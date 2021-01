Libertatea: Dacă nu ați dorit să transmiteți ideea că Ludovic Orban trebuie să plece (în interviul de la Aleph News, n.r.), ce mesaj ați vrut să lansați în spațiul public?

Rareș Bogdan: A fost un interviu în care eu am făcut o analiză. Din păcate, nimeni nu s-a aplecat asupra analizei. Nu am spus că Ludovic Orban trebuie să plece acum, trebuia să plece atunci când am pierdut alegerile, dar atunci nu s-a făcut nicio analiză. Nu a plecat, nicio problemă, se poate pleca la congres sau poate rămâne, nu e o chestiune vitală. Dar analiza trebuia făcută și trebuie făcută, pentru că PNL nu a făcut o analiză a modului în care s-a greșit.

Lista greșelilor lui Orban în viziunea lui Rareș Bogdan

– Ce greșeli a făcut Ludovic Orban?

– Faptul că am primit traseiști în partid, deși am spus că nu-i vom primi, ne-a afectat? Eu cred că da. Faptul că nu ne-am ținut de cuvânt cu anumite lucruri făcute în fața electoratului? Eu cred că da. Faptul că am promovat oameni care nu neapărat erau cei mai potriviți în anumite funcții și a contat carnetul de partid sau prietenia cu un anumit lider, ne-a afectat? Eu cred că da. Faptul că l-am avut pe băiatul ăla fără diplomă la Spălatul Banilor. Inclusiv faptul că am avut situații în care am intrat în conflicte fără sens, nu am avut dialog cu societatea civilă, ONG-uri, Biserică, asociații profesionale, sindicate.

„Nu mă așteptam să pornească un tăvălug al susținerii”

– În primă fază, mulți au crezut că interviul dumneavoastră e semnalul că reformiștii pleacă la bătaie. V-a susținut public doar Robert Sighiartău. Liderii din Ardeal au avut chiar mesaje contrare, că e nevoie să liniște ca PNL să guverneze. Cum v-a picat acest lucru?

– Nu așteptam susținere din partea liderilor PNL din Ardeal, nu era gândit ca un interviu platformă, ci ca o chestiune de analiză, de văzut, de pus pe hârtie, de discutat în forurile interne ale PNL, și nu numai, ce s-a întâmplat. Nu putem să ne facem că nu vedem scorul de 25%. Nu putem.

Poate nu am eu dreptate. Poate venirea psd-iștilor în partid a fost un lucru bun. Poate faptul că am intrat în conflict deschis cu Biserica a fost un lucru bun. Poate faptul că nu am reacționat la cazul Mureș, cu Ervin Molnar (Apele Române, scandalul Recorder, n.red.), a fost un lucru bun. Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL:

Nu a fost nimic calculat. Am greșit și eu cu exprimarea aceea mai puțin fericită. Dar, mă rog, a mai fost folosită în spațiul public.

Susținere pentru Florin Cîțu

– Ce așteptări aveți acum?

– Au fost voci care s-au uitat spre Cîțu ca fiind un premier de cursă scurtă. Eu zic nu. Cîțu trebuie privit ca un premier de patru ani de zile și sprijinit, pentru că e premierul PNL, noi l-am votat. Nu trebuie nici sacrificat, nici încurcat. Florin Cîțu e primul premier cu adevărat reformist, e pro business, are școală, înțelege finanțe și e liberal autentic. Plus că a stat pe corabia aia anul trecut și a reușit să țină economia în creștere.

Aș vrea să știu și eu ce se întâmplă în partid, nu aș vrea să aflu de la televizor. Și ca mine au aflat cei mai mulți din partid. Inclusiv cei din conducerea partidului. Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL:

Contestatar al lui Orban: Aici a greșit Rareș Bogdan

Unul dintre liderii PNL care vor schimbarea lui Orban de la șefia PNL, care a dorit însă să rămână anonim, a explicat pentru Libertatea care a fost eroare lui Rareș Bogdan în atacul său.

„Rareș Bogdan a greșit când a folosit metafore, precum „i s-a umflat capul”. A exagerat și i-a ridicat mingea la fileu lui Ludovic Orban. Ludovic Orban abia aștepta ca Rareș Bogdan să facă o astfel de greșeală, pentru că strategia lui pentru această perioadă va fi victimizarea. El se va plânge că a vrut să facă mai mult și că nu a putut”, a declarat acesta.

În plus, Bogdan ar fi trebuit să se consulte și cu alți lideri ai formațiunii:„Dacă se sfătuia cu oameni care au și experiență politică îi spuneau că nu e momentul acum. Plus că el nu e obișnuit cu rigorile de partid și a vorbit liber.”

Ce le-a spus Iohannis

Sursa citată a vorbit și despre mesajul pe care l-ar fi primit liberalii de la Klaus Iohannis: „Președintele ne-a spus că, atât timp cât nu e pus guvernul și nu începe campania de vaccinare și nu se dă ordonanța aceea de prorogare a unor termene, nu e loc de tensiuni interne. Ne-a reproșat că, dacă voiam să ne războim cu Orban, de ce nu am făcut treaba asta în seara alegerilor. Și a mai spus așa: „Eu nu mă voi băga în treburile voastre interne.”

Pe lista nemulțumirilor celor care vor capul lui Ludovic Orban se află o serie de măsuri luate de guvern și care au dat prost în ochii electoratului: închiderea școlilor și a piețelor, incendiul de la Spitalul din Piatra Neamț, cazul Recorder cu politizarea de la Apele Române și scorul de la parlamentare.

Alegerile locale au fost câștigate de aleșii locali. Iar singurele alegeri care trebuiau câștigate de Orban, el le-a pierdut. Locul doi e locul doi, nu e locul întâi.

Lider PNL:

Potrivit liderului liberal care a dorit să-și păstreze anonimatul, Orban are încă majoritate în Biroul Politic Național și mizează în continuare pe sprijinul liderlor de organizații, iar un rol important l-ar avea fostul secretar adjunct al Guvernului și om de încredere al lui Orban care ar suna prin județe ca să obțină mesaje de susținere pentru actualul președinte PNL.

Lider PNL: Rareș Bogdan nu va fi candidat la șefia PNL

Până la toamnă e însă loc de discuții și certuri, iar cei care îl contestă pe Orban nu s-ar fi decis pe cine să propună în locul acestuia, susține vocea din PNL care a vorbit cu Libertatea: „Tabăra asta a reformiștilor, cum o numește presa, va impune sigur un candidat. Și ăla nu va fi Rareș Bogdan. El va face parte din echipă, dar nu candidat.

În schimb, de la Cluj, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat pentru Libertatea, că discuția despre schimbarea lui Orban e prematură.

Alin Tișe: Cine să facă analiza în partid? Același BPN?

„Sunt discuții fără sens în acest moment. Singura modalitate prin care noi putem intra într-o reformă reală o reprezintă congresul care va fi când va fi. În iunie, în septembrie, când se va dori”, a punctat acesta.



Cine să facă acum analiza în partid? Același Birou Național care a girat deciziile conducerii până acum? De fapt, toată conducerea partidului a girat aceste decizii. Singura modalitate concretă o reprezintă congresul, el va decide dacă actuala conducere rămâne sau nu. Restul sunt povești inutile, pierdere de vreme și reîncălzirea apei calde.

Alin Tișe, președinte CJ Cluj:

