ei nu vorbeau pentru noi când ieșeau la presă, în fața ușii. Vorbeau pentru membrii lor de partid. Care iese mai bine? Care iese mai lustruit? Care are carùră de șef.



– Între cei doi, cine a punctat mai mult?

– Și Cîțu a punctat, dar mai mult a punctat Orban. Pentru că a avut o poziție mai de plan secund, mai puțin într-o zonă contondentă. De altfel, tot timpul crizei, Orban a fost prin țară. El vizitează filialele, ăsta este programul lui de campanie. Cîțu comunică cu partidul prin mesajele lui de premier.

„Dan Barna acaparează microfonul și asta erodează”

– Vom avea congres și la USR-PLUS.

– Putem să vorbim și despre USR-PLUS în aceeași măsură. Curtea de Apel București le-a aprobat fuziunea și acum se duc la congres să aleagă cine-i șeful. Și nu e vorba numai despre președintele partidului, este vorba despre toate structurile până jos. În fiecare județ au două filiale. Sunt niște bătălii groaznice. Aș spune chiar mai mari la USR-PLUS decât la PNL.



– Cum iese Dan Barna din criză?

– Dan Barna a făcut o greșeală și o cam face: el acaparează microfonul. Și toată această criză a fost cam ce ne-a comunicat nouă Barna. El a fost comunicatorul-șef, portavocea USR-PLUS.



– Cioloș a avut totuși un mesaj politic tranșant pe Facebook și câteva intervenții.

– Cioloș a fost departe, la Bruxelles. Toate mesajele le-a dat Dan Barna. Indiferent dacă au fost bune, rele, el le-a dat. Asta, pe moment îți aduce câștiguri, te face mai vizibil, dar în profunzime și pe termen mediu și lung îți aduce dezavantaje.

Pentru că lumea va dori un alt șef, mai puțin erodat. Genul ăsta de conflict politic te erodează foarte tare, îți ia din simpatii, pune probleme asupra ta, întrebări. Și nu cred că Barna a câștigat din criză.

Liderii USR-PLUS, Dacian Cioloș (stânga) și Dan Barna, își strâng mâinile la finalul unei conferințe de presă | Sursa foto: Hepta

Nici Cioloș, nici Barna nu sunt lideri de viitor pentru USR-PLUS. Cu toate legăturile lor secu și bancaro-corporatiste, ei, pe persoană fizică, nu sunt capabili. Nu știu cine pe cine va înghiți la congres. Va fi o bătălie pe viață și pe moarte.

Anul ăsta, și la PNL, și la USR-PLUS se vor lua deciziile care vor duce în 2024. Cu aceste dispozitive se vor duce în alegeri. Nu vor mai avea alte congrese de alegeri. Iar în 2024 vom avea și alegeri prezidențiale. Stelian Tănase:

USR va continua pe picioarele lui

– Dosarul de la DLAF cu fondurile europene pe numele lui Dan Barna ar putea juca un rol?

– S-ar putea să-l țină în laț. Știu că are două dosare. Dar eu i-aș da drumul să se judece. Nu l-aș mai ține. Nu din cauză că-i vreau răul. Ci pentru că are el interes, ca politician să-și clarifice situația. Mă rog, dacă poate. Că una e să vorbești și alta e să știi că ai niște schelete în dulap. Interesul lui de politician este să scape de această tinichea.



– Pe termen lung, USR-PLUS are șanse să rămână pe propriile picioare sau riscă să fie înghițit de un alt partid?

– Da, cred că are șanse. Dacă m-ați fi întrebat acum cinci ani, v-aș fi spus că va fi înghițit de PNL. Pentru că mi s-a părut incolor din punct de vedere ideologic. Nici astăzi ei nu știu ce sunt. Care este ideologia lor? E de dreapta, e de stânga? Nu știe nimeni, nici ei nu știu.



Au o problemă de leadership reală, se calcă pe picioare când se duc la conferințele de presă, se contrazic, spun mereu alte lucruri, nu iau răspunderi și au un fel de politică bizantină. Dacă vă uitați la ce acrobații verbale face Barna, nu transmite un mesaj clar. Iar un politician trebuie să fie clar. El ar trebui să spună: după mine, flăcăi, pe-aici e drumul! Barna nu spune niciodată asta.



„Barna a fost foarte mulțumit de schimbarea lui Voiculescu”

– Cum apreciați decizia de revocare a lui Vlad Voiculescu?

– Bună. Trebuia schimbat mult mai repede și fără tot scandalul ăsta. Trebuia schimbat pur și simplu.



Dincolo de ce a spus la televizor, Barna a fost foarte mulțumit de schimbarea lui Voiculescu. Nu era omul lui. Era omul lui Cioloș, care este omul lui Virgil Ardeleanu „Vulpea” și al lui Florian Coldea. Știu ce spun.

Stelian Tănase:

Barna a zis mersi că scoate castanele cu mâinile lui Cîțu. Dar îl obliga formațiunea politică să ia atitudine. Acolo a fost o dispută: unii să se concilieze și să dea un alt ministru, alții să se țină băț. Linia trecea cam la granița celor două partide, USR și PLUS. Jocul lui Barna a fost ca un fel de echilibristică pe sârmă. Voia să scape de Voiculescu, ceea ce lumea nu prea știe, dar nu putea s-o facă pe față.



– Noul ministru al sănătății, Ioana Mihăilă, provine, la rândul ei, din PLUS.

– Sigur că această doamnă care a venit acum, despre care știm toți foarte puțin, deși presa este plină cu informații despre cariera ei, este tot din aceeași tabără. Nu știm ce va încerca să facă. Dacă nu va deranja pe nimeni, nu cred că va crea probleme. Dar să ridice două degete și să zică eu aș vrea să fac asta.



– Pe cine nu trebuie să deranjeze?

– Industria importurilor de medicamente, industria care furnizează echipamente spitalelor, marile clinici conduse de profesori, care sunt, de fapt, niște cuiburi mafiote, niște grupuri piramidale în care se învârt foarte mulți bani. Toate astea sunt lobby-uri extrem de puternice, care vor avea grijă să nu li se întâmple ceva rău. Adică să le fie știrbite afacerile. Și afacerile sunt cele mai mari din România.



Repet, cele mai mari sume de bani în businessul românesc se învârt în zona sănătate.

„Voiculescu nu s-a luptat ca un înger neprihănit”



Vlad Voiculescu, fost ministru al sănătății | Foto: Inquam

– Se poate spune că Vlad Voiculescu a fost schimbat și pentru că a pus în pericol aceste grupuri de interese?

– Da. Dar întrebarea dumneavoastră este incompletă. Voiculescu nu s-a luptat ca un înger neprihănit ca să curețe terenul de mafie. El s-a luptat în numele unei mafii că să dea la o parte o altă mafie. Într-un teritoriu deja ocupat.



– Pe ce vă bazați când spuneți că s-a luptat în numele unei mafii?

– Mafie poate nu este cuvântul potrivit. Putem spune lobby, clanuri, afaceri. Dar până la urmă structura acestui conflict este de tip mafiot. Ei sunt organizați, sunt corporatiști, ăsta e un cuvânt mai potrivit decât mafie, au interesele lor, sunt legați în rețea. Își apără interesul, nu te lasă să intri acolo.



Nu te lasă să iei 5 procente din afacerea cu citostatice, dau un exemplu. Aceste lucruri sunt de mult împărțite. Este un teritoriu împărțit în care trebuie să mergi în vârful picioarelor pe cioburi de sticlă.

Stelian Tănase:

Or, Voiculescu a avut două probleme. Una, că nu cunoștea domeniul. Adică nu cunoștea acest domeniu instituțional, al celor care fac afaceri cu statul, care aduc medicamente, cârdășiile. Și a încercat să dea cu capul și s-a ales cu niște cucuie.



Pe de altă parte avea un stil – și are, pentru că e tânăr și mai are carieră în politică, mulți au spus că e terminat, nu e adevărat – Vlad Voiculescu este foarte arogant și are un stil foarte prost de a comunica. Nu știe să spună ce vrea, nu știe să mobilizeze o opinie, tot timpul se răsfață, face pe victima, dă vina pe alții. Dacă te bagi într-o luptă din asta, trebuie să fii ca un cavaler medieval, să te sui pe cal în armură și să te bați.



Or, el nu are aceste calități de rezistență psihică, tenacitate. S-a aflat într-o zonă improprie pentru el, cea mai mare afacere din România: sănătatea. Dacă pui piciorul, ți-l taie imediat trenul.

Stelian Tănase:

„Iohannis este leneș. Face sieste lungi”

– Președintele Klaus Iohannis a tras o serie de concluzii la finalul crizei.

– Mai bine nu le trăgea. Nu am simțit că a adus ceva în plus. Sau ceva mai ferm, mai precis în criza care s-a produs. Pe de altă parte, a venit și cam târziu, la spartul târgului.

Eu nu mă îndoiesc că în subteran, că el așa lucrează, îi cheamă la Cotroceni și stă de vorbă cu ei. Nu pe toți. El e un leneș. Nu se omoară să fie foarte activ. O zi de lucru nu e zi-lumină de telefoane, de nervozitate. Nu e Băsescu în privința asta, care era nepotolit, nu avea o clipă de răgaz. Iohannis este lent, are sieste lungi și dificile.

A venit cam târziu să spună ceva. Și cred că-l cunosc bine pe Iohannis dintr-o experiență personală și l-am citit. Nu-i place să se implice. Nu-i place să aibă răspunderi. Atitudinea lui, la care eu mă așteptam, era asta: să se țină deoparte și la sfârșit să iasă să bea caimacul.



Numai că discursul de miercuri a fost inadecvat. Nu trebuia să ieși la presă să spui niște banalități. Uitați-vă cum îi povățuiește pe politicieni să se împace, să guverneze. Ca la grădiniță.

„Iohannis pentru România este terminat”

Președintele Klaus Iohannis își va încheia mandatul la Cotroceni în 2024 | Sursa foto: Hepta

– Modul în care a escaladat conflictul poate fi considerat și un semn de slăbiciune din partea președintelui, că începe să piardă controlul?

– Iohannis oricum pierde controlul. În ce sens, el se apropie de mijlocul celui de-al doilea mandat, nu mai poate să candideze, cred că-l doare în bască de obiectul muncii lui. Fișa postului nu cred că l-a pasionat vreodată.



Cred că singura temă care îl mai animă este să-și găsească un post pe la Bruxelles, într-o organizație internațională, la un anumit nivel de reprezentare. Că este orgolios, trebuie să i se satisfacă vanitatea. Cred că se întreabă cum a ajuns domne Geoană numărul doi la NATO? Își caută o organizație internațională care să-l numească președinte, asta încearcă să-și găsească.



Dar pentru România este terminat. În sensul că îi expiră și al doilea mandat. Nu are niciun viitor aici, orice funcție i s-ar da este subalternă. Că nu e ca Băsescu să se ducă europarlamentar. Care este ridicol, cred eu, după ce ai fost președinte.



Iohannis nu cred că mai are o mare pasiune sau preocupare pentru viața politică de la București. Adică, atunci când îl suni să-i spui: „avem o criză, ajută-ne”, cred că se simte deranjat.

Stelian Tănase:

– Este Iohannis președintele de care are nevoie România astăzi?

– A fost într-un moment, pentru că era nevoie de cineva care să arate ferm spre Vest. Într-un moment în care PSD se lupta să ne unească cu Putin și cu statele liberale din est, adică cu Polonia și Ungaria, un partid care se uita insistent la Erdogan.



Foarte multe prietenii au fost și sunt cu Erdogan și cu Turcia. Adică, cu dictatura, cu arestarea jurnaliștilor, cu închiderea opoziției, cu închiderea ziarelor. Asta este Turcia. PSD nu a transmis niciodată o notă de protest față de abuzurile lui Erdogan.

„Eu sunt brătienist, monarhist, votez PNL”

– Ați spus și repetat că ori votați PNL, ori nu votați deloc. După scandalul numirilor de la Apele Române, cel recent de la Romsilva sau cazul ministrului Costel Alexe, anchetat de DNA, tot cu liberalii votați?

– Da. Marile democrații, nu vreau să fac teorie, că sună nasol, dar marile democrații stau de generații pe aceleași voturi. Deci, sunt familii care de 500 de ani, să zicem în Anglia, votează același partid.

Astea nu se schimbă așa de la o zi la alta. Este un electorat, cam o treime, care este volatil, trece la fiecare patru ani în altă barcă. Eu sunt din ăla constant. Eu sunt brătienist, monarhist, nu am cu cine altcineva să votez.

Cu cine, cu băieții ăștia tineri care au venit acuma? Râd de eticheta care li s-a pus: „sexomarxiști”. Nu sunt nici sexo, nici neomarxiști, nu sunt nimic. E altă generație, nu-i înțeleg… Cu PSD? Păi, doar n-am înnebunit. Automat rămân liberal și din lipsa ofertei. Dar oricum eu am predat liberalism, am predat teoria elitelor decenii. Adică, o opțiune adâncă și veche.

Stelian Tănase:

– Orice s-ar întâmpla cu PNL?

– Dacă fac o porcărie, nu mă duc la vot. De pildă, nu m-am dus când a fost chestia cu Marian Munteanu. Când partidul era condus de Alina Gorghiu. Nu există un cec în alb pe care îl dai partidului, orice face el eu votez. Am opțiunea să nu mă duc la vot. Atunci m-a nemulțumit, partidul sub conducerea Alinei Gorghiu a fost o catastrofă.



Să nu uităm că a numit-o prietenul Iohannis, peste capul partidului, peste ce spunea statutul partidului. A fost o numire abuzivă a unui om incompetent pus să conducă un partid.

„La TVR, am dus un război continuu mai ales cu liberalii”

Stelian Tănase a ocupat funcția de președinte director general al SRTV din 2013 până în 2015 | Sursa foto: Hepta

– Ați fost președinte-director general la TVR în perioada 2013-2015, propus de PNL. Coaliția a decis nu cu mult timp în urmă să dubleze posturile de conducere la TVR și la Radioul public. Ce efect va avea această decizie?

– Nu cunosc în amănunt propunerea. Problema televiziunii este că trebuie închisă. Și creată alta, de la zero. Cu un program foarte clar. Cu ce vrem noi de la televiziunea publică. Cu numărul de angajați necesar.



Astea ar trebui definite printr-o dezbatere. Dar nu am impresia acum că partidele din arcul guvernamental doresc să depolitizeze. Ei doresc să-și pună acolo un om care să le facă mendrele. Adică să le execute ordinele. Vor s-o folosească așa cum a folosit și PSD Televiziunea. Toate partidele au făcut așa.

Stelian Tănase:

– Ați fost supus la presiuni politice?

– Când eram acolo, am dus un război continuu mai ales cu liberalii. După care m-am bătut cu PSD, adică cu Oprea și cu Dragnea, care apoi m-au dat afară.



Nu le plăcea deloc că nu răspundeam la telefon. Iar când răspundeam, ieșeam apoi în presă și spuneam că m-a sunat Oprea și m-a amenințat. Ceea ce a și făcut. Atunci lui Oprea îi ducea geanta Rareș Bogdan. El m-a sunat ca să-mi dea legătura cu „domnul general Oprea”, așa a spus Rareș Bogdan.

Stelian Tănase:

Ideea este că partidele trebuie să-și schimbe atitudinea față de televiziunea publică. Să fie una mult mai democratică și mai deschisă. Și ar putea începe chiar acum, prin depolitizare. Numirile trebuie să se facă prin concurs. Nu văd de ce trebuie să numim pe cineva pe care îl agreează Iohannis sau Cîțu sau Ciolacu. Dar trebuie să facem o lege pentru asta și nu o avem.

„Dacă lucrurile merg ca acum, în 2024 PSD câștigă”

– PSD a marcat puncte din acest conflict politic?

– PSD marchează puncte nu atât pe acest conflict, cât pe criza pandemiei. Orice se întâmplă, că explodează un spital… este politic în beneficiul PSD.



Problema care se pune este ce pot să facă partidele din actuala coaliție ca să nu piardă alegerile din 2024. Este evident că această nenorocire care se cheamă pandemie ar fi dat peste cap orice partid.

Dacă lucrurile merg ca acum, în 2024 PSD câștigă, în sensul că preiau guvernarea. Nu trebuie să facă nimic. Nici în 2000 nu au făcut nimic, făcea CDR destule tâmpenii ca să le pună victoria în poală.

Stelian Tănase:

În perioada asta, cred că lumea nu acceptă stilul ăsta împiedicat de guvernare. Ei vor să vadă un guvern puternic, unit și care face treabă.



Guvernarea este din această cauză și foarte fragilă, nu ne-au oferit nimic din ce au promis. Au tăiat pensiile la foștii parlamentari. Păi după patru luni este foarte puțin față de cât ai promis. Ca să nu zic că e nimic, e ca o ceașcă de soluții la un ocean de probleme.

– Care credeți că ar trebui să fie prioritățile coaliției pentru a-și păstra șanse la alegerile viitoare?

– În primul rând trebuie să iasă bine din pandemie. Cred că este suficient timp ca oamenii să uite prin ce au trecut. Și nu au trecut din vina Guvernului. Și dacă oamenii vor simți niște măsuri care îi ajută, cu joburile, cu micul lor business, cu pensiile, oamenii vor recupera simpatia pentru această coaliție. Pentru că oamenii totuși i-au votat.



Al doilea lucru: măsuri economice în favoarea oamenilor, și aici depinde de Cîțu. Să-i ajute să-și recupereze veniturile și locurile de muncă. Să pornească comerțul, industriile. Și aici e domeniul lui Cîțu, el este specialist în asta și știe ce are de făcut. Orban era mai politician, dar Cîțu știe. Or momentul în care vom ieși din pandemie este al economiei.



Al treilea lucru: foarte important este cum vor negocia cu Uniunea Europeană și cu banii care trebuie să vină de acolo. Cum vin, pe ce proiecte.



Antreprenorii privați a fost zona pe care s-a simțit cea mai mare presiune. Au dat faliment mulți, iar statul nu prea i-a ajutat. Le-au ținut niște discursuri Cîțu și Orban, dar nu au scos parale de la buget pentru amărâtul ăla care are o prăvălie, o seră sau mai știu eu ce. Aici n-a funcționat. Exact de aceste măsuri depinde situația lor din 2024.

„AUR nu are viitor”

– Într-un interviu din 2018 spuneați că alegerile din 2019 și 2020 sunt cruciale și că trebuie să fim atenți să nu apară forțe extremiste.

– A apărut AUR. Se vedea în peisaj. Că era o zonă nereprezentată, era o zonă care se frământa, se agita, vedeam din ce în ce mai multe graffitiuri cu „Basarabia e România”. Pe undeva trebuia să scoată capul.

Au apărut anul trecut și au ajuns în Parlament cu 10%. Enorm. Totuși, PNL are o vină în chestia asta: voturile care s-au dus la AUR sunt mai ales voturi de la PNL. Mai ales din diaspora. Pentru că ei au căzut din septembrie în decembrie peste 10 procente.



– Ce viitor are AUR pe termen lung?

– Eu cred că nu are viitor. Dar depinde foarte mult și de cum evoluează pandemia. Depinde foarte mult și de cum guvernează această coaliție. Dacă intrăm într-o zonă de normalitate și de calm, cu un guvern care guvernează, care introduce reforme, care aduce fonduri și ajută la dezvoltare.



Adică, fac autostrăzi, dau un exemplu. Termină cu Pitești-Sibiu, fac Craiova-Pitești, fac magistrala asta a Moldovei, leagă Iașiul cu Bucureștiul. Asta va aduce și investiții. Dacă vor avea aceste succese și le arată și publicului…



– Ajungem iar la un minister din tabăra USR-PLUS.

– Nu știu dacă Drulă, în afară să se bată cu ranga pe la metrou, este în stare să facă autostrăzi. Nu știu, la metrou i-a ieșit. El asta trebuie să facă: să repare CFR-ul, să facă căi ferate și să facă autostrăzi. Asta este treaba lui Drulă. Nu să-l facă „zombie” pe Cîțu. Mi-e teamă că va capota.



Eu l-am admirat când i-a spus lui Rădoi: „Băi, s-a terminat cu tine!”. Mi-a plăcut, uite un politician, am zis. Apoi iese chestia asta: Cîțu e zombie. Înseamnă că nu ai stofă până la urmă.

